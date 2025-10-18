Kolhapur Politics : ‘हत्ती’, ऊसदर व्हाया जिल्हा परिषद आरक्षण, ‘गोकुळ’मध्ये नेत्यांची खुमासदार चर्चा; वसुबारस कार्यक्रमावेळी राजकीय टोलेबाजी

Gokul Milk Kolhapur Politics : डोंगळेसाहेब, कोणत्या हत्तीला उठवून बसवणार, यावर्षी उसाला पहिला हप्ता कोण किती देणार आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत कोण-कोणाचा गट खुला राहिला किंवा आरक्षण पडले, अशी खुमासदार चर्चा कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक (गोकुळ) संघाच्या कार्यालयातील अध्यक्षांच्या केबिनमध्ये रंगली.वसुबारसनिमित्त गोमाता पूजन, गुलाब जामून, पनीर पदार्थ विक्री प्रारंभ झाला. यावेळी मंत्री हसन मुश्रीफ यांची वाट पाहणाऱ्या आमदार सतेज पाटील, आमदार चंद्रदीप नरके, माजी आमदार के. पी. पाटील, गोकुळचे ज्येष्ठ संचालक विश्वास पाटील, अरुण डोंगळे, युवराज पाटील, बाळासाहेब खाडे या नेत्यांमधील गमतीशीर चर्चेने सर्वांच्या चेहऱ्यावर हसू फुलले..वसुबारसच्या कार्यक्रमासाठी गोकुळ कार्यालयात वाहनांचा मोठा ताफा होता. संचालक मंडळ, मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यासह आमदार सतेज पाटील, आमदार चंद्रदीप नरकेंसह इतर नेत्यांची वाट पाहात होते. सकाळी ११ वाजण्याच्या दरम्यान आमदार सतेज पाटील गोकुळ कार्यालयात आले. त्याठिकाणीच इतर संचालक होते. विविध विषयांवर चर्चा सुरू असताना, आमदार सतेज पाटील यांनी डोंगळेसाहेब कोणत्या हत्तीला उठवून बसवणार आहेत, हे अजून समजले नाही, अशी मिश्किल टिप्पणी केली. यावर उपस्थितांमध्ये जोरदार हशा पिकला..मात्र, आमदार पाटील काय बोलले हे डोंगळे यांच्या लक्षात आले नाही. याचवेळी ज्येष्ठ संचालक गोकुळ अध्यक्षांच्या केबिनचे दार उघडून आत आले. यावेळी बसण्यासाठी खुर्ची शोधू लागले. यावर, अध्यक्षांच्या खुर्चीसमोर एक खुर्ची रिकामी होती. त्या रिकाम्या खुर्चीवर बसा, असे डोंगळे यांनी सूचवले. यावर क्षणाचाही विलंब न लावता अध्यक्षांचीही खुर्ची रिकामी आहे, तिथं ही बसू शकतो, असे म्हणताच उपस्थितांनी हसत-हसतच माना डोलवल्या..त्यानंतर ही चर्चा ऊस दराकडे वळली. यावेळी आमदार पाटील यांनी ज्यांच्या कारखान्याला पॅकेज मिळालंय त्यांनी पहिली घोषणा केली पाहिजे म्हणत आमदार नरके यांच्याकडे रोख धरला. तसेच, आताच चर्चा करुया, असे आमदार पाटील यांनी के. पी. पाटील यांना सांगत कुंभी, घोरपडे, भोगावतीसह इतर कारखान्यांचेही प्रतिनिधी आहेत, त्यांनी सुरुवात करावी, असे मत व्यक्त केले..Kolhapur Politics : शौमिका महाडिकांचा शब्द नविद मुश्रीफ पाळणार का? शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड होणार....आमदार नरके म्हणाले, ‘पॅकेज मिळाले, पण त्यामागे काही कारणेही आहेत. त्यामुळे जी काय घोषणा करायची आहे ती तुम्हीच करा, असे म्हणून विषय टाळला.’ त्यानंतर ही चर्चा जिल्हा परिषदेच्या गटाच्या आरक्षणाकडे वळली. जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य युवराज पाटील आणि बाळासाहेब खाडे यांच्या गटात आरक्षण जाहीर झाले आहे. त्यामुळे, आता आम्हाला पाठिंबा देण्याशिवाय पर्याय नाही किंवा पर्यायी मार्ग बघावा लागणार आहे.पुढं-पुढं काय होणार हे बघूनच निर्णय घ्यावा लागले, तरीही, पाठिंबा द्यायला तयारी असल्याचे युवराज पाटील यांनी सांगितले. शाहूवाडीमध्ये कोण-कोणत्या ठिकाणी आरक्षण जाहीर झाले आणि कोणाची संधी हुकली, याबद्दल आमदार पाटील यांची चर्चा केली. पंधरा-वीस मिनिटांनी मंत्री मुश्रीफ यांच्या गाडीचा सायरन वाजला आणि चर्चेला पूर्णविराम दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.