Kolhapur Politics : पंचायत समिती आरक्षण सोडतीवेळी प्रशासनाची चूक, माजी जिल्हा परिषद सदस्याचा बीपी झाला लो अन्...

ठळक मुद्दे (Highlights):सकाळी काढलेली पंचायत समिती सभापतीपदाची सोडत प्रशासनाच्या चुकीमुळे रद्द.सायंकाळी नव्याने काढलेल्या सोडतीत शिरोळला अनुसूचित जाती व करवीरला सर्वसाधारण आरक्षण निश्चित.माजी सदस्य महेश चौगुले यांनी धक्का बसल्याचे सांगत नाराजी व्यक्त केली; जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलासा दिला..Kolhapur Political News : कोल्हापूर जिल्ह्यातील १२ पंचायत समिती सभापती पदाची आरक्षण सोडत आज सकाळी ११ वाजता काढली. मात्र, आरक्षण सोडत काढल्यानंतर नियमातील बदल प्रशासनाच्या लक्षात आला. त्यामुळे त्यांनी सकाळी निश्चित केलेल आरक्षण रद्द करून सायंकाळी परत सोडत काढली. त्यामुळे सकाळी आपल्या पसंतीचे आरक्षण पडल्याने खूश झालेले सायंकाळी मात्र हळहळ व्यक्त करत होते..जिल्हाधिकारी कार्यालयातील ताराराणी सभागृहात सकाळी ११ वाजता पंचायत समिती सभापतिपदाची आरक्षण सोडत काढण्यात आली. यावेळी अनुसूचित जातीचे आरक्षण निश्चित करताना प्रशासनाने पंचायत समतीच्या गणातील अनुसूचित जातीच्या लोकसंख्येचे प्रमाण पाहून त्यानुसार पंचायत समितीचा चढत्या क्रमाने प्राधान्यक्रम ठरवला. त्यानुसार सभापतिपदाचे आरक्षण काढले. त्यामुळे करवीर पंचायत समिती सभापतिपदी अनुसूचित जाती असे आरक्षण पडले, तर शिरोळ सभापतिपदी सर्वसाधारण आरक्षण पडले. मात्र, नंतर प्रशासनच्या चूक लक्षात आली..निवडणूक आयोगाच्या नव्या नियमानुसार अनुसूचित जातीच्या लोकसंख्येचे प्रमाण विचार न घेता त्या प्रवर्गाची लोकसंख्या आणि एकूण लोकसंख्येतील त्याचे प्रमाण (टक्केवारी) लक्षात घेऊन चढत्या क्रमाने प्राधान्यक्रम निश्चित करायचा आहे. ही चूक लक्षात आल्याने प्रशासनाने नव्याने आरक्षण सोडत काढली. त्यानुसार करवीरपेक्षा शिरोळची टक्केवारी अधिक असल्याने तेथे अनुसूचित जातीचे आरक्षण निश्चित करण्यात आले, तर करवीरचे आरक्षण बदलून ते सर्वसाधारण केले. सकाळी झालेल्या सोडतीमध्ये गडहिंग्लज पंचायत सभापतिपदाचे आरक्षण सर्वसाधारण होते. सायंकाळी ते बदलून सर्वसाधारण महिला केले, तर भुदरगड पंचायत समितीचे सभापतिपद सर्वसाधारण महिला बदलून सर्वसाधारण करण्यात आले..जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, उपजिल्हाधिकारी संपत खिलारे यांनी ही प्रक्रिया पुन्हा का करत आहोत. निवडणूक आयोगाचे आदेश काय आहेत. त्यानुसार काय बदल होणार आहेत, याची सविस्तर माहिती दिली..Kolhapur ZP Reservation : करवीर, राधानगरी, भुदरगड, पन्हाळ्याचे सभापतिपद खुले; शिरोळ, हातकणंगले अनुसूचित जमातींसाठी राखीव.‘माझा रक्तदाब वाढला’माजी जिल्हा परिषद सदस्य महेश चौगुले म्हणाले, ‘साहेब हे आरक्षण कसे बदलले तुम्ही सांगितले; पण मला याचा धक्का बसला. सकाळी आमचा गण अनुसूचित जाती झाला. सभापतिपदाचे आरक्षणही अनुसूचित जाती झाले. त्यामुळे मला सभापतीपदाची संधी होती. मात्र, अचानक तुम्ही हा निर्णय दिल्याने माझा रक्तदाब कमी झाला.’ यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांची समजूत काढत नियमाप्रमाणेच आरक्षण पडल्याचे त्यांनी सांगितले..वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs):प्र.१: सोडत दोनदा का काढावी लागली?उ: सकाळच्या सोडतीत निवडणूक आयोगाच्या सुधारित नियमांकडे दुर्लक्ष झाले होते. चूक लक्षात येताच प्रशासनाने ती रद्द करून सायंकाळी नवीन सोडत काढली.प्र.२: कोणत्या पंचायत समित्यांच्या आरक्षणात बदल झाला?उ: शिरोळ, करवीर, गडहिंग्लज आणि भुदरगड या चार पंचायत समित्यांच्या आरक्षणात बदल झाला.प्र.३: या बदलाचा कोणावर परिणाम झाला?उ: करवीरचा अनुसूचित जाती प्रवर्ग सर्वसाधारण झाल्याने अनेक स्थानिक सदस्य नाराज झाले.प्र.४: जिल्हाधिकाऱ्यांनी काय भूमिका घेतली?उ: जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी स्पष्ट केले की, “नियमाप्रमाणे आणि पारदर्शकपणेच अंतिम सोडत करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.