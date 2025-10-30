कोल्हापूर

Fake Currency Racket Kolhapur : कोल्हापुरात बनावट नोटांचे रॅकेट, हजारोंच्या नोटांसह प्रिंटर ताब्यात; गोठ्यात करत होते कारनामा

Kolhapur Fake Currency Seized : उदगाव, दानोळी, इचलकरंजीतील तरुणांचा समावेश, जयसिंगपूर उपविभागीय पोलिसांनी पर्दापाश केला आहे.
उदगाव, दानोळी, इचलकरंजीतील तरुणांचा समावेश, जयसिंगपूर उपविभागीय पोलिसांनी पर्दापाश केला आहे.

Kolhapur Crime News : (गणेश शिंदे) : उदगाव (ता.शिरोळ) येथे बनावट नोटांचे रॅकेटचा जयसिंगपूर उपविभागीय पोलिसांनी पर्दापाश केला आहे. गुरुवारी मध्यरात्री उदगाव येथील चिंचवाड रोडवर असणाऱ्या जनावरांच्या गोट्यामध्ये पोलिसांनी ६८ हजार ४०० रुपयाच्या बनावट नोटा हस्तगत केल्या आहेत. या रॅकेट मधील तिघांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. याबाबत जयसिंगपूर पोलिसात गुन्हा दाखल करण्याचे काम सुरू आहे.

