Kolhapur Farmer Protest : शेती वाचवण्यासाठी आंदोलनाचा ज्वालामुखी; निळपणमध्ये उस जाळून संताप व्यक्त

गारगोटी : वारंवार तक्रारी करूनही प्रशासनाकडून दखल न घेतल्याने निळपण (ता. भुदरगड) येथील सुमारे पन्नास ते साठ शेतकऱ्यांनी देवाचा माळ परिसरातील शेतांमधील उभा ऊस पेटवून देत शेतकऱ्यांनी प्रशासनाच्या विरोधात तीव्र संताप व्यक्त केला. या घटनेत लाखो रुपयांचे नुकसान झाले आहे..उभ्या उसाला आग लागल्याची माहिती मिळताच प्रांताधिकारी हरेश सुळ यांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. त्यांनी ऊस वाहतुकीसाठी तात्पुरती वाट मोकळी करून दिल्यानंतर शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घेतले. परिस्थिती नियंत्रणात राहावी यासाठी पोलिस बंदोबस्तही तैनात होता..Kolhapur Sugarcane : ओढून द्या, तोडून द्या तरी टनाला १०० द्या! ऊस तोडकऱ्यांच्या हट्टामुळे कसबा बीडमधील शेतकरी अडचणीत.निळपण येथील देवाचा माळ येथील पाणंद रस्ता हा पूर्वजांपासून शेतीसह सर्व कामांसाठी वापरात होता. या रस्त्यांवरून ऊस वाहतूक तसेच शेतीसंबंधित इतर कामे केली जात होती. मात्र, पाच वर्षांपासून या पाणंद रस्त्याची अडवणूक झाल्याने गावातील पन्नासहून अधिक शेतकऱ्यांना आपल्या शेतातील उभा ऊस बाहेर काढण्यासाठी कोणतीही वाट उपलब्ध नव्हती. .या गंभीर समस्येबाबत शेतकऱ्यांनी ग्रामपंचायतीकडे वारंवार पाठपुरावा करून पाणंद रस्ता खुला करण्याची मागणी केली. मात्र, ग्रामपंचायतीने दखल न घेतल्याने शेतकऱ्यांनी भुदरगड तहसीलदार अर्चना पाटील यांना निवेदन दिले. .Hupari Fire: पहाटेची आग आणि शेतकऱ्यांचे अश्रू; हुपरीत ४० एकर ऊस जळून खाक.त्यानंतर महसूल मंत्री, पालकमंत्री तसेच जिल्हाधिकारी यांनाही निवेदने दिली. तरीही न्याय न मिळाल्याने शेतकरी प्रचंड संतप्त झाले. शेतकऱ्यांनी आपलेच उभे पीक पेटवून देत प्रशासनाचे लक्ष वेधले. प्रांताधिकारी हरेश सुळ यांच्या हस्तक्षेपामुळे अखेर हा रस्ता खुला झाला..