Olympic Dream: ...अन् डी. वाय. दादांची ऑलिंपिकवारी चुकली; खाशाबांसोबतच्या लढतीच्या आठवणीला उजाळा

कोल्हापूर: ‘शिक्षण, समाजकारण, क्रीडा आणि राष्ट्रसेवा या क्षेत्रांत मोलाचे योगदान देणारे ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ तथा पद्मश्री डॉ. डी. वाय. पाटील यांचे कुस्तीवरील प्रेम आणि जिव्हाळा कायम प्रेरणादायी राहील, ’ अशा भावना महाराष्ट्र कुस्ती संघटनेचे प्रमुख संग्राम कांबळे यांनी व्यक्त केल्या. खासबाग केसरी कुस्ती मैदानाच्या आयोजनावेळी डॉ. डी. वाय. पाटील यांची सदिच्छा भेट घेण्याची संधी मिळाल्याची आठवण कांबळे यांनी ‘सकाळ’शी संवाद साधून सांगितली..Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.यावेळी त्यांना खासबाग केसरी कुस्ती मैदानाचे निमंत्रण दिले तसेच स्पर्धेची जाहिरात दाखविण्यात आली. संपूर्ण उपक्रमाचे त्यांनी मनापासून कौतुक करत स्पर्धेला शुभेच्छा दिल्या. या भेटीदरम्यान डॉ. पाटील यांनी त्यांच्या तरुणपणातील आठवणींनाही उजाळा दिला. कोल्हापुरातील मठ तालमीत कुस्तीचा सराव केल्याचे त्यांनी सांगितले. .तसेच भारताचे पहिले वैयक्तिक ऑलिंपिकपदक विजेते पैलवान खाशाबा जाधव यांच्यासोबत कुस्ती खेळण्याची संधी लाभल्याचेही त्यांनी नमूद केले. दरम्यान, एका मुलाखतीत डॉ. पाटील यांनी राज्यातील हेलसिंकी ऑलिंपिकपूर्व निवड चाचणीतील अनुभवही सांगितला होता. त्या चाचणीत खाशाबा जाधव यांच्याशी त्यांची लढत झाली होती. .अत्यंत चुरशीच्या झालेल्या या लढतीत खाशाबा यांनी १२, तर डॉ. डी. वाय. पाटील यांनी १० गुण मिळविल्याने केवळ दोन गुणांच्या फरकाने त्यांना पराभव स्वीकारावा लागला आणि ऑलिंपिकमध्ये सहभागी होण्याची संधी हुकल्याचे त्यांनी सांगितले होते. विशेष म्हणजे त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त राजर्षी छत्रपती शाहू कुस्ती मैदानात डी. वाय. पाटील केसरी स्पर्धेचे आयोजन झाले होते. .Bhandardara Accident: भंडारदरा पर्यटनाला गालबोट! मद्यपींची हुल्लडबाजी, भरधाव स्कॉर्पिओच्या धडकेत तरुणीचा मृत्यू.ही स्थानिकांसह देशातील नामांकित कुस्तीगिरांसाठी एक पर्वणीच ठरली होती. मोठ्या रकमेच्या बक्षिसांची लयलटू आणि त्यांनी प्रोत्साहन दिले होते. त्यांची आत्मीयता, खेळाडूंना दिलेले प्रोत्साहन आणि क्रीडा क्षेत्रासाठी दिलेले योगदान कायम स्मरणात राहील, अशी भावना कांबळे यांनी व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.