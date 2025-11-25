Kolhapur Dhamani Dam : उन्हाळ्यात नदी कोरडी पडण्याचा प्रश्न मिटणार; धामणी खोऱ्याला मिळणार नियोजित पाण्याचा जीवदायी पुरवठा

गगनबावडा : यंदाच्या पावसाळ्यात धामणी मध्यम प्रकल्पात प्रथमच पाणी अडविले आहे. अडविलेले पाणी उन्हाळ्यात गरजेनुसार प्रकल्पातून धामणी नदीत सोडले जाणार आहे. पाटबंधारे विभागाकडून धामणी नदीवरील बंधाऱ्यात पाणी अडविले आहे. .परिणामी मातीचे बंधारे घालण्याच्या दृष्टचक्रातून धामणी खोऱ्यातील शेतकऱ्यांची कायमची सुटका होणार आहे. बंधाऱ्यांना होणारा लाखोंचा खर्च थांबणार आहे. गगनबावडा, पन्हाळा व राधानगरी या तीन तालुक्यांतील गावांचा समावेश असलेली धामणी खोऱ्याची शेती व पिण्याच्या पाण्यासाठी वाताहत होते. उन्हाळ्यात पिके जगविणे येथील शेतकऱ्यांसमोर आव्हान ठरते. .टिटवाळ्यात काळू नदीवरील मोडकळीस आलेल्या बंधाऱ्यामुळे पुन्हा पाणीटंचाईचे संकट.नोव्हेंबर आला की धामणी नदी तीरावर मातीचे समतल बंधारे बांधण्याची लगबग सुरू व्हायची. आंबर्डेपासून ते राई चौके या नदीच्या उगमापर्यंत भागीदारीतून ठिकठिकाणी मातीचे बंधारे घालून पाणी अडविले जात असे. .अडविलेल्या पाण्याचा ऊस पिकांसाठी उपसा केल्यामुळे मार्चमध्ये नदीपात्र उघडे पडायचे. पिके वाळण्याची भीती असायची. यानंतर नदीपात्रात जेसीबीच्या साहाय्याने खड्डे खोदाई केली जात असे. लखमापूर येथील कुंभी मध्यम प्रकल्पातील पाणी कळे धरणात अडवून बॅकवॉटर नळ योजनेद्वारे धामणी नदीत आणण्याचा महत्त्वकांक्षी प्रयोगही काही वर्षापासून सुरू होता..येथील शेतकरी पिके जगविण्यासाठी, पाण्यासाठी असे नाना त-हेचे प्रयोग करत असत. पाण्यासाठी पाण्यासारखा पैसा खर्च केला जात असे. परिणामी येथील शेतकऱ्यांना नफा कमी, तोटा अधिक होत असे. २००० मध्ये भूमिपूजन झालेला राई येथील धामणी मध्यम प्रकल्प विविध कारणांनी रखडला होता. २०२५ च्या पावसाळ्यात प्रकल्पात प्रथमच १.२९ ‘टीएमसी’ साठा झाला. या पाण्याचे वितरण, नियोजन याचा आराखडा पाटबंधारे विभागाने केला असून, त्याची सुरुवात बरगे टाकत पाणी अडवण्यापासून झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.