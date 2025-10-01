Kolhapur Fake Branded Shirt : सावधान! कोल्हापुरातील गांधीनगरमध्ये कपडे घेताय, बनावट लेबल लावून शर्टची विक्री; १४ लाखांचा मुद्देमाल जप्त

ठळक मुद्दे (Highlights) :१४ लाखांचा मुद्देमाल जप्त – गांधीनगर येथील स्वस्तिक मार्केटमधील अन्सारी गारमेंटवर कॉपीराईट अधिकाऱ्यांनी छापा टाकून नामांकित कंपनीचे लेबल लावलेले ६१० बनावट शर्ट व साहित्य, एकूण १४.३८ लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला.मालकावर गुन्हा दाखल – गारमेंट मालक महंमद मिकाईन अन्सारी (रा. कोयना कॉलनी, गांधीनगर) याच्यावर कॉपीराईट अॅक्टनुसार गुन्हा दाखल झाला असून तक्रार कंपनीचे अधिकारी नीरजकुमार धहीया (रा. गाझियाबाद, उत्तर प्रदेश) यांनी केली.व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ – कारवाईदरम्यान गांधीनगरमधील काही व्यापाऱ्यांनी आपली दुकाने बंद करून पोबारा केला, तर कारवाई रात्री उशिरापर्यंत पोलिस व कंपनीच्या अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत सुरू होती. .Fake Branded Shirts Sold Kolhapur : गांधीनगर (ता. करवीर) येथील मुख्य रस्त्यावरील स्वस्तिक मार्केटमधील अन्सारी गारमेंटवर कॉपीराईटच्या अधिकाऱ्यांनी छापा टाकून नामांकित कंपनीचे लेबल लावलेले सुमारे १४ लाख ३८ हजार ७५० रुपयांचे बनावट शर्ट आणि मुद्देमाल जप्त केला..याप्रकरणी गारमेंटमालक महंमद मिकाईन अन्सारी (रा. कोयना कॉलनी, गांधीनगर) याच्यावर स्वामित्व हक्क कॉपीराईट अॅक्टनुसार गांधीनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. याबाबतची फिर्याद संबंधित कंपनीचे अधिकारी नीरजकुमार नरेंद्रसिंग धहीया (रा . गाझियाबाद उत्तर प्रदेश) यांनी दिली..गांधीनगर मुख्य रस्त्यावर स्वस्तिक मार्केट येथील दुसऱ्या मजल्यावर अन्सारी यांचे गारमेंट आहे. त्या गारमेंटमध्ये नामांकित कंपनीचे लेबल साध्या गुणवत्तेच्या शर्टवर लावून ती चढ्यादराने विक्री केली जात होती. ही माहिती कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना मिळाली. त्यांनी पोलिसांच्या मदतीने गारमेंटवर छापा टाकून कंपनीचे बनावट लेबल लावलेले ६१० शर्ट आणि इतर लेबल व साहित्य असा सुमारे १४ लाख ३८ हजार ७५० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला.या कारवाईमुळे गांधीनगरातील काही व्यापाऱ्यांनी आपल्या दुकानाची शटर बंद करून पोबारा केला. ही कारवाई सोमवारी रात्री उशिरापर्यंत सुरू होती. या कारवाईमध्ये कंपनीचे योगेश मोरे, मंगेश देशमुख, नितीन कदम, अविनाश पाटील अन्य अधिकाऱ्यांनी सहभाग घेतला..Kolhapur Crime News : सासरवाडीहून घरी येताना वाटेत पत्नीचा खून; रस्त्यावरच हातोडा अन् कोयत्याने केले वार.वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)Q1. ही कारवाई कुठे झाली?➡️ गांधीनगर (ता. करवीर) येथील स्वस्तिक मार्केटमधील अन्सारी गारमेंटवर छापा टाकण्यात आला.Q2. किती मुद्देमाल जप्त करण्यात आला?➡️ नामांकित कंपनीचे बनावट लेबल असलेले ६१० शर्ट व अन्य साहित्य, एकूण १४,३८,७५० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.Q3. आरोपी कोण आहे?➡️ गारमेंट मालक महंमद मिकाईन अन्सारी, रा. कोयना कॉलनी, गांधीनगर याच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.