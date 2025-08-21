कोल्हापूर

Kolhapur Farmer Drowns : रोज नदीत पोहणाऱ्या शेतकऱ्याचा पुराच्या पाण्यात बुडून मृत्यू, कोल्हापुरातील घटनेनं खळबळ

Daily Swimmer Drowns : परिसरात, शेत शिवारात, उसात, पिकांत पुराचे पाणी आले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना शेतात आणि चारा आणण्यासाठी जाताना पाण्याचा अंदाज येत नसल्याचे चित्र आहे.
Kolhapur River Tragedy : कोपार्डे (ता. करवीर) येथे कुंभी नदीच्या पुराच्या पाण्यात बुडून आज शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला. सर्जेराव श्रावणा कांबळे (वय ६७) असे त्यांचे नाव आहे. करवीर पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी ः कुंभी नदीला पुराचे पाणी वाढले आहे. परिसरात, शेत शिवारात, उसात, पिकांत पुराचे पाणी आले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना शेतात आणि चारा आणण्यासाठी जाताना पाण्याचा अंदाज येत नसल्याचे चित्र आहे.

