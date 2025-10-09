Kolhapur Extortion Case : पोलिस तक्रार मागे घेण्यासाठी ५ लाखांची खंडणी, महिलेसह चौघांवर कोल्हापुरातील शाहूपुरी पोलिस ठाण्यात गुन्हा

हायलाइट्स (मुख्य मुद्दे)खंडणीसाठी दबाव: ट्रॅक्टर चालकावरील गुन्हा मागे घेण्यासाठी पाच लाखांची खंडणी मागितल्याचा प्रकार समोर; शाहूपुरी पोलिस ठाण्यात महिला आणि तीन साथीदारांविरोधात गुन्हा दाखल.फिर्यादीचा नकार व धमक्या: फिर्यादीने पैसे देण्यास नकार दिल्यावर “जामीन होऊ देणार नाही, सोडणार नाही” अशा धमक्या संशयितांकडून दिल्या गेल्या.पोलिसांची कारवाई: पोलिसांनी १२ हजार रुपये रोख आणि चार मोबाईल असा ७२ हजारांचा मुद्देमाल जप्त, पाच जणांविरुद्ध खंडणीचा गुन्हा दाखल..Police Complaint in Kolhapur : पोलिस ठाण्यात दाखल गुन्हा मागे घेण्यासाठी ट्रॅक्टर चालकाकडे पाच लाखांच्या खंडणीची मागणी केल्याप्रकरणी महिलेसह चार साथीदारांवर शाहूपुरी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला. संशयित नेताजी शिंदे याच्यासह आणखीन तीन महिला व एक अल्पवयीन मुलाचा गुन्ह्यात सहभाग उघड झाला आहे. याबाबत मारुती शामराव एकशिंगे (वय ७०, रा. निगवे दुमाला, ता. करवीर) यांनी फिर्याद दाखल केली..याबाबत अधिक माहिती अशी, फिर्यादी यांचा स्वतःच्या मालकीचा ट्रॅक्टर असून, ऊस वाहतुकीसाठी त्यांचा मुलगा गणेश एकशिंगे हा चालवतो. दोन वर्षांपूर्वी सोलापुरातून आलेल्या ऊसतोड कामगार टोळीच्या मुकादम महिलेशी त्याची ओळख झाली होती. पाच ऑक्टोबरला हे दोघे भेटल्यानंतर गणेश याने आपल्याशी शरीरसंबंध ठेवल्याचा आरोप करत विनयभंग व जातीवाचक शिवीगाळ केल्याची फिर्याद संबंधित महिलेने लक्ष्मीपुरी पोलिस ठाण्यात दिली. यावरून गणेश एकशिंगेविरोधात गुन्हाही दाखल झाला..दरम्यान, संबंधित महिलेच्या ओळखीतील नेताजी शिंदे याने फिर्यादी मारुती एकशिंगे यांच्याशी संपर्क केला. ‘तुमच्या मुलाविरोधात दिलेली तक्रार मागे घेतो, आम्हाला पाच लाख रुपये द्या,’ अशी मागणी केली. तडजोडीनंतर ही रक्कम तीन लाख रुपयांपर्यंत कमी केली. परंतु, फिर्यादीने पैसे देण्यास नकार देताच पैसे दिले नाही, तर तुमच्या मुलाला जामीन होऊ देणार नाही. तसेच बाहेर आल्यानंतर सोडणार नाही, असे धमकावले.फोनवरून तसेच मध्यवर्ती बस स्थानक परिसरातील हॉटेलसमोर हा प्रकार घडल्याने शाहूपुरी पोलिस ठाण्यात पाच संशयितांवर खंडणीचा गुन्हा दाखल झाला. संशयितांकडून रोख १२ हजार व चार मोबाईल, असा ७२ हजारांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला..Kolhapur Zilla Parishad : कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचे गणित बदलणार, सर्वोच्च न्यायालयाने चक्राकार पद्धतीसाठीची याचिका फेटाळली.सामान्य प्रश्नोत्तरं (FAQs)प्र.१: गुन्हा कोणत्या ठिकाणी दाखल झाला आहे?उ. – हा गुन्हा कोल्हापूरच्या शाहूपुरी पोलिस ठाण्यात दाखल झाला आहे.प्र.२: खंडणी मागणाऱ्या संशयितांमध्ये कोण आहेत?उ. – संशयितांमध्ये नेताजी शिंदे, तीन महिला आणि एक अल्पवयीन मुलगा यांचा समावेश आहे.प्र.३: फिर्यादी कोण आहेत आणि त्यांची तक्रार काय आहे?उ. – फिर्यादी मारुती शामराव एकशिंगे (वय ७०, रा. निगवे दुमाला, ता. करवीर) यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, त्यांच्या मुलावर दाखल गुन्हा मागे घेण्यासाठी खंडणीची मागणी आणि धमक्या देण्यात आल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.