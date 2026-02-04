कोल्हापूर

Shaktipeeth Highway Land Acquisition : कोल्हापूर जिल्ह्यातून शक्तिपीठ महामार्ग जाणारचं, सीएम फडणवीसांची कलेक्टरांसोबत भूसंपादनाची आढावा बैठक

Shaktipeeth Mahamarg review meeting : शक्तिपीठ महामार्गासाठी आवश्यक असलेल्या भूसंपादनाबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आढावा बैठक घेतली. बैठकीस कोल्हापूर जिल्हाधिकारी उपस्थित होते.
Sandeep Shirguppe
Shaktipeeth Expressway Maharashtra : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील विविध प्रकल्पांसाठी लागणाऱ्या भूसंपादनाचा आढावा घेणारी बैठक घेतली. या बैठकीला जिल्हाधिकारी अमोल येडगे कोल्हापुरातून ऑनलाईन उपस्थित होते. या बैठकीमध्ये शक्तिपीठ आणि आय.टी.पार्क या प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला.

