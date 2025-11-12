Kolhapur leopard : कोल्हापूरात बिबट्याचा थरार! दोन तासांच्या मोहिमेनंतर अखेर जेरबंद

कोल्हापूर: शहरात ताराबाई पार्कातील भरवस्तीत मंगळवारी दुपारी घुसलेल्या बिबट्याने चार जणांवर हल्ला करून जखमी केले. त्यानंतर त्याने महावितरणच्या अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता कार्यालयाशेजारील जुन्या पाण्याच्या टाकीत ठाण मांडले..त्याला बाहेर काढण्यासाठी वनविभाग, अग्निशमन दल, पोलिस, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन विभाग व स्वयंसेवी संस्थांच्या जवानांकडून संयुक्त मोहीम राबविण्यात आली. तब्बल तीन तासांच्या थरारानंतर त्याला जेरबंद करण्यात आले. बिबट्याला जेरबंद करण्यासाठी धाडसाने पुढे गेलेले पोलिस अंमलदार कृष्णा बळवंत पाटील (वय ४७, रा. कळंबा), .Kolhapur Leopard Kills Bull : कोल्हापुरात बिबट्या सत्र काही संपत नाही, गगनबावड्यात बिबट्याने बैलाला केलं ठार; घटना सीसीटीव्हीत कैद.वन्यजीव पथकाचे जवान ओंकार काटकर, हॉटेल वुडलँडमध्ये माळी काम करणारे कर्मचारी तुकाराम सिद्धू खोंदल (४४, रा. कदमवाडी), अनिल चव्हाण यांच्या आउटहाउस बंगल्यातील माळी काम करणारे बाळू अंबाजी हुंबे (६५, रा. भोसले पार्क, कदमवाडी) जखमी झाले.बिबट्या आल्याची बातमी शहरात वाऱ्यासारखी पसरली. त्यानंतर बघ्यांची गर्दी वाढली. त्यांना पांगविण्यासाठी पोलिसांना सौम्य लाठीमार करावा लागला. .सकाळी साडेअकराच्या सुमारास नितीन शंकरराव निकम यांच्या पंचकन्या बंगल्याच्या आवारात बिबट्याचे दर्शन झाले. यानंतर तो ताराबाई पार्कातील हॉटेल वुडलँड शेजारील अरुणा अनिल चव्हाण यांच्या आउटहाउस बंगल्यात घुसला. तेथे त्याने लॉनमध्ये काम करणारे बाळू हुंबे यांच्यावर हल्ला केला. त्यानंतर तो उडी मारून शेजारील हॉटेल वुडलँडमध्ये गेला. बिबट्या आल्याचे पाहून कर्मचाऱ्यांमध्ये घबराट उडाली. .Leopards Died Kolhapur : कोल्हापुरात यापूर्वी दोन घटनांत बिबट्याचा मृत्यू, पण तिसऱ्या घटनेत वाचल्याचे समाधान; रुईकर कॉलनीतील बिबट्याचा कसा झाला होता मृत्यू.तो तेथील लॉनशेजारील जागेतून किचनमध्ये शिरला. तेथे बसलेले कर्मचारी तुकाराम खोंदल यांच्यावरही त्याने हल्ला केला. त्यांच्याशेजारी बसलेला सिद्धार्थ कांबळे भेदरून गेला. इतर कर्मचाऱ्यांनी पळापळ करून बचाव करण्याचा प्रयत्न केला. दरम्यान, या जखमींना तातडीने सीपीआर व सेवा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. हल्ल्यानंतर बिबट्या हॉटेलच्या संरक्षक भिंतीवरून उडी मारून पलीकडे गेला. जाताना शेजारील घरांमधील नागरिकांनी त्याला पाहिल्याने घाबरून त्यांनी आरडाओरडा सुरू केला..त्यामुळे गोंधळलेल्या बिबट्याने समोर आलेल्या पोलिस कृष्णात पाटील यांच्यावर हल्ला केला. त्यांच्याकडे असलेल्या काठीमुळे ते बचावले. ते नागरिकांनी घराबाहेर पडू नये, असे आवाहन करायला आले होते. त्यांना सीपीआरमध्ये दाखल करण्यात आले. त्यानंतर बिबट्या शेजारील भिंतीवरून उडी मारून महावितरणच्या अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) कार्यालय परिसरात घुसून वापरात नसलेल्या जुन्या पाण्याच्या टाकीत जाऊन बसला. त्याच्या मागावर असलेले वन विभागाचे कर्मचारी व पोलिस तेथे पोहोचले. .कार्यालयात बिबट्या आल्याचे समजताच महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये घबराट उडाली. त्यांना कार्यालयामधून बाहेर पडू नका, असे आवाहन पोलिसांनी केले. त्यांचा जीव टांगणीला लागला होता. बिबट्या थांबलेल्या ठिकाणाशेजारील अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) कार्यालयात कर्मचारी काम करत बसले होते. त्यांना याची भणकही नव्हती. पोलिस व वनविभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी त्यांना याची कल्पना देत सुरक्षितपणे बाहेर काढले. .दरम्यान, येथे वन्यजीव बचाव पथकातील जवान ओंकार काटकर यांच्यावर बिबट्याने हल्ला केला. त्यांच्याजवळील पिशवीमुळे ते बचावले; परंतु बिबट्याने मारलेल्या पंजामुळे त्याच्या बरगडीला जखम झाली. तरीही ते दवाखान्यात न जाता शेवटपर्यंत कर्तव्यावर होते. तोपर्यंत बिबट्या आल्याची बातमी सोशल मीडियावरून वाऱ्यासारखी पसरली. त्यामुळे येथे बघ्यांची गर्दी झाली. काही वेळातच ट्रॅंक्युलायझर गन, पिंजरा व जाळ्या घेऊन वनविभागाची व्हॅन अन्य जवानांसह घटनास्थळी दाखल झाली. .अग्निशमन दल, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन विभाग, स्वयंसेवी संस्था यांचे जवानही दाखल झाले. त्यांनी संयुक्तरीत्या योग्य नियोजन करून मोहीम राबविली. दरम्यान, जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, पोलिस अधीक्षक योगेशकुमार गुप्ता, मुख्य वनसंरक्षक जी. गुरुप्रसाद, महावितरणचे मुख्य अभियंता स्वप्नील काटकर या ठिकाणी दाखल झाले. जिल्हाधिकारी व पोलिस अधीक्षकांच्या सूचनांनंतर मोहीम गतिमान झाली. जवान जाळी, ट्रॅंक्युलायझर गनसह थेट त्या पाण्याच्या टाकीजवळ गेले. काही क्षणातच त्या टाकीचे खुले असणारे एक तोंड लाकडी फळीने बंद करून त्यावर कर्मचारी बसले. .दुसऱ्या तोंडाला जाळी लावून सापळा रचण्यात आला. भेदरलेला बिबट्या जाळी लावलेल्या तोंडातून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करताना अलगद जाळ्यात सापडला. त्यानंतर कर्मचाऱ्यांनी त्याला जेरबंद केले. तरीही त्याची धडपड सुरूच होती. यावेळी उपस्थितांनी ट्रॅंक्युलायझर गन आणा, असा आरडाओरडा सुरू केला. काही क्षणातच तेथे उपस्थित असलेले आशुतोष सूर्यवंशी व विनायक माळी हे गन घेऊन पुढे आले. तर बेशुद्ध करणारे इंजेक्शन घेऊन वनविभागाचे डॉ. संतोष वाळवेकर तेथे आले. बिबट्या जेरबंद असल्याने गनऐवजी डॉ. वाळवेकर यांनी आपल्याकडील इंजेक्शन तत्काळ टोचले. त्यानंतर काही क्षणातच बिबट्या बेशुद्ध झाला. तेथून त्याला पिंजऱ्यात टाकून व्हॅनमधून हलविण्यात आले. यानंतर बिबट्यामुळे जीव टांगणीला लागलेल्या महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला..घटनाक्रम असा :सकाळी- ११ : ४५ वाजता - ताराबाई पार्कातील नितीन शंकरराव निकम यांच्या बंगल्यासमोर बिबट्याचे दर्शन, ११ : ५० - शेजारील अनिल चव्हाण यांच्या बंगल्यातील लॉनमध्ये माळी काम करणाऱ्यावर हल्ला, दुपारी १२ - वुडलँड हॉटेलमधील माळी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यावर हल्ला, १२ : ३० - वनविभागाचे कर्मचारी महावितरण परिसरात दाखल, १२ : ३२ - बिबट्या आल्याच्या बातमीने महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांची पळापळ, १२ : ३६ - महावितरणच्या अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना अन्यत्र हलविले.१२ : ४५ - वनविभागाची रेस्क्यू व्हॅन दाखल, १ : १५ - वनविभागाचे वाहन बिबट्याला पकडणारी जाळी घेऊन दाखल, १ : ३० - बिबट्याला पकडण्याचे नियोजन ठरले, १ : ४५ - हुल्लडबाज बघ्यांवर पोलिसांचा सौम्य लाठीमार, - २ : ०३ - पाण्याच्या टाकीच्या परिसरातील झाडाला बांधले जाळे, - २ : १० - वनविभाग, अग्निशमन दल, आपत्ती व्यवस्थापन, वन्यजीव बचाव पथकाकडून बिबट्या जेरबंद, - २ : २० - वनविभागाच्या वाहनातून बिबट्याला हलविलेदृष्टिक्षेपातवनविभाग, अग्निशमन दल, पोलिस, आपत्ती व्यवस्थापनची कामगिरी, महावितरणचे कार्यालय बनले मोहिमेचे केंद्रबिंदू, बघ्यांची गर्दी; पोलिसांचा सौम्य लाठीमार.तीन ते चार वर्षांचा पूर्ण वाढ झालेला बिबट्या उसाच्या फडात असावा. तेथे त्याला काहीतरी त्रास झाला असावा. त्यामुळे, तो शहरात आला असावा, असा अंदाज आहे. बिबट्या कोठून आला, याची शहानिशा आणि माहिती घेतली जाणार आहे. कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांनी डोके शांत ठेवून बिबट्याला पकडले आहे.- जी. गुरुप्रसाद, मुख्य वनसंरक्षक,.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 