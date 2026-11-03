कोल्हापूर

PattanKodoli Yatra Farande Bhaknuk : फरांडेबाबांची भाकणूक खरी ठरली?; पाच दिवसांत पावसाचा अंदाज, पट्टणकोडोलीसह परिसरात जोरदार पाऊस

Kolhapur Weather Update : पट्टणकोडोलीच्या विठ्ठल-बिरदेव यात्रेत फरांडेबाबांनी पाच दिवसांत पाऊस होण्याची भाकणूक केली होती. त्यानंतर पट्टणकोडोलीसह परिसरात जोरदार पाऊस झाल्याने भाकणुकीची चर्चा सुरू झाली आहे.
PattanKodoli Yatra Farande Bhaknuk

PattanKodoli Yatra Farande Bhaknuk

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Maharashtra Rain Update : श्री विठ्ठल-बिरदेव यात्रेत भाकणूक करणारे फरांडेबाबा यांनी महाराष्ट्रात पुढील पाच दिवसांत पाऊस होईल, असे भाकीत केले होते. त्यानंतर पाचव्या दिवशी महाराष्ट्रातील अनेक भागात पाऊस होत आहे. दरम्यान, पट्टणकोडोलीसह परिसरात जोरदार पाऊस झाल्याने त्यांच्या भाकणुकीची चर्चा सुरू झाली आहे. भाकणुकीचा व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर मोठ्या प्रमाणात प्रसारित होत आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
rain
Lord Vitthal (Vithoba)
rain alerts Maharashtra
rain data Maharashtra