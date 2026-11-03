PattanKodoli Yatra Farande Bhaknuk : फरांडेबाबांची भाकणूक खरी ठरली?; पाच दिवसांत पावसाचा अंदाज, पट्टणकोडोलीसह परिसरात जोरदार पाऊस

Maharashtra Rain Update : श्री विठ्ठल-बिरदेव यात्रेत भाकणूक करणारे फरांडेबाबा यांनी महाराष्ट्रात पुढील पाच दिवसांत पाऊस होईल, असे भाकीत केले होते. त्यानंतर पाचव्या दिवशी महाराष्ट्रातील अनेक भागात पाऊस होत आहे. दरम्यान, पट्टणकोडोलीसह परिसरात जोरदार पाऊस झाल्याने त्यांच्या भाकणुकीची चर्चा सुरू झाली आहे. भाकणुकीचा व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर मोठ्या प्रमाणात प्रसारित होत आहे..पट्टणकोडोली येथील श्री विठ्ठल-बिरदेव यात्रा २९ ऑक्टोबरला उत्साहात पार पडली. यात्रेदरम्यान भाकणुकीचे मानकरी खेलोबा वाघमोडे ऊर्फ फरांडेबाबा यांनी महाराष्ट्रात पुढील पाच दिवसांत पाऊस होईल, असे भाकीत केले होते. दरम्यान, राज्यातील काही भागांत पावसाने हजेरी लावली असून, कोल्हापूर जिल्ह्यातही पावसाच्या सरी कोसळल्या. पट्टणकोडोली परिसरात पाचव्या दिवशी जोरदार पाऊस झाल्याने या भाकणुकीची चर्चा रंगली आहे..दरम्यान, यात्रेची महाप्रसादाने उत्साहात सांगता झाली. सर्व धार्मिक विधी आणि पालखी सोहळे पूर्ण झाल्यानंतर फरांडेबाबा यांनी सोमवारी दुपारी तीन वाजता परतीचा प्रवास सुरू केला. तत्पूर्वी त्यांनी ग्रामदैवत श्री कल्लेश्वराचे दर्शन घेतले. मानकऱ्यांच्या बैलगाडीतील ऊस लुटण्याचा कार्यक्रम आणि अन्य धार्मिक विधीही पार पडले..Pattankodoli Birdev Yatra Farande Baba Bhakanuk : राज्यासह केंद्रात राजकीय उलथापालथ होईल, देशात आंदोलने होतील; पट्टणकोडोली फरांडे बाबांची भाकणूक उत्साहात संपन्न.फरांडेबाबा आणि त्यांच्या भक्तगणांसाठी ग्रामस्थांच्या वतीने महाप्रसादाचे आयोजन करण्यात आले होते. यंदा यात्रेला भाविकांची मोठी गर्दी झाली होती. त्यामुळे खाद्यपदार्थांची हॉटेल्स, पाळणे, घोंगडी आणि भंडारा विक्रेत्यांची मोठी उलाढाल झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.