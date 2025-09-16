ब्रिटिशांच्या १८८१ व करवीर संस्थानच्या १९०२ च्या गॅझेटिरमध्ये मराठा व कुणबी एकच, तरीही मराठा समाजाला झगडावं लागतय; कोल्हापुरात आंदोलन पेटणार

Maharashtra Reservation News : ‘ब्रिटिशांच्या १८८१ व करवीर संस्थानच्या १९०२ च्या गॅझेटिरमध्ये मराठा व कुणबी एकच आहेत, अशा नोंदी असून, मराठा समाजाला आरक्षणासाठी झगडावे लागत आहे. आता पुन्हा एकदा प्रशासनाविरोधात १ ऑक्टोबरला खासदार शाहू महाराज यांच्या हस्ते शस्त्रपूजन करून कायदेशीर लढाई केली जाणार आहे’, अशी माहिती बाबा इंदुलकर व दिलीप देसाई यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत दिली. तुळजाभवानी मंदिरात दुपारी बारा वाजता पूजन केले जाणार आहे. .इंदुलकर म्हणाले, ‘खंडेनवमीला शस्त्रपूजन करून सैन्य लढायला बाहेर पडायचे. मराठा आरक्षणासाठी अनेक दशके लढाई सुरू असून, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिकदृष्ट्या मराठा मागास असल्याने त्यांना आरक्षण मिळणे आवश्यक आहे. या समाजाला बाहेर काढण्याऐवजी तो आणखी कसा खोलात जाईल, यादृष्टीने प्रयत्न सुरू आहेत. तरीही मराठा समाज थकलेला नाही. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांनी १९०२ ला इतर जातींबरोबर मराठ्यांना आरक्षण दिले होते, याचा शासनाला विसर पडल्याचे दिसत आहे.’.देसाई म्हणाले, ‘मराठा योद्धा मनोज जरांगे-पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील लढाई सुरूच राहणार आहे. आरक्षणाच्या लढाईसाठी लागणाऱ्या शस्त्रांना शासन निर्णय, धोरणांचा गंज चढला आहे. तो काढण्यासाठी १ ऑक्टोबरला शस्त्रपूजन करून कायदेशीर लढाई केली जाणार आहे. समस्त मराठा समाज, बारा बलुतेदार, लोक प्रतिनिधींनी यात सहभागी होणे आवश्यक आहे.’.मराठा-कुणबी एकच असल्याचे असंख्य पुरावे‘मराठा व कुणबी एकच असल्याचे असंख्य पुरावे आमच्याकडे आहेत. या पुराव्यांआधारे आम्ही समाजाच्या हक्कांसाठी भांडत आहोत. पूर्वीचे जे कुणबी होते, तेच पुढे मराठे झाले. त्यांच्या जुन्या नोंदी कुणबी म्हणूनच सापडत असतील, तर त्यांना कुणबी दाखले देण्यात कोणतीच अडचण असण्याची गरज नाही’, असे देसाई म्हणाले..Kolhapur Bhakt Niwas Scam : भक्त निवास म्हणून दाखवल्या शाळेच्या खोल्या, निधीचा गैरवापर; माहितीच्या अधिकारात धक्कादायक माहिती, मुख्य सूत्रधार कोण?.कुणबी दाखले देण्यात विलंब का?‘जिल्ह्यात एक लाख ४० हजार ३१२ कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत. पैकी पावणेसात हजार जणांना कुणबी दाखले देण्यात आले आहेत. यातून कुणबी दाखले देण्यात इतका विलंब का लागत आहे, याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. ज्यांच्या नोंदी कुणबी म्हणून आहेत, त्यांना तत्काळ दाखले द्यायला हवेत. आम्ही आता शस्त्रपूजन करून लढाईसाठी सज्ज झालो आहोत’, असे इंदुलकर यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.