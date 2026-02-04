Shaktipeeth Highway Land Acquisition : कोल्हापूर जिल्ह्यातून शक्तिपीठ महामार्ग जाणारचं, सीएम फडणवीसांची कलेक्टरांसोबत भूसंपादनाची आढावा बैठक

Shaktipeeth Expressway Maharashtra : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील विविध प्रकल्पांसाठी लागणाऱ्या भूसंपादनाचा आढावा घेणारी बैठक घेतली. या बैठकीला जिल्हाधिकारी अमोल येडगे कोल्हापुरातून ऑनलाईन उपस्थित होते. या बैठकीमध्ये शक्तिपीठ आणि आय.टी.पार्क या प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला..मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्यातील सर्व विकास प्रकल्पांसाठी जे भूसंपादन होणार आहे, त्याबाबत माहिती घेतली. यामध्ये कोणत्या प्रकल्पासाठी किती भूसंपादन झाले आहे, किती शिल्लक आहे हे जाणून घेतल्यानंतर त्यांनी भूसंपादनाबाबत सूचना दिल्या..यावेळी शक्तिपीठ महामार्गाविषयीदेखील माहिती देण्यात आली. कोल्हापूर जिल्ह्यातून शक्तिपीठ महामार्गाचा मार्ग बदलला जाणार आहे. तो कोठून जाऊ शकतो, याबाबतही त्यांनी माहिती घेतली. तसेच आय.टी.पार्कच्या जमिनीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्यात आला आहे. त्याबातही बैठकीत चर्चा झाली..Devendra Fadanvis नाराज, Ajit Pawar बद्दल नेमकं काय म्हणाले? | Sakal News.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) व महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाची (एमएसआरडीसी) आढावा बैठक झाली. या बैठकीत शक्तिपीठ महामार्ग, विरार-अलिबाग कॉरिडॉर, जालना-नांदेडसह विदर्भातील विविध एक्स्प्रेस वे आणि समृद्धी महामार्गालगतच्या 'न्यू टाऊन' प्रकल्पांच्या प्रगतीवर चर्चा करण्यात आली. यावेळी मंत्री उदय सामंत (ऑनलाईन) व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.