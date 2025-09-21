Elephant In Vantara : कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग, गोव्याच्या जंगलातले हत्ती जाणार 'वनतारा'मध्ये, खुद्द वनमंत्र्यांचा हिरवा कंदील

गोवा सीमेवर वावरणाऱ्या ‘ओंकार’सह दोडामार्ग तालुक्यातील सर्व हत्तींना पकडून वनतारा येथे हलविण्याचा प्रस्ताव आहे; वनमंत्री या प्रस्तावासाठी अनुकूल असून मंत्रालय पातळीवर लवकरच अंतिम निर्णय होणार आहे, असे आमदार दीपक केसरकर यांनी सांगितले.हत्तींमुळे अनेक वर्षांपासून शेती, मालमत्तेचे नुकसान व जीवितहानी होत असल्याने त्यांना सुरक्षित स्थळी हलवणे आवश्यक असल्याचे केसरकर यांनी स्पष्ट केले; वनतारामध्ये प्राण्यांची योग्य ती काळजी घेतली जाते आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही ते मान्य केले आहे.शिवसेना विषयावर बोलताना केसरकर यांनी “शिवसेना आमचीच आहे; पक्षचिन्ह व निवडून आलेले आमदार-खासदार आमचेच आहेत” असे सांगत संजय राऊत यांच्या टीकेवर भाष्य न करण्याचा इशारा दिला..Kolhapur Sindhudurg Goa Elephants : गोवा सीमेवर वावरणाऱ्या ‘ओंकार’सह दोडामार्ग तालुक्यातील सर्व हत्तींना पकडून वनतारा येथे पाठविण्याचे आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. वनमंत्री या प्रस्तावासाठी अनुकूल असून, लवकरच याबाबतचा अंतिम निर्णय घेतला जाईल. त्याबाबची बैठक लवकरच मंत्रालय पातळीवर होणार आहे, अशी माहिती माजी शालेय शिक्षणमंत्री तथा आमदार दीपक केसरकर यांनी आज दिली. त्यांनी हत्तींच्या वाढत्या उपद्रवामुळे होणाऱ्या नुकसानीवर चिंता व्यक्त केली. .गेल्या अनेक वर्षांपासून हत्तींमुळे शेतीचे आणि मालमत्तेचे मोठे नुकसान झाले आहे. काही ठिकाणी जीवितहानीसुद्धा झाली आहे. त्यामुळे या हत्तींना सुरक्षित ठिकाणी हलवणे आवश्यक आहे. यावर तोडगा म्हणून ‘ओंकार’सह इतर हत्तींना पकडून वनतारा येथे पाठविण्याबाबत प्रयत्न सुरू आहेत. खुद्द वनमंत्र्यांनी या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दिला असून, या आठवड्यात याबाबत बैठक होऊन निर्णय घेतला जाईल, असा विश्वास केसरकर यांनी व्यक्त केला. वनतारामध्ये प्राण्यांची योग्य ती काळजी घेतली जाते, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे तेथे हत्ती सुरक्षित राहतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले..शिवसेना आमचीच!यावेळी खासदार संजय राऊत यांनी शिंदे शिवसेना लवकरच भाजपमध्ये विलीन होणार अशा केलेल्या टीकेबद्दल विचारले असता केसरकर म्हणाले, ‘‘कोण काय बोलतंय त्याला महत्त्व नाही. शिवसेना आमची आहे. पक्षचिन्ह आमच्याकडे आहे आणि निवडून आलेले आमदार, खासदारसुद्धा आमचेच आहेत. त्यामुळे खरी शिवसेना कोणती हे जनतेला माहीत आहे. अशा विधानांवर बोलणे योग्य वाटत नाही.’’.Gujarat Vantara Marathi Respect : वनताराला घ्यावी लागली मराठीची दखल; भाषाभिमानाच्या विजयाची घटना.Q1: हत्तींबाबत कोणता प्रस्ताव आहे?A1: ‘ओंकार’सह दोडामार्ग तालुक्यातील सर्व हत्तींना पकडून वनतारा येथे हलविण्याचा प्रस्ताव आहे.Q2: हा निर्णय कोण घेणार आहे?A2: वनमंत्री या प्रस्तावाला अनुकूल आहेत; मंत्रालय पातळीवर लवकरच बैठक घेऊन अंतिम निर्णय होणार आहे.Q3: हत्ती हलवण्यामागील कारण काय आहे?A3: हत्तींमुळे अनेक वर्षांपासून शेती व मालमत्तेचे मोठे नुकसान आणि काही ठिकाणी जीवितहानी झाली असल्यामुळे त्यांना सुरक्षित स्थळी हलवणे आवश्यक आहे.Q4: वनतारा का निवडले आहे?A4: सर्वोच्च न्यायालयाने वनतारामध्ये प्राण्यांची योग्य काळजी घेतली जाते असे नमूद केले आहे; त्यामुळे हत्ती तिथे सुरक्षित राहतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.