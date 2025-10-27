कोल्हापूर

Dhanaji Chudmunge: पहिली उचल चार हजार घेणारच: धनाजी चुडमुंगे; शिरोळमध्ये ‘आंदोलन अंकुश’ची एल्गार परिषद

Farmers’ Protest in Shirol Gains Momentum: चुडमुंगे म्हणाले, ‘आंदोलन अंकुश’ने प्रामाणिकपणे शेतकऱ्यांसाठी आंदोलन केले आहे. कारखान्यांच्या आमिषाला आम्ही कधीही बळी पडलो नाही. दहा वर्षांपूर्वी साखर कारखाने, जे दर देत होते, तोच दर आजही देत आहेत. तोडणी वाहतूक व रिकव्हरी चोरून केवळ एफआरपी दिली जात आहे.
Dhanaji Chudamunge addresses the ‘Andolan Ankush’ Elgar Parishad in Shirol; demands ₹4,000 as first cane installment for farmers.

सकाळ वृत्तसेवा
शिरोळ: ‘साखर कारखाने केवळ एफआरपी देऊन शेतकऱ्यांची लूट करीत आहेत. कारखाने नफ्यात असतानाही कमीत कमी दर देऊन फसवत आहेत. रिकव्हरीतून शरद, गुरुदत्त, जवाहर व दत्त आदी कारखाने प्रत्येकवर्षी शंभर कोटींपेक्षा मिळवत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना चालू वर्षाची पहिली उचल चार हजार रुपये व गेल्या वर्षीचे दोनशे रुपये दिल्याशिवाय उसाला कोयता लावू देणार नाही’, असा इशारा ‘आंदोलन अंकुश’चे संस्थापक धनाजी चुडमुंगे यांनी आठव्या एल्गार परिषदेमध्ये दिला.

