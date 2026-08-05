कोल्हापूर

Olympic Dream: ...अन् डी. वाय. दादांची ऑलिंपिकवारी चुकली; खाशाबांसोबतच्या लढतीच्या आठवणीला उजाळा

DY Patil Recalls Missed Olympic Dream and Khashaba Boutछ कुस्तीवरील आयुष्यभराच्या प्रेमातून डी. वाय. पाटील यांनी खासबाग केसरीसह कुस्तीपटूंना दिलेले प्रोत्साहन, खाशाबा जाधवांविरुद्धच्या चुरशीच्या लढतीच्या आठवणींसह पुन्हा उजळले.
DY Patil Recalls Wrestling Match With Khashaba Jadhav Why His Olympic Dream Never Came True

DY Patil Recalls Wrestling Match With Khashaba Jadhav Why His Olympic Dream Never Came True

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सकाळ वृत्तसेवा
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कोल्हापूर: ‘शिक्षण, समाजकारण, क्रीडा आणि राष्ट्रसेवा या क्षेत्रांत मोलाचे योगदान देणारे ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ तथा पद्मश्री डॉ. डी. वाय. पाटील यांचे कुस्तीवरील प्रेम आणि जिव्हाळा कायम प्रेरणादायी राहील, ’ अशा भावना महाराष्ट्र कुस्ती संघटनेचे प्रमुख संग्राम कांबळे यांनी व्यक्त केल्या. खासबाग केसरी कुस्ती मैदानाच्या आयोजनावेळी डॉ. डी. वाय. पाटील यांची सदिच्छा भेट घेण्याची संधी मिळाल्याची आठवण कांबळे यांनी ‘सकाळ’शी संवाद साधून सांगितली.

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