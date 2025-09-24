Ambabai Temple Kolhapur : श्री. अंबाबाई चरणी पावणेदोन लाख भाविक लीन, महाविद्या श्रीबगला माता रूपात पूजा

अंबाबाई देवीची महाविद्या श्रीबगला माता पूजाःनवरात्रोत्सवाच्या दुसऱ्या दिवशी करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई देवीची महाविद्या श्रीबगला माता रूपात सालंकृत पूजा श्रीपूजक अजित ठाणेकर, श्रीनिवास जोशी व नितीन सांगवडेकर यांनी बांधली.भाविकांची उपस्थिती व दर्शनःपहाटे ४ ते रात्री ८ वाजेपर्यंत १,७८,२०७ भाविकांनी दर्शन घेतले. पावसामुळे गर्दी तुलनेने कमी होती. भवानी मंडपातील तुळजाभवानी मंदिरात गजारूढ रूपात पूजा झाली व रात्री पालखी सोहळ्याला हजारो भाविकांची उपस्थिती होती.विशेष कार्यक्रम व पाहुण्यांची उपस्थितीःशिवशक्ती तरुण मंडळातर्फे कुंकुमार्चन सोहळ्याचे आयोजन झाले. दिवसभरात सुप्रिया सुळे, संभाजीराजे छत्रपती, आमदार शिवाजी पाटील, आमदार राजू खरे, माजी खासदार निवेदिता माने, वेदांतिका माने यांनी दर्शन घेतले. दर्शनरांगा तुरळक असल्याने भाविकांना कमी वेळेत दर्शन मिळाले..Devotees at Ambabai Temple : शारदीय नवरात्रोत्सवाच्या दुसऱ्या दिवशी आज करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई देवीची महाविद्या श्रीबगला माता रूपात सालंकृत पूजा बांधण्यात आली. श्रीपूजक अजित ठाणेकर, श्रीनिवास जोशी व नितीन सांगवडेकर यांनी ही पूजा बांधली. दरम्यान, पहाटे चार ते रात्री आठपर्यंत १ लाख ७८ हजार २०७ इतक्या भाविकांनी दर्शन घेतले. यंदा नवरात्रोत्सव सुरू झाल्यानंतर लगेचच भाविकांची मोठ्या संख्येने गर्दी होते. यंदा मात्र पावसाने हजेरी लावल्याने भाविकांची संख्या तुलनेने कमी आहे.दरम्यान, भवानी मंडपातील तुळजाभवानी मंदिरात देवीची गजारूढ रूपात पूजा बांधली होती. रात्री देवीच्या पालखी सोहळ्याला हजारो भाविकांनी गर्दी केली. देवीची पालखी पुष्पवृष्टी आकारात सजविण्यात आली. यांच्या हस्ते पालखीचे पूजन झाले..पूजेचे माहात्म्य असे...महाविद्या श्रीबगला माता देवी ही अमृत समुद्रामधील मणिमंडपाच्या रत्नखचित वेदावरील सिंहासनावर बसलेली पीतवर्णाची पितळी वस्त्रे व अलंकार धारण केलेली आहे. एकहाती शत्रूची जीभ व एकहाती गदा धारण केलेल्या देवीला आज भाविकांनी नमन केले. या रूपाचे माहात्म्य असे, सत्ययुगात सकल ब्रह्मांडात मोठे वादळ, उत्पात माजले. तेव्हा हे अरिष्ट थांबवण्यासाठी भगवान विष्णूंनी सौराष्ट्रातील हरिततीर्थाकाठी श्रीदेवीची उपासना केली असता श्रीविष्णूंच्या तपतेजापासून चैत्रशुद्ध अष्टमीस हिचा उद्भव झाला. ही आठवी महाविद्या असून, श्रीकुलातील देवता, दाक्षिणाम्नायपीठस्था आहे. या देवीला बडवामुखी, जातवेदमुखी, उत्कामुखी, ज्वालामुखी, बृहद्भानू या नावांनीही ओळखले जाते. तिची व्दिभूज व चतुर्भुज रूपात उपासना केली जाते..शिवशक्ती तरुण मंडळातर्फे आज कुंकुमार्चनलक्ष्मीपुरी फोर्ड कॉर्नर येथील शिवशक्ती तरुण मंडळातर्फे आज कुंकुमार्चन सोहळ्याचे आयोजन केले आहे. सायंकाळी चार वाजता मंडळाच्या प्रांगणात हा सोहळा होईल. कुंकुमार्चन सोहळ्यासाठी आवश्यक साहित्य महिलांना मंडळातर्फे देण्यात येणार आहे.कमी वेळेत मिळाले दर्शनआज दिवसभरात खासदार सुप्रिया सुळे, संभाजीराजे छत्रपती, आमदार शिवाजी पाटील, आमदार राजू खरे, माजी खासदार निवेदिता माने, वेदांतिका माने यांनी अंबाबाईचे दर्शन घेतले. आज पहाटे मंदिरात भाविकांची मोठी गर्दी झाली असली तरी दिवसभर दर्शनरांगा तुरळकच भरल्या होत्या. आरतीच्या वेळीही दर्शनरांग सुरू राहत असल्याने भाविकांना अगदी कमी वेळेत दर्शन मिळाले. परिणामी, दर्शनरांगाही मोकळ्या राहिल्या. मात्र, दर्शनानंतर बाहेर आलेल्या भाविकांनी फोटोसेशनमुळे मंदिर परिसर फुलून गेला..Ambabai Temple Lighting : अंबाबाई मंदिरात १७०० ते १८९६ या कालखंडातील नवरात्रोत्सवात विद्युत रोषणाई कशी असायची? आजही परंपरा तशीच; काय आहे महत्व.वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)प्र.१ : यंदा नवरात्रोत्सवाच्या दुसऱ्या दिवशी अंबाबाई देवीची कोणत्या रूपात पूजा बांधली गेली?उ. – महाविद्या श्रीबगला माता रूपात पूजा बांधली गेली.प्र.२ : दर्शनासाठी भाविकांची संख्या किती होती?उ. – पहाटे ४ ते रात्री ८ वाजेपर्यंत एकूण १,७८,२०७ भाविकांनी दर्शन घेतले.प्र.३ : भवानी मंडपातील तुळजाभवानी मंदिरात काय झाले?उ. – देवीची गजारूढ रूपात पूजा बांधली गेली व रात्री पालखी सोहळ्याला हजारो भाविकांनी उपस्थिती लावली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.