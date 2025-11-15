कोल्हापूर

Gadhinglaj Farmer: घामाचे दाम मिळालेच पाहिजेत! स्वाभिमानींच्या नेतृत्वात शेतकऱ्यांची हजारो पावलांची लढाई

Farmers Padayatra for sugarcane rate: स्वातंत्र्यसैनिकांच्या नूल गावातून उस दरासाठी भव्य पदयात्रा; ३६०० दर आणि ३१ कोटी थकीत रकमेच्या मागणीमुळे चळवळीला उर्जा
Farmers Padayatra for sugarcane rate

Farmers Padayatra for sugarcane rate

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नूल: गडहिंग्लज,आजरा आणि चंदगड तालुक्यांतील पाच साखर कारखान्यांनी ऊस उत्पादकांना ३६०० रुपये पहिली उचल आणि थकीत एफआरपी व फरकापोटी ३१ कोटी द्यावेत, या प्रमुख मागणीसाठी स्वातंत्र्यसैनिकांचे गाव म्हणून ओळखणाऱ्या नूलमधून पदयात्रेला शुक्रवारी सुरुवात झाली. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने या पदयात्रेचे नियोजन करण्यात आले आहे.

Kolhapur
Farmer
sugarcane
Sugar Factory
FRP
Crop Crisis
economic loss
sugar mill season
Sugarcane FRP dispute

