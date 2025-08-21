Kolhapur Farmer Drowns : रोज नदीत पोहणाऱ्या शेतकऱ्याचा पुराच्या पाण्यात बुडून मृत्यू, कोल्हापुरातील घटनेनं खळबळ

Kolhapur River Tragedy : कोपार्डे (ता. करवीर) येथे कुंभी नदीच्या पुराच्या पाण्यात बुडून आज शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला. सर्जेराव श्रावणा कांबळे (वय ६७) असे त्यांचे नाव आहे. करवीर पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी ः कुंभी नदीला पुराचे पाणी वाढले आहे. परिसरात, शेत शिवारात, उसात, पिकांत पुराचे पाणी आले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना शेतात आणि चारा आणण्यासाठी जाताना पाण्याचा अंदाज येत नसल्याचे चित्र आहे..कुंभी नदीच्या परिसरात बुधवारी सकाळी सर्जेराव कांबळे चारा आणण्यासाठी गेले होते. ते दररोज सकाळी नदीमध्ये अंघोळ करून येत असतात. ते आज लवकर आले नसल्याने पत्नी मंगल कांबळे व कुटुंबातील व्यक्ती चौकशी करत शेताकडे गेले. त्या ठिकाणी शेताजवळ आलेल्या नदीच्या पुरात गवतात सर्जेराव यांचा मृतदेह तरंगताना दिसला. यावेळी त्यांच्या पत्नीने हंबरडा फोडला..Flood Alert Kolhapur : कोल्हापुरात पाऊस थांबला तरीही पंचगंगा नदीची धोका पातळीकडे वाटचाल, आलमट्टीतून विसर्ग वाढला.करवीर पोलिसांनी पंचनामा करून मृतदेह कोल्हापूर येथे शासकीय रुग्णालयात आणला. मितभाषी असलेले सर्जेराव कांबळे यांच्या मृत्यूने गावात हळहळ व्यक्त होत आहे. त्यांच्या मागे पत्नी माजी सरपंच मंगल कांबळे, दोन मुले, सुना, नातवंडे असा परिवार आहे..वैरण घेऊन जाताना पाय घसरून पडलेल्या मालेतील शेतकऱ्याचा मृत्यूमाले (ता. पन्हाळा) येथील शेतकऱ्याचा शेतातून जनावरांसाठी वैरण घेऊन जात असताना बांधावरून पाय घसरून पडल्याने मृत्यू झाला. युवराज जामू पाटील (वय ५०) असे त्यांचे नाव आहे.युवराज पाटील हे शेतातून जनावरांसाठी वैरण घेऊन जात असताना बांधावरून पाय घसरून पडल्याने डोक्यावरील वैरणीचा भार डोक्यावर पडल्याने त्यांच्या मानेला जबरदस्त इजा होऊन माने जवळचा मज्जारज्जू तुटला होता. त्यांना कोल्हापूर येथील खासगी रुग्णालयात दाखल केले होते. परंतु मज्जारज्जू तुटल्यामुळे खांद्याखालील शरीरात संवेदना जाणवत नव्हती. डॉक्टरांनी केवळ हाडांची शस्त्रक्रिया करता येईल. मात्र, हालचाल करता येणार नाही असे सांगितले होते.दोन दिवसांच्या उपचारास फारसा प्रतिसाद मिळत नाही, असे पाहून अखेरीस मंगळवारी त्यांना घरी पाठवले होते. बुधवारी दुपारी त्यांचा मृत्यू झाला. कोडोली येथील उपजिल्हा रुग्णालयात शवविच्छेदन करून मृतदेह नातेवाइकांच्या ताब्यात दिला. त्यांच्या पश्चात पत्नी, अविवाहित एक मुलगा व एक मुलगी असा परिवार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.