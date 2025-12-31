Kolhapur Political News : घराणेशाहीला विरोध करणाऱ्या महायुतीकडूनच नेत्यांच्या वारसांना प्राधान्य, कोल्हापूरकरांची भूमिका काय?

Mahayuti Political Controversy : उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची वेळ संपल्यानंतर महायुतीने त्यांच्या उमेदवारांची यादी जाहीर केली. यामध्ये ठरल्याप्रमाणे भाजप ३६, शिवसेना ३० आणि राष्ट्रवादी १५ उमेदवारांचा समावेश आहे. प्रभाग क्रमांक चारमध्ये राष्ट्रवादी आणि शिवसेना अशा दोन्ही उमेदवारांनी पक्षाच्या ‘एबी’ फॉर्मसह दोन उमेदवारी अर्ज दाखल झाल्यामुळे तेथे सध्या तरी मैत्रीपूर्ण निवडणूक होणार आहे..माजी महापौर, माजी महापौरांचा मुलगा, आमदारांचा मुलगा, माजी आमदारांचा मुलगा, माजी महापौरांचे पती यासह माजी स्थायी समिती सभापती, माजी नगरसेवक अशी भक्कम राजकीय पाठबळ असलेल्यांचा यादीत समावेश आहे..महायुतीतील पक्षांनी थेट प्रभाग वाटून घेतले आहेत. त्यामध्ये शिवसेनेला पहिला, दुसरा प्रभाग दिला आहे. त्या दोन्ही प्रभागांतील आठही उमेदवार शिवसेनेचे आहेत. प्रभाग क्रमांक तीन आणि सोळामधील सर्व आठ उमेदवार भाजपचे आहेत..Kolhapur Election : शेवटच्या टप्प्यात मैदानात उतरलेल्या ‘जनसुराज्य’कडून २९ उमेदवारांची घोषणा; राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता.प्रभाग क्रमांक सतरामध्ये सर्व चारही उमेदवार राष्ट्रवादीचे आहेत. काही प्रभागांत एका एका पक्षाचे उमेदवार नाहीत. त्यामुळे प्रत्येक पक्षाला त्यांच्या प्रभागात त्यांचे उमेदवार विजयी करण्यासाठी वाव असणार आहे. माजी नगरसेवकांना उमेदवारी दिली नसल्यामुळे त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.