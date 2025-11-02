Chandrakant Patil : कोल्हापुरात प्रत्येक मंगळवारी भाजपमध्ये एकाचा प्रवेश होणार, चंद्रकांत दादांची भविष्यवाणी

Kolhapur News BJP : ‘केंद्रात आणि राज्यात महायुतीची सत्ता आहे. विरोधकांमध्ये मतभेद आहेत. त्यामुळे आता ज्यांना राजकीय महत्त्वाकांक्षा आहे, त्यांना भारतीय जनता पक्षात येणे योग्य वाटत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अनेक जण पक्षात येऊ इच्छितात. त्यामुळे आता दर मंगळवारी भाजपमध्ये प्रवेश होतील,’ अशी घोषणा उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केली. आज अप्पी पाटील यांच्या पक्ष प्रवेशाच्या कार्यक्रमात ते बोलत होते..मंत्री पाटील म्हणाले, ‘काँग्रेस पक्ष हा गांधी घराण्याचा आहे. शिवसेना (ठाकरे गट) पक्ष उद्धव ठाकरे यांचा आहे. राष्ट्रवादी (पवार गट) शरद पवारांचा आहे. भारतीय जनता पक्ष हा कोणत्याही घराण्यांचा नाही, तर कार्यकर्त्यांचा आहे. चिन्ह आणि विचारसरणी यावर हा पक्ष चालतो. त्यामुळेच अन्य पक्षातील अनेकजण सध्या भाजपमध्ये येऊ इच्छितात. २०१९ ते २०२२ या कालावधीत पक्षाची सत्ता नव्हती. मीच पक्षाचा अध्यक्ष होतो..अनेक जण म्हणत होते, बाहेरच्या पक्षातून आलेले नेते परत जातील. पण, एक दोन अपवाद सोडले, तर कोणीही मोठा नेता गेला नाही. पक्षावर आणि नेतृत्वावर सर्वांचा विश्वास आहे. आता कोल्हापुरातही दर मंगळवारी पक्षप्रवेश होतील. पण, तिकीट मिळेल अशी अपेक्षा बाळगून कोणी येऊ नये. महायुतीचे जागा वाटप, सर्वेक्षण करून ज्याच्या विजयाची शक्यता अधिक आहे त्यालाच तिकीट दिले जाईल.’.Chandrakant Patil Sangli : चंद्रकांत पाटील यांनी सांगली महापालिकेचं गणित सांगितलं, जयश्री पाटील यांना झुकतं माप दादा देणार का?.महापालिका उमेदवारीसाठी भाजप ३३ जागांच्या खाली येणार नाही‘कोल्हापूर महापालिकेत मागील सभागृहात भाजप आणि ताराराणी आघाडी मिळून ३३ नगरसेवक होते. त्यामुळे महायुतीमध्ये उमेदवारीसाठी आम्ही ३३ जागांच्या खाली येणार नाही. आता सर्वेक्षण करून जागांची अदलाबदली होईल. मात्र, जागा कमी येणार नाहीत. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या जागा निश्चितीसाठी आम्ही समिती नेमली आहे. यामध्ये खासदार धनंजय महाडिक, माजी आमदार सुरेश हाळवणकर, महेश जाधव, नाथाजी पाटील यांची समिती केली आहे,’ असे मंत्री पाटील म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.