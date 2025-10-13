पट्टणकोडोलीत फरांडे बाबांची भाकणूक जाहीर; राज्याच्या राजकारणावर महत्त्वपूर्ण वक्तव्य, राजकारणात पुन्हा गोंधळ माजून उलथापालथ होईल..

पट्टणकोडोली : लाखो भाविकांच्या उपस्थितीत विठ्ठल-बिरदेवाच्या नावानं चांगभलंच्या जयघोषात, ढोल-कैताळांच्या निनादात, खोबरे, लोकर, खारीक, भंडाऱ्याच्या अखंड उधळणीत भक्तिमय वातावरणात येथील प्रसिद्ध श्री विठ्ठल बिरदेवाच्या यात्रेस आज प्रारंभ झाला. फरांडे बाबा यांना दुपारी १ वाजून २६ मिनिटांनी हेडाम नृत्य करण्यास सुरुवात केली. यानंतर विठ्ठल बिरदेव मंदिरात भाकणूक झाली..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.परंपरेनुसार विधिवत कार्यक्रमांना सुरुवात झाली. मानाच्या दुधारी तलवारींचे गावचावडीत पूजन करण्यात आले. मिरवणुकीने भानस मंदिर व श्रींच्या मंदिरात पूजन करून फरांडेबाबांकडे मार्गस्थ करण्यात आल्या. प्रकाश पाटील, रणजित पाटील, जोशी, अभय मगदूम, आवटे, गावडे, कुलकर्णी, चौगुले यांच्यासह बाराबलुतेदार आदी मानकरी व धनगर समाज पंच ग्रामस्थ मंडळींनी फरांडेबाबांना भेटून मंदिरात येण्याचे निमंत्रण दिले..निमंत्रण स्वीकारून फरांडेबाबा मानाच्या दगडी गादीवरून उठले. फरांडेबाबांनी हेडाम नृत्य केले. जमलेल्या लाखो भाविकांनी भंडारा, खारिक खोबरे, बाळ लोकर यांची मुक्त हस्ते उधळण केली. फरांडेबाबा यांनी मंदिरात जाऊन श्रींचे दर्शन घेतले व तिथे देववाणी (भाकणूक) केली. यात्रेतील मुख्य कार्यक्रम आज झाला असला तरी यात्रेतील धार्मिक विधी अजून दोन दिवस चालणार आहेत..जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षकांची भेटश्रीक्षेत्र विठ्ठल बिरदेव यात्रेत कायदा सुव्यवस्था तसेच अन्य बाबींचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी अमोल येडगे आणि जिल्हा पोलिस अधीक्षक योगेश कुमार गुप्ता यात्रेला भेट दिली. पोलिस अधीक्षक गुप्ता यांनी सीसीटीव्ही, पोलिस नियंत्रण कक्षांना भेट दिली. डीवायएसपी विक्रांत गायकवाड आणि पोलिस निरीक्षक एन. आर. चौखंडे यांना चोख बंदोबस्त आणि वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी सूचना दिल्या..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .फरांडेबाबांची भाकणूकपर्जन्य : सात दिवसांत पाऊस पडेलबळीराजा : रोहिणीचा पाऊस, मृगाचा पेरा देशात होईलधारण ः दोन, सव्वा दोन, अडीच आपल्या मनाप्रमाणे होईलमहागाई ः मिरची, रसभांडे, कडक होईलभूमाता ः भारतीय लष्कराचे शौर्य जगात चमकेलआशीर्वाद ः नवल्या मी होईन आणि हातात काठी घेऊन स्वतः मेंढ्या राखीनराजकारण ः राजकारणात गोंधळ होऊन उलथापालथ होईल, तसेच भगव्याचे राज्य येईलरोगराई ः देवाची सेवा करणाऱ्याची रोगराई दूर होईलकांबळा : माझ्या गुरूचे चरण जो धरेल त्याला मी सदैव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.