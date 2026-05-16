CET Student Accident : इंजिनियरींगचे स्वप्न, ‘सीईटी’साठी सोलापूरला गेला; स्वामींचे दर्शन घेऊन कोल्हापूरला येताना वडिलांसमोरच मुलगा ट्रकखाली चिरडला

Student killed in truck accident : कळंबी (ता. मिरज) जवळ नागपूर-रत्नागिरी राष्ट्रीय महामार्गावर अठरा चाकी ट्रकखाली सापडून विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाला. सोलापूर येथे 'सीईटी' परीक्षा देऊन तो गावी कोल्हापूरला परतत होता. हरिप्रसाद संताजी चव्हाण (वय १८, कोल्हापूर) असे मृताचे नाव आहे. त्याचे वडील आणि कोल्हापूर पोलिस दलातील कर्मचारी संताजी चव्हाण अपघातात गंभीर जखमी झाले आहेत. गुरुवारी (ता. १४) रात्री साडेदहाच्या सुमारास कळंबीजवळ असलेल्या मरुधर हॉटेलजवळ अपघात झाला..पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, की कोल्हापूर जिल्हा पोलिस दलात कार्यरत संताजी चव्हाण मुलगा हरिप्रसाद याच्या 'सीईटी' परीक्षेसाठी दुचाकीवरून कोल्हापूरहून सोलापूरला गेले होते. सोलापूर येथे परीक्षा झाल्यानंतर त्यांनी अक्कलकोट येथे जाऊन दर्शन घेऊन ते कोल्हापूरला परतत होते. राष्ट्रीय महामार्गावरून ते येत असतानाच कळंबीजवळ एक १८ चाकी ट्रक मागे येत होता..ट्रकवरील चालकाला रस्त्याच्या स्थितीचा अंदाज न घेता हॉटेलकडे जाण्यासाठी ट्रक मागे घेत होता. नेमके याचवेळी चव्हाण दुचाकीवरून आले. तेवढ्यात त्यांच्या पाठीमागून दुसरी मोटार आल्याने समोरून ट्रक पाठीमागे येत असल्याचे चव्हाण यांना लक्षात आले नाही. त्यांनी मागील चारचाकीला ओव्हरटेक करण्यासाठी रस्ता देण्याचा प्रयत्न करत असतानाच ट्रकला जाऊन धडक दिली. नेमके याचवेळी ट्रकही मागे आल्याने चाकाखाली सापडून हरिप्रसादचा मृत्यू झाला..वडील दुचाकीस्वार संताजी चव्हाण गंभीर जखमी झाले. अपघाताची माहिती मिळताच मिरज ग्रामीण पोलिसांनी घटनास्थळी जात पंचनामा केला. या अपघाताची मिरज ग्रामीण पोलिसांत नोंद झाली आहे.