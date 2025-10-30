Fake Currency Racket Kolhapur : कोल्हापुरात बनावट नोटांचे रॅकेट, हजारोंच्या नोटांसह प्रिंटर ताब्यात; गोठ्यात करत होते कारनामा

Kolhapur Crime News : (गणेश शिंदे) : उदगाव (ता.शिरोळ) येथे बनावट नोटांचे रॅकेटचा जयसिंगपूर उपविभागीय पोलिसांनी पर्दापाश केला आहे. गुरुवारी मध्यरात्री उदगाव येथील चिंचवाड रोडवर असणाऱ्या जनावरांच्या गोट्यामध्ये पोलिसांनी ६८ हजार ४०० रुपयाच्या बनावट नोटा हस्तगत केल्या आहेत. या रॅकेट मधील तिघांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. याबाबत जयसिंगपूर पोलिसात गुन्हा दाखल करण्याचे काम सुरू आहे..याबाबत अधिक माहिती अशी, बनावट नोटा प्रकरणाची पोलिसांना पुढील माहिती मिळाल्यानंतर इचलकरंजी व दानोळी येथील तरुण यामध्ये सामील असल्याचे समजले. त्यानंतर पोलीस इचलकरंजी येथील एका तरुणाला ताब्यात घेऊन बनावट नोटा छापण्यासाठी वापरण्यात आलेले प्रिंटर व इतर साहित्य हस्तगत केले आहे. जनावरांच्या गोठ्यात हा कारनामा करत असल्याचे समोर आले आहे..Kolhapur Airport Flight : कोल्हापुरात मोठ्या विमानांच्या उड्डाणात १८ वीज टॉवरचे अडथळे, कारवाई होणार.जयसिंगपूर उपविभागीय पोलीस तसेच जयसिंगपूर पोलिसांकडून ताब्यात घेतलेल्या तरुणांच्याकडून बनावट नोटा प्रकरणी चौकशी सुरू असून या बनावट नोटांचे रॅकेट उघडकीस आले आहे. शिरोळ तालुक्यामध्ये खुनाचे सत्र सुरू असतानाच आता नव्याने बनावट नोटांचे रॅकेट उघडकीस आल्याने शिरोळ तालुक्यातसह कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये खळबळ उडाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.