Periods & School Hygiene : आकस्मिक ‘पिरेडस्‌’ आणि तिची घालमेल, शाळांमध्ये सॅनिटरी पॅड असणे कितपत गरजेचं?

Sanitary Pads In School : (नंदिनी नरेवाडी) : आठवीत शिकणारी 'ती' शाळेत तास सुरू असतानाच तिला लक्षात आलं की तिला 'पिरेडस्' आलेत. तिने मैत्रिणीला खुणेनेच विचारले, सॅनिटरी पॅड आहे का?, तिने नकारघंटा वाजवली. शाळा सुटायला अजून चार तास होते. रिक्षा लावल्यामुळे घरीही जाता येत नाही. पुढचे चार तास कसे काढायचे, असा प्रश्न तिच्यासमोर उभा राहिला. एकाच जागी बसून राहिली..तिची ही कुचंबणा मैत्रिणीच्या लक्षात आली. तिने शाळेच्या ऑफिसमध्ये आहेत का पाहू, असा सल्ला दिला. महिला शिपाईला विचारले. त्यांना काहीच माहीत नाही. त्यांचा हा संवाद पर्यवेक्षिका असलेल्या शिक्षिकेने ऐकला आणि स्वतःच्या केबिनमध्ये नेऊन बॅगेतील सॅनिटरी पॅड काढून दिले. हा प्रसंग छोटासा मात्र या काळात मुलींची होणारी शारीरिक आणि मानसिक अवस्था शब्दात न मांडता येणारी आहे..किशोरवयात मुलींचे मासिक पाळीचे चक्र सुरू होते. दरवेळीच स्वतःच्या बॅगमध्ये सॅनिटरी पॅड ठेवायचे, अनेकदा त्या कोवळ्या वयात लक्षात राहत नाही. मोबाईल सोबत नसल्याने घरी फोन करून सांगताही येत नाही. काही खासगी शाळांत सॅनिटरी पॅड वेडिंग मशिन्स उपलब्ध आहेत. तेथे मुली कधीही जाऊन सॅनिटरी पॅड घेऊ शकतात. मात्र, मोजक्या काही शासकीय शाळांत मात्र असे मशिन्स आहेत. उर्वरित शाळांत हे मशिन्स असण्याचा प्रश्न नाही. अनेक वेळा शाळांत स्त्रीरोग तज्ज्ञ व सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी मासिक पाळीचे चक्र समजावून सांगण्यासाठी शाळेत भेट देतात. त्यामुळे बरीचशी माहिती मुलींना कळते. मात्र, सॅनिटरी पॅड वेळेत न मिळाल्याने कुचंबणा सहन करतच 'तो' दिवस शाळेत ढकलला जातो..मी ज्या-ज्या वेळी शाळांत मासिक पाळीविषयी प्रबोधन करण्यास जाते. त्यावेळी मी तेथील शिक्षिका व शिक्षकांना आवाहन करते, त्यांनी अत्यल्प किमतीत बाजारात मिळणारे सॅनिटरी पॅड मुलींसाठी शाळेत आणून ठेवावे. मुलींनीही न लाजता मासिक पाळीविषयी बोलावे, त्यांच्याशी खुला संवाद साधला पाहिजे. ज्या शाळांत शिक्षिका नाहीत तेथे शिक्षकांनी ही जबाबदारी घ्यावी. फक्त शासनाच्या निधीवर अवलंबून न राहता शिक्षकांनी पुढाकार घ्यावा.- राजश्री साकळे, मास्टर ट्रेनर, महाराष्ट्र शासन, लैंगिक शिक्षण.PCOS/PCOD मुळे वजन कमी होत नाहीये? मग 'हे' पदार्थ खाणं आजच बंद करा.वाड्यावस्त्यांवरील शाळांत मोठी अडचणवाड्यावस्त्यांवरील शाळांत, तर सॅनिटरी पॅड शाळेत उपलब्ध असणे, ही फार मोठी गोष्ट. तीन-चार किलोमीटर चालत येऊन शाळेत मासिक पाळी आल्यास पुन्हा तेवढेच चालत जाण्याची नामुष्की त्या मुलीवर येते. पुन्हा पुढील दोन दिवस तरी शाळेत पुरेशा उपलब्ध सुविधा नसल्यामुळे सुटीच टाकली जाते. मासिक पाळीच्या त्या 'चार' दिवसांत शिक्षिका, शिक्षक आणि शाळेच्या प्रशासनाने मोकळेपणाने संवाद साधा, असे आवाहन केल्यास हा प्रश्न सुटू शकणार आहे. ती विद्यार्थिनी त्या चार दिवसांत मोकळेपणाने शाळेत वावरू शकते. मात्र, त्यासाठी शासनानेही काही निधी व शालेय पातळीवर प्रशासनाने सॅनिटरी पॅड मुलींसाठी उपलब्ध करून ठेवले पाहिजेत..