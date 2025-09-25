Kolhapur Crime News : बोगस शिक्षण संस्था दाखवून पट्ट्याने ग्रामपंचायतीला केलं बदनाम, अभ्यासक्रमाच्या प्रस्तावासाठी केला सावळा गोंधळ

बनावट कागदपत्रांचा वापर:पाचगाव ग्रामपंचायतीचे खोटे लेटरहेड, शिक्के व सह्या बनवून नागपूर पशू व मत्स्य विद्यापीठाकडे अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी प्रस्ताव पाठविण्याचा प्रकार उघड झाला.फिर्याद व अटक:ग्रामपंचायत अधिकारी अजित राणे यांच्या फिर्यादीवरून करवीर पोलिसांनी निरंजन दिलीप गायकवाड (रा. सुभाषनगर) यास अटक केली.गायकवाडचा बोलबाला:काही दिवसांपूर्वी कोल्हापुरातील चौकात गणेशोत्सवानिमित्त शुभेच्छा फलकांमुळे चर्चेत असलेल्या गायकवाडवर आता गुन्हा दाखल झाला आहे..Kolhapur Pachgaon Grampanchayat : पाचगाव ग्रामपंचायतीच्या नावाची खोटी कागदपत्रे देऊन नागपूर पशू व मत्स्य विद्यापीठात सादर केल्याप्रकरणी आज पोलिसांनी एकास अटक केली. निरंजन दिलीप गायकवाड (रा. सुभाषनगर) असे त्याचे नाव आहे. याबाबत पाचगाव ग्रामपंचायत अधिकारी अजित राणे यांनी प्रकरणी करवीर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली..याबाबत पोलिस सूत्रांकडून मिळालेली माहिती अशी, नागपूर येथील पशू व मत्स विद्यापीठाच्या मान्यतेने विविध अभ्यासक्रम कोल्हापुरात सुरू करण्याची तयारी निरंजन करत होता. त्यासाठी त्याने कोल्हापुरात आपली महालक्ष्मी शैक्षणिक व सामाजिक संस्था असून, संस्थेच्या नावाने कोल्हापुरात जागा आहे. त्या जागेवर पशुधन व दुग्धोउत्पादन व्यवस्थापन अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी नागपुरातील मत्स्य विद्यापीठाकडे मान्यता मागितली होती. त्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांचा प्रस्तावही पाठवला होता..याच काळात एका व्यक्तीने माहिती अधिकारात पाचगाव ग्रामपंचायतीकडे संस्थेची माहिती मागवली. त्यात कोल्हापुरातील पाचगाव ग्रामपंचायतीच्या भागात जागा असल्याचे निरंजन याने विद्यापीठाला दाखवले आहे. त्यासाठी जोडलेली कागदपत्रे संशयास्पद असल्याची बाब आढळली.यानंतर पाचगाव ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांनी फिर्याद दाखल केली. त्यानंतर तपास सुरू झाला. यात निरंजन याने पाचगाव ग्रामपंचायतीचे बनावट लेटरपॅड छापून घेतल्याचे तसेच ग्रामपंचायत अधिकारी, सरपंच यांच्या नावाचे बनावट शिक्के बनविले असल्याचे समजले. त्यावर ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांच्या खोट्या सह्या केल्या. अशी बनावट कागदपत्रे नागपुरातील मत्स विद्यापीठास सादर केल्याचे समजून आले. यानंतर पोलिसांनी निरंजनचा शोध घेत त्याला अटक केली..चौकात झळकले होते शुभेच्छा देणारे फलकनिरंजन गायकवाड याला काही दिवसांपूर्वी कोल्हापुरात गणेश उत्सवानिमित्त अनेक चौकांत शुभेच्छा देणारे फलक झळकले होते. त्यामुळे गायकवाडचा मोठा बोलबाला झाला होता. यानंतर काही दिवसांत गुन्हा दाखल होऊन त्याला अटक झाली..Pune Kolhapur Highway : पुणे-कोल्हापूर महामार्गावर ऑइलने भरलेल्या टँकरला लागली आग; मोठा अनर्थ टळला, पण....सामान्य प्रश्नोत्तरे (FAQ)प्र.१ : नेमका गुन्हा कोणत्या कारणासाठी दाखल झाला?उ. – पाचगाव ग्रामपंचायतीच्या बनावट कागदपत्रांचा वापर करून नागपूर विद्यापीठात मान्यता घेण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे.प्र.२ : आरोपीचे नाव व पत्ता काय आहे?उ. – निरंजन दिलीप गायकवाड, रा. सुभाषनगर, कोल्हापूर.प्र.३ : फिर्याद कोणी दिली?उ. – पाचगाव ग्रामपंचायत अधिकारी अजित राणे यांनी करवीर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली.प्र.४ : पोलिस तपासात नेमके काय निष्पन्न झाले?उ. – आरोपीने ग्रामपंचायतीचे खोटे लेटरपॅड, शिक्के व सह्या करून बनावट कागदपत्रे तयार करून विद्यापीठास सादर केली.प्र.५ : आरोपी याआधीही चर्चेत होता का?उ. – हो, काही दिवसांपूर्वी गणेशोत्सवाच्या शुभेच्छा फलकांमुळे तो चर्चेत आला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.