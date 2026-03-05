Electricity Consumer Rights : वीज बिल, खंडित पुरवठा आणि मीटर तक्रारींचा डोंगर; तरीही ग्राहक मंचाकडे वीज ग्राहकांची पाठ का?

मूलभूत गरजांइतकीच वीज ही जीवनावश्यक गरज आहे. घरगुती वापरांपासून उद्योगांपर्यंत सर्वत्र विजेवरच कामकाज अवलंबून आहे. ग्राहक नियमितपणे बिल भरून सेवेचा मोबदला देत असला, तरी अनेक वेळा सेवेतील त्रुटी, चुकीची बिले, अचानक वीज खंडित, मीटरसंदर्भातील अडचणी अशा तक्रारी उद्भवतात. वेळ, पैसा आणि श्रम खर्चूनही समाधान मिळत नाही. प्रत्येक जिल्ह्यात अशा तक्रारींची उदाहरणे आहेत; मात्र माहितीअभावी वीज ग्राहक मंचकडे दाद मागणाऱ्यांचे प्रमाण अद्याप कमी आहे. त्यामुळे वीज ग्राहकांनी जागरूक होणे आवश्यक आहे..वीज ग्राहकांची चार प्रमुख अशी वर्गवारी आहे :(१) घरगुती, (२) व्यावसायिक, (३) वीज पंपधारक शेतकरी आणि (४) औद्योगिक ग्राहक. प्रत्यक्षात ग्राहकांच्या तक्रारींत नवीन जोडणीस विलंब, वारंवार वीज खंडित होणे, कमी-जास्त व्होल्टेज, मीटर न मिळणे, सरासरी बिले पाठविणे, जादा बिल आकारणी, नोटीस न देता कनेक्शन तोडणे, तक्रारींचे वेळेत निवारण न करणे आदी बाबींचा समावेश असतो. वीज कायद्यातील कलम ५६ (१) नुसार वीजपुरवठा खंडित करण्यापूर्वी १५ दिवसांची नोटीस देणे बंधनकारक आहे. तरीही काही ठिकाणी याचे पालन होत नाही. नवीन वीज जोडणीसाठी अर्जदाराने फॉर्म ए-१ भरावा लागतो. हा फॉर्म शाखा कार्यालयात मोफत उपलब्ध असून, मराठी व इंग्रजी भाषेत देणे कंपनीस बंधनकारक आहे..Premium|Mumbai Pune Expressway Safety: मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर आपत्ती व्यवस्थापनाची गरज: गॅस टँकर अपघातांचा धोका.वीज कायद्यान्वये त्रिसूत्री पद्धत प्रथम ग्राहकाने वीज वितरण कंपनीच्या संबंधित कार्यालयात तक्रार करणे अपेक्षित असते. त्या ठिकाणी तक्रारीचे निवारण न झाल्यास विभाग (डिव्हिजन) पातळीवर स्थापन केलेल्या नवीन वीजपुरवठा संहिता २०२१ च्या अन्वये वितरण कंपनीच्या जिल्हा मंडल स्तरावर अंतर्गत तक्रार निवारण प्रणाली सुरू केलेली आहे. ज्यामध्ये कार्यकारी अभियंता हे नोडल ऑफिसर असून, त्यांनी तीन ते पंधरा दिवसांत संबंधित तक्रारीचे निवारण करणे क्रमप्राप्त आहे..ग्राहक गाऱ्हाणे तक्रार निवारण मंचमध्ये ग्राहकाने रितसर तक्रार केल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत सुनावणी घेऊन निकाल देणे मंचला बंधनकारक असते. हे एक अर्धन्यायिक कोर्ट असून, यात तीन जणांचे पॅनल असते. ग्राहकांना न्याय देण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यातील संबंधित सर्व वीज वितरण कंपनीच्या मंडल स्तरावर मंच सध्या पूर्ण राज्यात कार्यरत झाले आहेत..Premium|sustainable cities : शाश्वत शहरांच्या उभारणीसाठी नव्या लोकप्रतिनिधींचे आव्हान; स्मार्टपेक्षा शाश्वत विकासाला प्राधान्य.विद्युत लोकपाल ही ग्राहकांची तक्रार निवारण करण्याची राज्यस्तरीय यंत्रणा आहे. परिमंडळ स्तरावरील मंचाच्या निकालाने ग्राहक समाधानी नसल्यास विद्युत लोकपाल यांच्याकडे अपिल करू शकतो. येथेही ६० दिवसांत निकाल देणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी रितसर कागदपत्रे जोडून तक्रारी करणे अपेक्षित आहे. .असाही होतो विलंब महावितरणकडून नवीन वीज जोडणी देणे, दंड कमी करून घेणे किंवा महावितरणकडून जोडणी मिळण्यास विलंब होऊ नये, किंवा तांत्रिक आशयाशी अडकलेले काम तत्काळ करून घेणे, यासाठी घरगुतीपासून ते शेती प्रकल्प, घरकुल योजना किंवा अपार्टमेंट बिल्डर, असे वीज ग्राहक गाव पातळीवर असलेल्या किंवा शहरातील महावितरणच्या यंत्रणेशी संबंधित एखाद्या व्यक्तीकडून माहिती घेतात. .काही वेळा कार्यालयातील कंत्राटी कर्मचारी लाईनमन गाठून त्याला तडजोड करण्याविषयी मनधरणी करतात. काही वेळा आमिषे दाखविली जातात. यात एखादा कंत्राटी कर्मचारी किंवा वीज कंपनीशी संबंधित काही ठेकेदार यांच्या जवळच्या व्यक्ती मध्यस्थी करून विजेविषयीची समस्या दूर करून घेण्याचा प्रयत्न केला जातो..यात अनेकदा वेळ, श्रम, पैसे वाया गेल्याचा मनस्ताप अनेकांच्या वाट्याला येतो. याशिवाय जेव्हा विजेची समस्या सोडविण्यासाठी अनधिकृतपणे प्रयत्न केल्याचे मुख्य कार्यालयातील वरिष्ठ अभियंत्यांना समजून येते, तेव्हा काम होण्याचा कालावधी आणखी वाढतो, असाही अनुभव येतो. .ग्राहकांनी सावधानता बाळगावीमहावितरण कंपनीकडील काही ठेकेदारांकडे काम करणारी खासगी यंत्रणा आहे. यात खासगी प्रकल्पासाठी वीज जोडणी घेण्यासाठी विविध मंजुरी घेणे, दूर अंतरावरून वीज जोडणी आणण्यासाठी लागणारी साधनसामुग्री बसविणे किंवा एकूण बजेटमध्ये कमी अधिक करणे तसेच वीज जोडणी तत्काळ मिळवून देण्यासाठी मध्यस्थी करून देण्याची तयारी दर्शवितात. .अशा व्यक्तींपासून वीज ग्राहकांनी सावध राहणे महत्त्वाचे आहे; मात्र वीज ग्राहकाने प्रकल्पासाठी वीज मागणी प्रस्ताव दिल्यानंतर प्रस्ताव मंजूर होण्यास वेळ लागेल, असे सांगत विविध नियमाच्या अडचणी, साधनसामुग्री कमी असल्याची कारणे सांगतात. वीज ग्राहकाला हेलपाटे मारायला लावणारी ही यंत्रणा आहे. असे हेलपाटे मारायला लावल्यास, वीज ग्राहकाने कोणताही अनधिकृत मार्ग न अवलंबता तातडीने वीज ग्राहक तक्रार निवारण मंचकडून मार्गदर्शन घेणे अपेक्षित आहे..वीज ग्राहकांच्या समस्यांच्या तक्रारी कमी असण्याची कारणेसमस्येचे नेमके स्वरूप व दाद मागण्याची पद्धत माहिती नसणेवीज कंपनीसारख्या मोठ्या यंत्रणेविरुद्ध एकट्याने लढा देण्याची मानसिकता नसणेवेळ नसणेवीज ग्राहकाच्या हक्काबाबत माहिती नसणेप्रक्रियेचा अभ्यास नसणे आणि जागरूकता नसणे.वीज दरवाढ समजून घ्यावीअनेक वेळा वीज वापर कमी आणि बिल जास्त असेही दिसून येते. यात महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, विजेचे दर महाराष्ट्र वीज नियामक आयोग यांच्यातर्फे निश्चित केले जातात. प्रत्येक वेळी हे वीज दर लागू करण्यापूर्वी आयोगातर्फे राज्यातील प्रमुख सहा ठिकाणी जाहीर सुनावणी घेतली जाते. .वीज वितरण कंपन्यातर्फे आयोगाकडे दाखल केलेल्या वीज दरवाढ प्रस्तावावर सर्वसामान्य ग्राहकांना, ग्राहक संघटनांना, लोकप्रतिनिधींना या प्रस्तावावर आपल्या हरकती व सूचना मांडण्याची संधी दिली जाते. .कायद्यानुसार ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर प्रस्तावातील तांत्रिक व आर्थिक बाजूंचा सखोल अभ्यास करून तसेच जाहीर सुनावणीत उपस्थित केलेल्या हरकती व सूचना लक्षात घेऊन आयोगातर्फे वीज दर ठरवण्यात येतो; परंतु प्रत्यक्षात आयोगातर्फे जाहीर घोषणा करूनही या सुनावणीत अत्यंत अल्पप्रतिसाद मिळतो. कायद्याप्रमाणे वीज दरवाढीची ही कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर सर्वजण नंतर मात्र मोर्चे काढतात, निदर्शने करतात, आंदोलने करतात. त्यामुळे काहीही निष्पन्न होत नाही..शेती पंपाच्या तक्रारी अधिकशेती पंपाच्या वीज जोडण्यांविषयी अनेक तक्रारी असतात. वीजपुरवठ्याच्या वेळा पाळल्या जात नाहीत. एखाद्या दिवशी नियमानुसार अर्ध्या तासापेक्षा जास्त वेळ वीजपुरवठा खंडित झाल्यास दुसऱ्या दिवशी तेवढा वेळ जास्त वेळ वीजपुरवठा सुरू ठेवणे अपेक्षित आहे. त्याबाबत अधिकाऱ्यांशी संपर्क केला, लेखी पत्र दिले तरी अशी जादा वीज कधी मिळते? कधी मिळत नाही, अशी स्थिती आहे..महावितरणच्या तांत्रिक चुकांमुळे विद्युत पंप जळतात, शेतकऱ्यांचे नुकासान होते. त्याबाबत तक्रार करूनही परतावा अथवा भरपाई मिळत नाही. पाठपुरावा करून थकलेले शेतकरी शांत बसतात. त्यामुळे तक्रार निवारणाची पद्धत सुलभ व तत्पर करणे आवश्यक आहे किंवा अशा शेतकऱ्यांच्या तक्रारींचे निवारण महावितरणच्या तक्रार निवारण केंद्रात कशा सुलभ पद्धतीने करता येईल, याबाबतची शिबिरे महावितरणने घेणे आवश्यक आहे..‘महावितरणचा ग्राहक तक्रार निवारण मंच आहे. या मंचाकडे कोल्हापूर, सांगली परिमंडलातील मिळून साधारण दोनशेंवर तक्रारी येतात. त्याची दखल घेतली जाते. योग्य त्या दुरुस्त्या केल्या जातात. त्यासाठी तक्रार अधिक ठोस असण्यासाठी आवश्यक ती कागदपत्रे (पुरावे) असणे गरजेचे आहे, जेणे करून समस्या समजून घेऊन योग्य ती तक्रार निवारण करता येणे शक्य होते. अपवाद वगळता बहुतांशी तक्रारींचे निवारण महिन्यात होते. येथे समाधान झाले नाही, तर लोकपालांकडे तक्रार करता येते. त्यांचे कार्यालय नागपूर व मुंबई येथे आहे.- स्वप्नील काटकर, मुख्य अभियंता कोल्हापूर परिमंडल.राज्यात महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी मर्यादित (महावितरण) ही वितरण कंपनी असून बेस्ट, रिलायन्स, टाटा यांसह इतर कंपन्याही कार्यरत आहेत. या सर्व कंपन्या विद्युत अधिनियम २००३ तसेच महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगांच्या नियमांनुसार काम करतात. वीज अधिनियम २००३ चा उद्देश वीज निर्मिती, पारेषण, वितरण आणि वापर यांचे एकत्रिकरण करणे, स्पर्धेला प्रोत्साहन देणे, ग्राहकांच्या हितांचे संरक्षण करणे आणि दर निश्चितीत पारदर्शकता राखणे हा आहे.-प्रशांत पुजारी, सदस्य, वीज ग्राहक तक्रार निवारण परिमंडल.‘महावितरणकडे तक्रार निवारण कक्ष सर्वांसाठी आहे. विजेच्या समस्या असूनही महावितरणच्या तक्रार निवारणाकडे तक्रार करण्याचे प्रमाण कमी आहे. कारण, वेळेत कारवाई होईल की, नाही याविषयी वीज ग्राहक साशंक असतात. स्थानिक पातळीवरील संपर्कातून काही समस्यांचे निवारण करण्यावर वीज ग्राहक भर देतात. त्यामुळे तक्रार निवारण कक्षाचे कामकाज ग्राहकाभिमुख कसे चालते? या विषयी वीज ग्राहकांत जागृती घडविणे, त्यासाठी महावितरणने पुढाकार घेणे आवश्यक आहे.- गोरख माळी, औद्योगिक वीज ग्राहक.ग्राहक तक्रार निवारण केंद्र ताराबाई पार्कात आहे. शेतकऱ्यांना तेथे जाऊन तक्रार करण्यासाठी अर्धा दिवस जातो. ऑनलाईन तक्रार करण्याला मर्यादा येतात. तक्रार दाखल केल्यानंतर पुढे दोन-तीन तारखेला पाठपुराव्यासाठी यावे लागते. .इतका वेळ देणे शेतकऱ्यांना शक्य होत नाही. शेती पंपाची फ्यूज गेल्यानंतर अनेकदा लाईनमन दखल घेत नाहीत. शेतकऱ्यांना फ्यूज वायर आणून द्यावी लागते. उन्ह्याळ्यात अनेकदा वीजपुरवठा कमी दाबाने होतो. मोटर बंद पडतात. वीजपुरवठा सुरू झाल्यानंतर वीज दाब कमी असल्यास पाणी मिळण्यास दोन तास विलंब होतो. या काळात लाईनमन बोलविल्यानंतर तो वेळीच येतो असे नाही.- विक्रांत पाटील-किणीकर,.निमंत्रक, इरिगेशन फेडरेशनबिल भरले नसेल, तर वायरमन लाईट बंद करतात; परंतु वीज कायद्याप्रमाणे ती ग्राहक हक्काची पायमल्ली होते. त्यापासून त्यांना परावृत्त करून ग्राहकांचे कनेक्शन परत जोडून त्रासापासून मुक्तता करतो. त्यासाठी ग्राहक अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीतर्फे मार्गदर्शन केले जाते. पंचायतीची कोल्हापूर शहर जिल्ह्यात ग्राहक मार्गदर्शन केंद्रे आहेत. .विद्युत वस्तू खरेदी केल्यानंतर खराब झाली अथवा दिलेल्या मानकांप्रमाणे वस्तू नसेल, तर ती बदलून देण्यास व्यापारी व कंपनी यांच्याकडे तक्रार करून ग्राहकांना न्याय मिळवून देण्याचे काम करतो. वस्तू खरेदीपर्यंत मर्यादित राहत नसते. जेथे जेथे पैसे देऊन सेवा विकत घेतली जाते तेथे ग्राहक कायदा लागू होतो.- सुहास गुरव, उपाध्यक्ष, महानगर ग्राहक पंचायत.‘वीज वितरण कंपनीकडून सर्वसामान्य वीज ग्राहकांना वेठीस धरले जाते. वीज ग्राहक तक्रार करतात; मात्र समाधानकारक उत्तर वेळेत मिळत नाही. वीज समस्या निकारणासाठी अनेकवेळ हेलपाटे मारावे लागतात. त्यामुळे ग्राहकाला तेवढा वेळ नसतो, तेव्हा वीज कंपनीने सहकार्य करणे अपेक्षित आहे. सध्याही वेळ असेल, तर खासगीकरण झाल्यास ग्राहकांचे अधिक हाल होतील असे दिसते. त्यामुळे वीज ग्राहकांची संघटन बळकट करून दाद मागणे आवश्यक आहे.- रावसाहेब आलासे, घरगुती वीज ग्राहक.पोहोच असल्याशिवाय पुढेदाद मागता येणार नाहीविद्युत जोडणीसाठी ग्राहकाला टेस्ट रिपोर्ट व फॉर्म ए-१ भरावा लागतो.हा फॉर्म सर्व शाखा कार्यालयात, विभागीय कार्यालयात किंवा ग्राहक केंद्रात मोफत मिळतो.वीज कायद्यानुसार नवीन विद्युत जोडण्यासाठी अर्ज करणारा अर्जदार वीज कंपनीचा ग्राहक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.