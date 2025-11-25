कोल्हापूर

Kolhapur Dhamani Dam : उन्हाळ्यात नदी कोरडी पडण्याचा प्रश्न मिटणार; धामणी खोऱ्याला मिळणार नियोजित पाण्याचा जीवदायी पुरवठा

Dhamani Medium Project : यंदाच्या पावसाळ्यात धामणी मध्यम प्रकल्पात प्रथमच पाणी अडविले आहे. अडविलेले पाणी उन्हाळ्यात गरजेनुसार प्रकल्पातून धामणी नदीत सोडले जाणार आहे. पाटबंधारे विभागाकडून धामणी नदीवरील बंधाऱ्यात पाणी अडविले आहे.
पंडित सावंतसकाळ वृत्तसेवा
