कोल्हापूर

Inspring Story Engineer Marries Farmer: इंजिनियर वैष्णवीने निवडला शेतकरी जोडीदार; 'मानसिकता बदलण्याची गरज' असल्याचे आवाहन

Farmer Marriage News : उच्चशिक्षित इंजिनियर वैष्णवीने शेतकरी जोडीदाराची निवड करत समाजासमोर वेगळा आदर्श ठेवला आहे. शेती आणि शेतकऱ्यांविषयीची मानसिकता बदलण्याची गरज असल्याचे तिने स्पष्टपणे सांगितले.
Inspring Story Engineer Marries Farmer

Inspring Story Engineer Marries Farmer

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Educated Woman Marries Farmer : शेतीकडे पाहण्याचा समाजाचा दृष्टिकोन बदलण्याची गरज असल्याचा संदेश देणारी घटना सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवगड तालुक्यात घडली. इंजिनिअरिंगचे शिक्षण घेतलेल्या वैष्णवी कदम यांनी शहरातील नोकरी करणाऱ्या तरुणाऐवजी शेतकरी मनोज दळवी यांची जीवनसाथी म्हणून निवड केली. त्यांच्या या निर्णयाचे विविध स्तरांतून कौतुक होत आहे.

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