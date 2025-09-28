दसरा, दिवाळीला शेतकऱ्याच्या हातात येणारा ताजा पैसा पावसाच्या पाण्यात बुडाला, झेंडू, सोयाबीन, भुईमूग, फ्लॉवर, टोमॅटोसह भाजीपाला शेतातचं कुजला

परतीच्या पावसाचा फटका – कोल्हापूर जिल्ह्यात काल रात्रीपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे सोयाबीन, भुईमूग, फ्लॉवर, टोमॅटो, भाजीपाला, झेंडू, निशिगंध आदी पिकांचे मोठे नुकसान झाले असून भात पिकावरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे.शेतकऱ्यांची चिंता – मागील अतिवृष्टीने आधीच ३६ हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांचे तब्बल १४ कोटींपेक्षा जास्त रुपयांचे नुकसान झाले होते; परतीच्या पावसामुळे सणासुदीच्या आधी हातातोंडाशी आलेला पैसा हुकल्याची खंत शेतकरी व्यक्त करत आहेत.धरणे व विसर्ग – जिल्ह्यातील जवळपास सर्वच धरणे शंभर टक्के भरली असून वारणा, दूधगंगा, पाटगाव, राधानगरी आदी धरणांतून मोठ्या प्रमाणावर विसर्ग सुरू असल्याने नद्यांच्या पाणीपातळीत वाढ होऊन पूरस्थितीची शक्यता आहे..Kolhapur Rain Crop Damage : परतीच्या पावसाने जिल्ह्यात पुन्हा एकदा धुमाकूळ घातला आहे. काल रात्रीपासून सुरू झालेल्या संततधार पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या आशा-अपेक्षांवर अक्षरशः पाणी फिरले आहे. सोयाबीन, भुईमूग, फ्लॉवर, टोमॅटो, भाजीपाला यासह फळभाज्यांना मोठा फटका बसला असून, बहरलेल्या झेंडू, गलांडा, निशिगंधाच्या फुलांची झाडे वाकली आहेत. येणाऱ्या दसरा-दिवाळीच्या सणात या पिकांमुळे हातातोंडाशी आलेला पैसा शेतकऱ्यांच्या हाती येणार होता, पण पावसाच्या या अवकृपेने तोच हाती लागण्याआधी निसटणार असल्याची खंत शेतकरी व्यक्त करत आहेत..भात पिकावरही पावसाचा दुष्परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. गेल्या ऑगस्ट महिन्यात जिल्ह्यात अतिवृष्टी आणि पुराने आधीच खरिपातील पिकांचे प्रचंड नुकसान केले. या आपत्तीमुळे तब्बल ३६ हजार ५५९ शेतकऱ्यांचे ८८३५ हेक्टर क्षेत्रातील १४ कोटी २८ लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याचा अधिकृत अहवाल कृषी विभागाने राज्य शासनाकडे नुकताच सादर केला आहे. आता या परतीच्या पावसाने जखमेवर मीठ चोळल्यासारखी परिस्थिती झाली आहे. शेतकरी दिवसरात्र कष्ट करून उभा केलेला पीकसाठा नष्ट होताना पाहण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे. घरातील महिला वर्गाने सणासुदीच्या खर्चाची, लेकरांच्या शाळा-फीची, तरुणांनी कर्जाच्या हप्त्यांची स्वप्ने पाहिली होती. पण, पिके वाया गेल्याने या सर्वांचे भविष्य अधांतरी लटकले आहे. गेल्या पावसाळ्यात झालेल्या नुकसानीची भरपाई अद्याप अनेक शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही. नवीन नुकसानीने तर त्यांच्या जगण्याचीच घडी विस्कटली आहे..भुईमुगाला कोंब फुटण्याची शक्यतापावसाने उघडीप दिल्याने सोयाबीन आणि भुईमूग काढणाला गती आली आहे. अनेकांनी भुईमूग काढून शेतात ठेवला आहे. याला फारसा धोका नाही. मात्र, अजूनही काढलेला नाही, असा भुईमूग आणखी दोन दिवस पाण्यात राहिला तर मात्र कोंब फुटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तर, सोयाबीन पीक पाण्यात राहिल्याने कुजण्याचा धोका आहे.या तालुक्यात सुरू आहे सोयाबीन, भुईमुगाची काढणीहातकणंगले, शिरोळ, करवीर, पन्हाळा, शाहूवाडी तालुक्यांत सोयाबीनची सर्वाधिक काढणी सुरू आहे. तसेच, बहरलेल्या फूल झाडांना जोरदार पावसाचा मारा सहन झाला नसल्याने ही झाडे वाकली आहेत. त्यामुळे मोठी फुले तोडून या झाडांना उभारणी देण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत..Kolhapur Rain Update : पंचगंगा नदीने इशारा पातळी गाठली, जिल्ह्यातील ४१ मार्गांवर पाणी; राधानगरी धरणाचे ५ दरवाजे बंद, असा आहे पावसाचा अंदाज?.भात पिकावर परिणामसध्या भाताच्या लोंब्यांमध्ये पाणी शिरले आहे. त्यामुळे आणखी जोरदार पाऊस झाला, तर मात्र या लोंब्या शेतात साचलेल्या पाण्यात वाकण्याची शक्यता आहे.जिल्ह्यात धरणे वाहू लागली ओसंडूनकोल्हापूर जिल्ह्यात जवळपास सर्वच धरणे भरली आहेत. त्यातच शनिवारी सकाळपासून झालेल्या मुसळधार पावसाने या धरणांतील पाणी ओसंडून वाहू लागले आहे. त्यामुळे पाण्याचा विसर्ग मोठ्या प्रमाणात नदीपात्रात सुरू राहिला. यामध्ये वारणा धरणातून पाच हजार १०९ क्युसेक व दूधगंगा धरणातून १००० क्युसेक विसर्ग सुरू राहिला. तसेच इतर धरणांतूनही काही प्रमाणात विसर्ग सुरू राहीला. त्यामुळे नद्यांच्या पाणीपातळीत वाढ होऊन त्या दुथडी भरून वाहू लागल्या आहेत..हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार, काल रात्रीपासूनच जिल्ह्यात विशेषत: धरण क्षेत्र व घाटमाथ्यावर पावसाची जोरदार ‘कोसळधार’ सुरू झाली. आज सकाळपासून सायंकाळपर्यंत ही कोसळधार अशीच सुरू राहिली. यामध्ये वारणा धरण क्षेत्रात ५२ मि.मी., चिकोत्रा धरण क्षेत्रात ४६ मि.मी., पाटगाव धरण क्षेत्रात ४० मि.मी., कुंभी धरण क्षेत्रात ३७ मि.मी., घटप्रभा धरण क्षेत्रात २६ मि.मी., तुळशी धरण क्षेत्रात २६ मि.मी., राधानगरी धरण क्षेत्रात व कडवी धरण क्षेत्रात १७ मि.मी., दूधगंगा व कासारी धरण क्षेत्रांत १५ मि.मी., चित्री व सर्फनाला धरण क्षेत्रांत १० मि.मी. पाऊस पडला.त्यामुळे आधीच शंभर टक्के भरलेल्या धरणांत मोठ्या प्रमाणात पाणी साठू लागल्याने विसर्ग वाढविण्यात आला. यामुळे नद्यांच्या पाणीपातळीत झपाट्याने वाढ झाली. पंचगंगेची पाणीपातळी वाढून यावरील रुई व इचलकरंजी हे बंधारे पाण्याखाली गेले..धरणातील साठा व विसर्गवारणा धरण ९९ टक्के भरले असून, यामधून ५१०९ क्युसेक, पाटगाव धरण शंभर टक्के भरले असून, १११२ क्युसेक, धामणी धरण शंभर टक्के भरले असून, ९३७ क्युसेक, घटप्रभा धरण शंभर टक्के भरले असून, ८०० क्युसेक, राधानगरी धरण ९८ टक्के भरले असून, ४०० क्युसेक, चित्री धरण शंभर टक्के भरले असून, ३०४ क्युसेक, कासारी धरण शंभर टक्के भरले असून, ३०० क्युसेक, कुंभी धरण ९९ टक्के भरले असून, ३०० क्युसेक, कासारी धरण शंभर टक्के भरले असून, ३०० क्युसेक, कडवी धरण ९९ टक्के भरले असून, २२० क्युसेक, दूधगंगा धरण ८६ टक्के भरले असून, १०० क्युसेक, जंगमहट्टी धरण शंभर टक्के भरले असून, ५९ क्युसेक, सर्फनाला धरण ९८ टक्के भरले असून, ४४ क्युसेक, आंबेओहोळ धरण शंभर टक्के भरले असून, २७ क्युसेक विसर्ग नदीपात्रात सुरू राहिला..FAQप्र.१: कोणत्या पिकांना जास्त फटका बसला आहे?उ. – सोयाबीन, भुईमूग, फ्लॉवर, टोमॅटो, भाजीपाला, झेंडू, गलांडा, निशिगंध यासह फुलांच्या झाडांना मोठा फटका बसला आहे.प्र.२: भुईमूग व सोयाबीन पिकाची स्थिती काय आहे?उ. – भुईमूग आधी काढून ठेवलेला असल्यास धोका कमी आहे; भुईमूग व सोयाबीन पिकाची स्थिती काय आहे?उ. – भुईमूग आधी काढून ठेवलेला असल्यास धोका कमी आहे; मात्र शेतात अजून राहिलेला भुईमूग पाण्यात राहिला तर कोंब फुटण्याची शक्यता आहे. सोयाबीन पाण्यात राहिल्याने कुजण्याचा धोका आहे.प्र.३: भात पिकावर काय परिणाम होऊ शकतो?उ. – भाताच्या लोंब्यांमध्ये पाणी शिरले असून आणखी पाऊस झाल्यास लोंब्या वाकण्याची शक्यता आहे.प्र.४: जिल्ह्यातील धरणांची पाणीस्थिती काय आहे?उ. – वारणा, पाटगाव, धामणी, घटप्रभा, राधानगरी, कासारी, कुंभी, दूधगंगा आदी धरणे ९८ ते १०० टक्के भरली असून हजारो क्युसेक विसर्ग सुरू आहे.. 