मुख्यमंत्री फडणवीसांनी कृष्णराजला युवक काँग्रेसचं अध्यक्ष केलं, खासदार महाडिक मुलाचं पद विसरले, काय बोलून गेले?

मनसेचे नेते अमित ठाकरे यांच्याविरोधात आंदोलनानंतर भाजप युवा मोर्चाचे अध्यक्ष कृष्णराज महाडीक चर्चेत आहेत. या आंदोलनानंतर भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी काल आलेला पोरगा काही बोलतो आणि आपण त्यावर आंदोलन करतो हे चुकीचं असल्याचं म्हटलं होतं. दरम्यान, आता कृष्णराज महाडिक यांचे वडील राज्यसभा खासदार धनंजय महाडिक यांनी दहीहंडीच्या कार्यक्रमावेळी कृष्णराज यांच्या पदाबाबत बोलण्याच्या ओघात चुकीचा उल्लेख केल्याची चर्चा होत आहे. .कोल्हापुरात ऐतिहासिक दसरा चौकात धनंजय महाडिक युवाशक्तीच्यावतीने दहीहंडी कार्यक्रम पार पडला. या कार्यक्रमात खासदार धनंजय महाडिक काय बोलणार याकडं कार्यकर्त्यांसह जिल्ह्याचं लक्ष लागून राहिलं होतं. कोल्हापूरच्या जनतेनं महाडिक कुटुंबाला भरभरून दिलंय. आता मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीही २८ वर्षाच्या कृष्णराजवर मोठी जबाबदारी सोपवलीय असंह महाडिक यांनी सांगितलं..झारखंडमध्ये मंत्र्याचं निधन, छातीतली कळ नॉर्मल समजून सहन करत राहिले, २ तासांनी तीव्रता वाढली अन्....कृष्णराज महाडिक सध्या भाजप युवा मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष आहेत. पण धनंजय महाडिक यांनी त्यांच्याबाबत बोलताना म्हटलं की, मुख्यमंत्री फडणवीसांनी कृष्णराजला महाराष्ट्र युवक काँग्रेसचा अध्यक्ष केलंय. त्याच्यावर विश्वास ठेवून जबाबदारी दिलीय. त्याच्यावर किती प्रेम आहे बघा..धनंजय महाडिक यांनी कृष्णराज यांचा उल्लेख थेट काँग्रेसचे युवक अध्यक्ष असा केला. यामुळे वडिलांनाच मुलाच्या पदाचा आणि पक्षाचा विसर पडला का असा प्रश्न उपस्थित होतोय. सोशल मीडियावरही यावरून उलट सुलट कमेंट केल्या जात आहेत. अजूनही रक्तात काँग्रेस आहे अशा शब्दात टीका होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.