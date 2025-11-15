Gadhinglaj Farmer: घामाचे दाम मिळालेच पाहिजेत! स्वाभिमानींच्या नेतृत्वात शेतकऱ्यांची हजारो पावलांची लढाई

नूल: गडहिंग्लज,आजरा आणि चंदगड तालुक्यांतील पाच साखर कारखान्यांनी ऊस उत्पादकांना ३६०० रुपये पहिली उचल आणि थकीत एफआरपी व फरकापोटी ३१ कोटी द्यावेत, या प्रमुख मागणीसाठी स्वातंत्र्यसैनिकांचे गाव म्हणून ओळखणाऱ्या नूलमधून पदयात्रेला शुक्रवारी सुरुवात झाली. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने या पदयात्रेचे नियोजन करण्यात आले आहे. .स्वाभिमानीचे राज्य सचिव राजेंद्र गड्ड्यान्नावर यांच्या नेतृत्वाखाली व रामनाथगिरी मठाचे श्री भगवानगिरी महाराजांच्या उपस्थितीत पदयात्रेला प्रारंभ झाला. बस स्टॅण्डच्या चौकातून पदयात्रेची सुरुवात झाली. .Gadhinglaj News : ऊस पट्ट्यात वाढतेय तंबाखू पीक; गडहिंग्लज तालुक्यातील चित्र.मनोहर दावणे यांनी स्वागत केले. येथील २७ स्वातंत्र्यसैनिकांच्या प्रतिमेस अभिवादन करून ही पदयात्रा मुगळी गावाच्या दिशेने मार्गस्थ झाली.गड्ड्यान्नावर म्हणाले, ‘नूल हे २७ स्वातंत्र्यसैनिकांचे गाव आहे. .या गावातील स्वातंत्र्यसैनिकांनी देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यास योगदान दिले. तोच विचार आणि त्यांची प्रेरणा घेऊन नूलमधूनच चळवळीला सुरुवात करीत आहोत. गडहिंग्लज साखर कारखान्याने ३४०० रुपये दर जाहीर केला आहे. .Gadhinglaj News: भाजपचे ठरेना, राष्ट्रवादी-जनता दलाची रस्सीखेच रंगात; गडहिंग्लजमध्ये राजकीय समीकरणे गुंतागुंतीत!.मात्र, तो ऊस उत्पादकांना मान्य नाही. उपविभागातील पाचही साखर कारखान्यानी पहिली उचल ३६०० रुपये द्यावी आणि ते घेतल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही. शेतकऱ्यांच्या घामाचे दाम मिळवून देण्यासाठी स्वाभिमानी कटिबद्ध आहे.’.श्री भगवानगिरी महाराज म्हणाले, ‘विभागातील सर्वच साखर कारखान्यांची भौगोलिक परिस्थिती सारखीच आहे. मग उसाचा दर देण्यामध्ये तफावत का आहे, याचा अंतर्मुख होऊन विचार केला पाहिजे. सर्वच साखर कारखान्यांकडून उसाला सारखाच मिळाला पाहिजे. त्यासाठी ही लढाई सुरू आहे.’.यावेळी तानाजी देसाई, जितेंद्र शिंदे, नागेश चौगुले यांचीही भाषणे झाली. कारखान्याचे माजी संचालक सुभाष शिंदे, अविनाश देसाई, प्रकाश तेलवेकर, कुमार देसाई, श्रीरंग चौगुले, अजित नडगदली, अजितसिंह शिंदे, श्रीकांत सावंत, अमर चव्हाण, बाजीराव पाटील, सुधीर शिंदे, भीमाप्पा जरळी, रामगोंडा पाटील, निरंजन पाटील, टी. एम. दुंडगे, मल्लाप्पा मंगसुळे, रमेश आरबोळे, बाळासाहेब मोर्ती, शिवगोंडा देसाई, फुलाजी खैरे, यांच्यासह शेतकरी उपस्थित होते..आज मुगळी, जरळी दुंडगे, भडगाव, हुनगीनाळ, हरळीमार्गे ही पदयात्रा महागाव येथे पोहाेचणार आहे. तेथे सायंकाळी जाहीर सभा होईल..चळवळीतील शेतकऱ्यांना ऊर्जा...भगवानगिरी महाराज म्हणाले, ‘नूल गावाला स्वातंत्र्यलढ्याचा इतिहास लाभला आहे. स्वातंत्र्य चळवळीत दिलेल्या योगदानाची ही भूमी असून, येथून सुरुवात झालेल्या पदयात्रेची सांगता नेसरी येथील सरसेनापती प्रतापराव गुजर यांच्या समाधीजवळ होणार आहे. ही दोन्ही ठिकाणे ऊर्जादायी आहेत. पदयात्रेमध्ये सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांना ही ऊर्जा मिळणार असून, चळवळ निश्चितपणे यशस्वी होईल.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.