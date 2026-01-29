कोल्हापूर

Kolhapur Farmer Protest : शेती वाचवण्यासाठी आंदोलनाचा ज्वालामुखी; निळपणमध्ये उस जाळून संताप व्यक्त

Sugarcane Fire : भुदरगड तालुक्यातील निळपण गावात शेतीच्या पाणंद रस्त्याचा प्रश्न दीर्घकाळ प्रलंबित राहिल्याने शेतकऱ्यांनी टोकाचे पाऊल उचलले. सुमारे ५० ते ६० शेतकऱ्यांनी आपला उभा ऊस पेटवून देत लाखो रुपयांचे नुकसान सहन केले.
Farmers burn standing sugarcane crop during protest over blocked farm road access.

Farmers burn standing sugarcane crop during protest over blocked farm road access.

सकाळ वृत्तसेवा
गारगोटी : वारंवार तक्रारी करूनही प्रशासनाकडून दखल न घेतल्याने निळपण (ता. भुदरगड) येथील सुमारे पन्नास ते साठ शेतकऱ्यांनी देवाचा माळ परिसरातील शेतांमधील उभा ऊस पेटवून देत शेतकऱ्यांनी प्रशासनाच्या विरोधात तीव्र संताप व्यक्त केला. या घटनेत लाखो रुपयांचे नुकसान झाले आहे.

