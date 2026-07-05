Inspring Story Engineer Marries Farmer: इंजिनियर वैष्णवीने निवडला शेतकरी जोडीदार; 'मानसिकता बदलण्याची गरज' असल्याचे आवाहन

Educated Woman Marries Farmer : शेतीकडे पाहण्याचा समाजाचा दृष्टिकोन बदलण्याची गरज असल्याचा संदेश देणारी घटना सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवगड तालुक्यात घडली. इंजिनिअरिंगचे शिक्षण घेतलेल्या वैष्णवी कदम यांनी शहरातील नोकरी करणाऱ्या तरुणाऐवजी शेतकरी मनोज दळवी यांची जीवनसाथी म्हणून निवड केली. त्यांच्या या निर्णयाचे विविध स्तरांतून कौतुक होत आहे..वैष्णवी कदम यांनी मे महिन्यात देवगड येथे आयोजित आंबा व काजू बागायतदार शेतकरी मेळाव्यात आपल्या विवाहाची पत्रिका देताना आपण उच्चशिक्षित असूनही शेतकरी मुलासोबत विवाह करण्याचा निर्णय घेतल्याचे माजी खासदार राजू शेट्टी यांना सांगितले होते. त्यांच्या या निर्णयामागील आत्मविश्वास आणि शेतीबद्दलचा सकारात्मक दृष्टिकोन उपस्थितांच्या चर्चेचा विषय ठरला..दरम्यान माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्या फेसबुकवरील पोस्ट सध्या चर्चेत आली आहे. शेतीतील अनिश्चित उत्पन्न, आर्थिक अडचणी आणि बदलती सामाजिक मानसिकता यामुळे अनेक शेतकरी तरुणांना विवाहासाठी अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. शहरात नोकरी करणाऱ्या आणि महानगरात स्थायिक असलेल्या मुलांना प्राधान्य दिले जात असल्याने ग्रामीण भागातील अनेक शेतकरी युवक अविवाहित राहिल्याची वस्तुस्थिती आहे..अशा परिस्थितीत वैष्णवी कदम यांनी कॉर्पोरेट क्षेत्रातील आकर्षणाला प्राधान्य न देता कष्टाळू शेतकरी मनोज दळवी यांची जीवनसाथी म्हणून निवड करून शेती व्यवसायाबद्दल सकारात्मक संदेश दिला आहे. शिक्षणाचा उपयोग व्यक्तीचे कर्तृत्व, प्रामाणिकपणा आणि माणुसकी ओळखण्यासाठी व्हायला हवा, असा संदेश त्यांच्या निर्णयातून दिला जात असल्याची भावना व्यक्त होत आहे..Raju Shetti : राजू शेट्टींनी केला शक्तिपीठ महामार्गाचा सर्वे, ७३ गावांमध्ये सभांचे नियोजन; 'रक्त सांडू पण जमिनीची मोजणी होऊ देणार नाही'.दरम्यान, शक्तीपीठ महामार्ग आंदोलनामुळे विवाह सोहळ्याला उपस्थित राहता आले नसल्याने नुकत्याच झालेल्या सिंधुदुर्ग दौऱ्यात वैष्णवी यांच्या सासरी मांडे राणेगाव येथे भेट देण्यात आली. यावेळी त्यांना साडी-चोळीचा आहेर देत नवदाम्पत्याला वैवाहिक आयुष्यासाठी शुभेच्छा दिल्याची माहिती माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी सांगितली.वैष्णवी कदम यांच्या निर्णयामुळे शेतकरी आणि शेतीकडे पाहण्याचा समाजाचा दृष्टिकोन बदलण्यास मदत होईल, तसेच शेतकरी कुटुंबांमध्ये सकारात्मक संदेश जाईल, अशी अपेक्षा माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.