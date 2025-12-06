कोल्हापूर

Kolhapur Tragic Incident : ११ हजार व्होल्टच्या तारेला हात लागला अन्, क्रिकेट खेळताना १३ वर्षीय शाळकरी मुलाचा विजेच्या धक्क्याने मृत्यू

Tragic Incident Schoolboy : कोल्हापूरजवळील उजळाईवाडी येथे क्रिकेट खेळताना शाळकरी मुलाचा विजेच्या धक्क्याने मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.
Electric Shock School Boy : शेजारच्या घरावर गेलेला चेंडू आणण्यासाठी गेलेल्या १३ वर्षीय शाळकरी मुलाचा उच्चदाब विद्युत वाहिनीच्या संपर्कात येऊन मृत्यू झाल्याची घटना शुक्रवारी दुपारी येथे घडली. अफान असिफ बागवान, असे मृत मुलाचे नाव आहे. या घटनेची नोंद गोकुळ शिरगाव पोलिस ठाण्यात झाली आहे.

