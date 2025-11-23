कोल्हापूर

Periods & School Hygiene : आकस्मिक ‘पिरेडस्‌’ आणि तिची घालमेल, शाळांमध्ये सॅनिटरी पॅड असणे कितपत गरजेचं?

Sanitary Pad Health : किशोरवयात मुलींचे मासिक पाळीचे चक्र सुरू होते. दरवेळीच स्वतःच्या बॅगमध्ये सॅनिटरी पॅड ठेवायचे, अनेकदा त्या कोवळ्या वयात लक्षात राहत नाही.
किशोरवयात मुलींचे मासिक पाळीचे चक्र सुरू होते. दरवेळीच स्वतःच्या बॅगमध्ये सॅनिटरी पॅड ठेवायचे, अनेकदा त्या कोवळ्या वयात लक्षात राहत नाही.

Sanitary Pads In School : (नंदिनी नरेवाडी) : आठवीत शिकणारी ‘ती’ शाळेत तास सुरू असतानाच तिला लक्षात आलं की तिला ‘पिरेडस्‌’ आलेत. तिने मैत्रिणीला खुणेनेच विचारले, सॅनिटरी पॅड आहे का?, तिने नकारघंटा वाजवली. शाळा सुटायला अजून चार तास होते. रिक्षा लावल्यामुळे घरीही जाता येत नाही. पुढचे चार तास कसे काढायचे, असा प्रश्न तिच्यासमोर उभा राहिला. एकाच जागी बसून राहिली.

