Ajit Pawar : अजित पवारांना भेटल्यानंतर सतेज पाटलांनी काँग्रेस न सोडण्याचे आवाहन केलं, तरीही राहुल पाटील ऐकले नाहीत; प्रवेशाची वेळ तारीख ठरली

Satej Patils Appeal Rahul Patil : करवीर विधानसभा मतदारसंघात काँग्रेसमधून राजकारण करणाऱ्या माजी आमदार दिवंगत पी. एन. पाटील यांचे पुत्र व जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष राहुल पाटील यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) मध्ये प्रवेश करणार असल्याची अधिकृत घोषणा आज केली. सोमवारी (ता. २५) सडोली खालसा येथे उपमुख्यमंत्री अजित पवार, वैद्यकीय उच्च शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ, सुनील तटकरे यांच्या उपस्थितीत पी. एन. पाटील यांना मानणाऱ्या कट्टर कार्यकर्त्यांसह आपण राष्ट्रवादीत प्रवेश करणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले..करवीर विधानसभा निवडणुकीत करवीमधून आपणच दावेदार असणार आहे. त्यामुळे आमदार चंद्रदीप नरके हे आमचे पारंपरिक विरोधकच आहेत आणि पुढेही विरोधकच राहतील, अशी ठाम भूमिका घेत जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, गोकुळसह इतर सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीत पी. एन. पाटील गट म्हणूनच आम्ही सक्रिय असणार असल्याचे मतही त्यांनी व्यक्त केले. शहाजी कॉलेज येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते..राहुल पाटील म्हणाले, 'राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये जाण्याचा निर्णय हा कार्यकर्त्यांचा आहे. भोगावती कारखान्याच्या कर्जासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना भेटलो. त्यावेळी त्यांनी कर्ज मंजुरीची ग्वाही दिली. त्याचवेळी पक्षप्रवेशाचाही पर्याय आमच्यासमोर ठेवला. कार्यकर्त्यांशी चर्चा करून आम्ही हा निर्णय घेतला. पण, करवीरमध्ये आमची लढाई नरके गटाविरुद्धच राहणार आहे. राष्ट्रवादीमध्ये करवीर, गगनबावडा, पन्हाळा आणि राधानगरी तालुक्यांत पी. एन. पाटील गट म्हणून आम्ही सक्रिय राहणार आहोत. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, गोकुळ, जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत आम्ही आमच्याच कार्यकर्त्यांना प्राधान्य दिले जाईल.'जिल्हा बँकेचे संचालक राजेश पाटील, भोगावती कारखान्याचे अध्यक्ष शिवाजी पाटील, गोकुळचे संचालक बाळासाहेब पाटील, बाजार समितीचे माजी सभापती भारत पाटील, शिवाजी आडनाईक, संदीप पाटील, विजय पाटील उपस्थित होते..Kolhapur Flood Update : कोल्हापूर जिल्ह्यातील १० तालुक्यांच्या पूरस्थितीचा आढावा, काय सुरू काय बंद; जाणून घ्या एका क्लिकवर.'मतदारसंघ पोरका झाला, पण लोकांचा आधार लाभला'स्व. पी. एन. पाटील यांच्या निधनानंतर मतदारसंघ पोरका झाला होता. मात्र, लोकांनी माझ्या खांद्यावर जबाबदारी सोपवली. विधानसभा निवडणुकीत अगदी थोडक्या मतांनी मी पराभूत झालो. कार्यकर्त्यांनी कष्ट घेतले; पण यश मिळाले नाही, अशी भावना राहुल पाटील यांनी व्यक्त केली..आमदार सतेज पाटील यांच्यासोबत चर्चाउपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेची माहिती आमदार सतेज पाटील यांना मिळाली होती. त्यावेळी त्यांची भेट घेतल्यानंतर काँग्रेस सोडू नका, असे आवाहन त्यांनी केले होते. विधानसभा निवडणुकीत सतेज पाटील यांनी चांगला पुढाकार घेतला. इतर ठिकाणीही पाठबळ दिले. मात्र, कार्यकर्त्यांचा जो निर्णय असेल, तोच अंतिम असे सांगून आम्ही राष्ट्रवादीत प्रवेश करणार असल्याचे सांगितले..