Family Farmland Dispute : भावकीतील वादात एकमेकांची जिरवाजिरवी, शेतजमीनींचे तंटे मिटता मिटेनात; सरकारी योजना कशी चालेल?

दृष्टिक्षेपात...दस्त नोंदणीसाठी मंडल अधिकारी व तलाठी यांचा पंचनामा महत्त्वाचा, योजनेच्या अंमलबजावणीने शेतकऱ्यांमधील वाद संपतीलअकृषिक, रहिवासी, वाणिज्यिक जमिनीस ही योजना लागू नाही, योजनेमुळे न्यायालयातील प्रकरणे मार्गी लागू शकतीलवादामुळे बंद असलेली शेतीतील वहिवाट पुन्हा सुरू होईल.Government Schemes Maharashtra : प्रवीण देसाई, भावकीतील वादात एकमेकांची जिरवाजिरवी करण्यामुळेच ‘सलोखा’ होत नसल्याचे चित्र आहे. जिल्ह्यातील हजारो प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. यातील बहुतांश प्रकरणात सलोखा होईल, अशी अपेक्षा होती; परंतु दोन वर्षांतील अल्प प्रतिसाद पाहता योजनेचे भवितव्य स्पष्ट झाले आहे. योजना अतिशय चांगली असली तरी शेतकऱ्यांकडून त्याचा लाभ घेतला जात नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे. त्यामुळे हजारो प्रकरणे प्रलंबित असूनदेखील काही किरकोळ प्रकरणेच या ठिकाणी दाखल होत आहेत..शेतजमीन हा प्रत्येकाचा जिव्हाळ्याचा व संवेदनशील विषय आहे. त्यामुळे शेतजमीनीतील वादाने अनेक कौटुंबिक नात्यांमध्येही दुरावा निर्माण झाला आहे. या वादांमुळे अनेक पिढ्यांचे आर्थिक नुकसान होऊन मानसिक त्रासही झाला आहे. त्यामुळे हे कोठे तरी संपुष्टात येऊन ‘सलोखा’ निर्माण व्हावा, यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेत ही योजना सुरू केली.या योजनेमुळे शेतजमिनीचा आपापसातील ताबा व वहिवाटीबाबत शेतकऱ्यांमधील वाद मिटून सलोखा निर्माण होण्यास मदत होणार आहे. तसेच शेतजमीनधारकांच्या अदलाबदल दस्तांसाठी नाममात्र मुद्रांक शुल्क १००० रुपये व नोंदणी शुल्क १००० रुपये आकारण्याची सवलत या योजनेतून देण्यात आली आहे..Kolhapur Lawyer Trapped : वकिलानेच घेतली लाच, प्रांताधिकाऱ्यांच्या नावाने लाखो रूपये उकळत होता...; तक्रारदाराने घडवली अद्दल.शेतजमीन अदलाबदलीची प्रक्रिया खूप किचकट व मोठी असल्याने हजारो दावे न्यायालयीन, महसूल व भूमी अभिलेख पातळीवर प्रलंबित आहेत; परंतु या योजनेमुळे शेतजमिनीचे दावे दाखल न होता. त्यावर सामंजस्याने मार्ग निघत आहे. सकृतदर्शनी ही योजना चांगली असली तरी त्याची अंमलबजावणी कशा पद्धतीने होते, हे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे.लाभार्थ्यांना लाभ देण्याचा प्रयत्नया योजनेमुळे विविध न्यायालयांतील प्रकरणे निकाली निघतील व भूमाफियांचा हस्तक्षेप टळेल, अशी सरकारची अपेक्षा आहे. अशा पद्धतीने योजना आणावी. याबाबत महसूल विभागाचे अनेक वर्षांपासून प्रयत्न सुरू होते. त्या दृष्टीने पावले उचलण्यात येऊन ही योजना कार्यान्वित करण्यात आली. ही योजना शेतकऱ्यांच्या हिताची असल्याने सरकारने पुढाकार घेऊन मंजूर केली आहे. तसेच, या योजनेचा लाभ संबंधित लाभार्थ्यांना मिळावा, यासाठी ही प्रयत्न सुरू आहेत..थोडक्यात FAQप्र.१: ‘सलोखा’ योजना नेमकी कशासाठी आहे?उ: शेतजमिनीच्या मालकी-ताबा व वहिवाटीवरील कौटुंबिक/भावकीतील वाद सामोपचाराने मिटवण्यासाठी.प्र.२: या योजनेत कोणती सवलत आहे?उ: अदलाबदलीच्या दस्तांसाठी फक्त ₹१००० मुद्रांक शुल्क + ₹१००० नोंदणी शुल्क.प्र.३: प्रतिसाद कमी का आहे?उ: शेतजमीन विषय संवेदनशील असून प्रक्रिया अजूनही गुंतागुंतीची असल्यामुळे शेतकरी पुढे येत नाहीत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.