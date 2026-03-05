कोल्हापूर

Electricity Consumer Rights : वीज बिल, खंडित पुरवठा आणि मीटर तक्रारींचा डोंगर; तरीही ग्राहक मंचाकडे वीज ग्राहकांची पाठ का?

electricity users : वीज ही आजच्या काळातील अत्यावश्यक सेवा बनली आहे. घरगुती वापरापासून उद्योग, शेती आणि व्यवसायापर्यंत सर्व क्षेत्रे विजेवरच अवलंबून आहेत. मात्र चुकीची वीज बिले, अचानक वीज खंडित होणे, कमी-जास्त व्होल्टेज, मीटरसंदर्भातील अडचणी अशा अनेक समस्यांना ग्राहकांना सामोरे जावे लागते.
मूलभूत गरजांइतकीच वीज ही जीवनावश्यक गरज आहे. घरगुती वापरांपासून उद्योगांपर्यंत सर्वत्र विजेवरच कामकाज अवलंबून आहे. ग्राहक नियमितपणे बिल भरून सेवेचा मोबदला देत असला, तरी अनेक वेळा सेवेतील त्रुटी, चुकीची बिले, अचानक वीज खंडित, मीटरसंदर्भातील अडचणी अशा तक्रारी उद्‌भवतात. वेळ, पैसा आणि श्रम खर्चूनही समाधान मिळत नाही. प्रत्येक जिल्ह्यात अशा तक्रारींची उदाहरणे आहेत; मात्र माहितीअभावी वीज ग्राहक मंचकडे दाद मागणाऱ्यांचे प्रमाण अद्याप कमी आहे. त्यामुळे वीज ग्राहकांनी जागरूक होणे आवश्यक आहे.

