Kolhapur Tragic Incident : ११ हजार व्होल्टच्या तारेला हात लागला अन्, क्रिकेट खेळताना १३ वर्षीय शाळकरी मुलाचा विजेच्या धक्क्याने मृत्यू

Electric Shock School Boy : शेजारच्या घरावर गेलेला चेंडू आणण्यासाठी गेलेल्या १३ वर्षीय शाळकरी मुलाचा उच्चदाब विद्युत वाहिनीच्या संपर्कात येऊन मृत्यू झाल्याची घटना शुक्रवारी दुपारी येथे घडली. अफान असिफ बागवान, असे मृत मुलाचे नाव आहे. या घटनेची नोंद गोकुळ शिरगाव पोलिस ठाण्यात झाली आहे..अफान आपल्या कुटुंबासह उजळाईवाडीतील बालाजी पार्क येथे राहत होता. तो इयत्ता सातवीत शिकत होता. शिक्षकांच्या संपामुळे शुक्रवारी शाळेला सुटी असल्याने तो सकाळी मित्रांसोबत क्रिकेट खेळण्यासाठी घराबाहेर पडला..खेळताना चेंडू शेजारील हनुमंत खांडेकर यांच्या इमारतीवर गेला. तो आणण्यासाठी तो टेरेसवर गेला असता घराच्या अगदी दीड-दोन फूट अंतरावरून जाणाऱ्या ११००० व्होल्ट क्षमतेच्या उच्चदाब वाहिनीचा त्याला संपर्क होताच जोराचा विद्युत धक्का बसला..Kolhapur Crime News : महिलेला पळवून नेल्याच्या रागातून कोयत्याने हल्ला, मित्रानेच काढला काटा; कोल्हापुरातील घटना.यामध्ये त्याचा जागीच मृत्यू झाला. या इमारतीवरून विमानतळाला पुरवठा करणारी उच्चदाब वाहिनी जाते. घटनेनंतर परिसरातील नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेतली. अफानचे वडील कागल पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीतील कंपनीमध्ये काम करतात तसेच पार्टटाईम रिक्षा व्यवसाय करतात. त्याच्या मागे आई-वडील, दोन बहिणी असा परिवार आहे..