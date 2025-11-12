कोल्हापूर

Kolhapur leopard : कोल्हापूरात बिबट्याचा थरार! दोन तासांच्या मोहिमेनंतर अखेर जेरबंद

Kolhapur Leopard Rescue: ताराबाई पार्क परिसरात सकाळी अचानक बिबट्याचे दर्शन होताच नागरिकांमध्ये एकच खळबळ उडाली; भीतीने लोकांनी घरांचे दरवाजे बंद केले, तर परिसरात पोलिस आणि वनविभागाच्या गाड्यांची लगबग सुरू झाली.
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर: शहरात ताराबाई पार्कातील भरवस्तीत मंगळवारी दुपारी घुसलेल्या बिबट्याने चार जणांवर हल्ला करून जखमी केले. त्यानंतर त्याने महावितरणच्या अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता कार्यालयाशेजारील जुन्या पाण्याच्या टाकीत ठाण मांडले.

