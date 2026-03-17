Fake Currency Kolhapur : कोल्हापूर शहराच्या भरवस्तीत बनावट नोटा विक्रीचा प्रकार, लाखो रुपयांच्या काळाबाजार उघड

Fake Currency Racket Kolhapur : बनावट नोटा खरेदीसाठी आलेल्या मजुरासह विक्री करणाऱ्या पेंटरला आज शाहूपुरी पोलिसांनी अटक केली. गुरू राजेंद्र मेंगाणे (वय २३, रा. गजबरवाडी, ता. निपाणी, जि. बेळगाव) आणि राहुल प्रकाश किरुगडे (३३, रा. क्रांतिसिंह नाना पाटीलनगर, सध्या पाडळीखुर्द, ता. करवीर) अशी त्यांची नावे आहेत. शाहूपुरी पोलिसांनी आज दुपारी रेल्वेस्थानक परिसरात कारवाई केली. त्यांच्याकडून एक लाख ३१ हजारांच्या बनावट नोटा जप्त केल्याची माहिती पोलिस निरीक्षक संतोष डोके यांनी आज दिली..पोलिसांनी सांगितले की, निपाणी येथील मजूर गुरूला कोल्हापुरात ३३ टक्के दराने म्हणजे पन्नास हजार रुपयांना बनावट दीड लाख रुपये मिळतात, अशी माहिती मिळाली होती. त्यानुसार त्याने राहुल किरुगडे याच्याशी संपर्क साधला. दुपारी दोघे मिळून रेल्वेस्थानक परिसरात भेटणार आहेत, अशी माहिती शाहूपुरी पोलिसांना मिळाली होती. त्यानुसार पोलिसांनी तेथे सापळा रचला. दुपारी राहुल आणि गुरूला एकत्रित भेटले. याचवेळी पोलिसांनी छापा टाकून त्यांना ताब्यात घेतले. दोघांची झडती घेतली तेव्हा राहुलकडे पाचशे रुपयांच्या २६२ नोटा मिळाल्या. पोलिसांनी या एक लाख ३१ हजारांच्या बनावट नोटा जप्त केल्या. यानंतर पोलिसांनी राहुलच्या घरी जाऊन झडती घेतली; मात्र पोलिसांना तेथे काहीच मिळाले नाही..दरम्यान, बनावट नोटांची छपाई कोठे झाली, कागद, शाई, मशीन आदी सर्व यंत्रणा कोठून आणली, याबाबतचा तपास पोलिसांनी सुरू केला आहे. यामध्ये कोल्हापूरसह परराज्यातील रॅकेट उघडकीस येण्याची शक्यता आहे. गुरू आणि राहुल यांचा संपर्क कसा झाला, त्यांच्या पाठीमागे आणखी कोण-कोण आहे, किती दिवसांपासून बनावट नोटांची विक्री होत आहे याची माहिती लवकरच उघड होईल, अशा विश्वास निरीक्षक डोके यांनी व्यक्त केला आहे. पोलिस उपनिरीक्षक आकाश जाधव, मिलिंद बांगर, रवी आबेकर, कृष्णा पाटील, महेश पाटील, गौरव शिंदे, बाबा ढाकणे, सुशीलकुमार गायकवाड, बाबा मुल्ला, सनीराज पाटील यांनी कारवाई केली..महाराष्ट्र-कर्नाटकात रॅकेटसध्या कोल्हापुरात बनावट नोटा विक्री करणारा राहुल मिळाला असला तरीही त्याच्या मागे मोठी यंत्रणा असल्याचा संशय पोलिसांना आहे. निपाणीतील गुरू बनावट नोटा खरेदीसाठी कोल्हापुरात कसा आला, याची काही माहिती पोलिसांना मिळाली आहे. त्यामुळे बनावट नोटांचे रॅकेट केवळ कोल्हापूरपुरते मर्यादित नसून ते महाराष्ट्र आणि कर्नाटक दोन्ही राज्यांत असण्याची शक्यता आहे. लवकरच यातील पुढील संशयित ताब्यात असतील, असा विश्वास पोलिसांना आहे..नोटा पाहण्यासाठी आला आणिगुरूला पोलिस भरती व्हायचे होते. त्यातून राहुलशी ओळख झाली होती, असे सांगण्यात येते. राहुल सध्या पाडळी खुर्द येथे राहण्यासाठी आहे. तेथील काहीजण पोलिस भरतीसाठी प्रयत्न करीत आहेत. गुरू आणि राहुलकडे तपास केला तेव्हा राहुलकडे ३३ टक्क्यांनी बनावट नोटा मिळत असल्याची माहिती पुढे आली आहे. मात्र, गुरूने पन्नास हजार रुपये न आणताच बनावट नोटा पाहण्यासाठी त्याने राहुलला बोलविले आणि त्यांचे भांडे फुटले.. Crime News : विशीतल्या तरुणांकडून गुन्हेगारीचा मार्ग; वस्त्रनगरीत गुन्हेगारीचे बदलते रुप; तीन महिन्यांत विविध १७ गुन्हे.केवळ 'पाचशे'ची छपाईछाप्यात पोलिसांना मिळालेल्या बनावट नोटा पाचशे रुपयांच्याच आहेत. त्यामुळे केवळ त्याच बनावट नोटांची छपाई केल्याची प्राथमिक माहिती पुढे आली आहे. यासाठी नोटांची डिझाईन कोणी केली, याचाही तपास केला जात आहे. साधारण दीड वर्षापूर्वी बनावट नोटा छापा प्रकरणाची पाळेमुळे पुण्यात असल्याची माहिती पुढे आली होती. त्यामुळे शाहूपुरी पोलिसांनी तेथून संशयितांना अटक केली होती. त्यांच्याकडेही पाचशे रुपयांच्याच नोटा सापडल्या होत्या.