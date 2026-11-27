Shaktipeeth Highway Route : शक्तिपीठ महामार्गाच्या मोजणीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांचा विरोध तीव्र झाला आहे. कोल्हापूर-गगनबावडा मार्गावरील वाकरे येथे खुपिरे, शिंदेवाडी, साबळेवाडी, वाकरे आणि कुडित्रे परिसरातील शेतकरी व महिला मोठ्या संख्येने एकत्र येत शेतात ठिय्या आंदोलनाला बसले. ‘रक्तपात झाला, जीव गेला तरी चालेल; पण शेती सोडणार नाही,’ असा आक्रमक पवित्रा घेत महिलांनी शासनाच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली..शुक्रवारी (ता. २७) सकाळी साडेपाचपासून दुपारी बारापर्यंत शेतकरी शेतात ठिय्या मांडून बसले होते. आंदोलनात सहभागी झालेल्या महिलांनी चटणीच्या बरण्या, तर शेतकऱ्यांनी उसाचे बुडके आणि चाबूक आणले होते. महामार्गासाठी कोणत्याही परिस्थितीत जमिनी देणार नसल्याचा निर्धार यावेळी शेतकऱ्यांनी व्यक्त केला. दरम्यान, दुपारी बारापर्यंत मोजणीसाठी अधिकारी घटनास्थळी आले नाहीत..शंभर वर्षांच्या इंदुबाई करपे यांनीही आंदोलनात सहभागी होत शासनाविरोधात संताप व्यक्त केला. त्या म्हणाल्या, "आम्हाला पोलिसांचा धाक नको, कायद्याचा धाक नको. शेती आमच्या हक्काची आहे. शंभर वर्षे जगलो; मात्र असे संकट कधी पाहिले नाही. आता माझे मढेच शासनाने घेऊन जावे." त्यांच्या या वक्तव्याने आंदोलनातील वातावरण अधिक भावनिक झाले..Shaktipeeth Highway Farmers Protest : 'मरायच्या आधी कार्य घालायला आलाय का?'; शक्तिपीठ महामार्गाच्या मोजणीला शेतकऱ्यांचा कडाडून विरोध, पोलिस बंदोबस्तातही मोजणी रोखली.या आंदोलनात ज्योतीराम घोडके, बाजीराव देवाळकर, कुंभी कारखान्याचे संचालक अनिल पाटील, भगवंत पाटील, रावसो पाटील, प्रवीण पाटील, अमर पाटील, जिल्हा परिषद सदस्य रसिका पाटील, पंचायत समिती सदस्या लता माने, संजय पाटील, चंद्रकांत पाटील, संभाजी आंबी, लक्ष्मण पाटील, हिंदुराव सुतार, शिवाजी तोडकर, कुंडलिक पाटील, शारदा करपे, अक्काताई करपे, सुवर्णा पाटील, मंगल पाटील यांच्यासह शेतकरी, महिला आणि ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.