Kolhapur Airport Emergency : कोल्हापूर विमानतळावर ‘इमर्जन्सी लँडिंग’, काय होती मेडिकल इमर्जन्सी; पुढे काय झाल?

Medical Emergency : कोल्हापूर विमानतळावर गुरुवारी एका विमानाचे ‘इमर्जन्सी लँडिंग’ करण्यात आले. विमानात असलेल्या रुग्णाची प्रकृती गंभीर झाल्याने विमान कंपनीने ‘मेडिकल इमर्जन्सी’ जाहीर करून प्राधान्याने लँडिंगची मागणी केली होती.
Emergency Landing at Kolhapur Airport : कोल्हापूर विमानतळावर गुरुवारी एका विमानाचे ‘इमर्जन्सी लँडिंग’ करण्यात आले. विमानात असलेल्या रुग्णाची प्रकृती गंभीर झाल्याने विमान कंपनीने ‘मेडिकल इमर्जन्सी’ जाहीर करून प्राधान्याने लँडिंगची मागणी केली होती. कोल्हापूर विमानतळ प्रशासनाने ती तातडीने मान्य करून विमान सुरक्षित उतरवले. त्यानंतर रुग्णाला खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.

