Fertilizer Price Hike : बळीराजाला खत दरवाढीचा झटका; केंद्र सरकारकडून अनुदानात वाढ, तरीही कंपन्यांकडून रासायनिक खताची दरवाढ

Kharif Season Fertilizer Rates : (कुंडलिक पाटील) : पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोल्हापूर जिल्ह्यात खरीप हंगामाच्या तयारीत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या अडचणीत मोठी भर पडली आहे .खत कंपन्यांनी खरिपाच्या ऐन तोंडावर खतांच्या दरात प्रति बॅग तब्बल २०० ते ४०० रुपयांची वाढ केली आहे. केंद्र सरकारने एकीकडे खत अनुदानात १२ टक्के वाढ केल्याचे जाहीर केले असले, तरी प्रत्यक्षात खत कंपन्यांनी ही दरवाढ लादल्याने 'एकीकडे द्यायचे आणि दुसरीकडे काढून घ्यायचे' असाच प्रकार समोर येत आहे. यामुळे शेतीचे आर्थिक गणित पूर्णपणे कोलमडण्याची भीती व्यक्त होत असून शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संताप आहे..नुकत्याच संपलेल्या हंगामात ऊस दरात प्रति टन केवळ १५० रुपयांची वाढ झाली आहे. मात्र, खतांच्या दरात त्या तुलनेत झालेली वाढ ही तीन पटीहून अधिक आहे. गेल्या दिवाळीच्या सुमारास खतांचे दर वाढले होते, आणि आता आंतरराष्ट्रीय युद्धाचे कारण पुढे करत पुन्हा दुसऱ्यांदा दरवाढ करण्यात आली आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात खरिपाचे क्षेत्र सुमारे दोन लाख हेक्टर असून, सध्या लागण आणि खोडवा पिकासाठी खताची मोठी मागणी आहे. अशा परिस्थितीत कंपन्यांकडून जुन्या दराचा साठा घेण्यासाठी रोख रकमेचा तगादा लावला जात आहे, तर काही ठिकाणी नवीन वाढलेल्या दराचे खतही विक्रीसाठी दाखल झाले आहे..या दरवाढीमध्ये प्रादेशिक भेदभाव होत असल्याचा आरोपही जाणकारांनी केला आहे. उत्तर भारतातील हिंदी भाषिक पट्ट्यात मोठ्या प्रमाणात वापरल्या जाणाऱ्या 'डीएपी' खताचा दर आजही १३५० रुपये इतका स्थिर आहे. मात्र, पश्चिम महाराष्ट्रातील ऊस पट्ट्यात सर्वाधिक मागणी असलेल्या १०:२६:२६ आणि इतर ग्रेडच्या खतांच्या किमतीत मात्र भरमसाठ वाढ करण्यात आली आहे. २४:२४:२४ या ग्रेडची बॅग २००० रुपयांवरून २२०० रुपयांवर गेली आहे, तर २०:२०:०:१३ या ग्रेडच्या खतात एका कंपनीने ४०० रुपयांपर्यंत दरवाढ केली आहे..एकीकडे आखाती युद्ध, रुपयाचे घसरलेले मूल्य आणि खताच्या सबसिडीत झालेली कपात यामुळे ही दरवाढ झाल्याचे सांगितले जात आहे. परंतु, दुसऱ्या बाजूला साखरेची एमएसपी (किमान विक्री किंमत) आणि इथेनॉलचे दर वाढविण्याबाबत सरकार उदासीन असल्याने शेतकरी कात्रीत सापडला आहे. दरम्यान, जिल्हा परिषद कृषी विभागाने अद्याप अधिकृतपणे दरवाढ झाली नसल्याचा दावा केला असला तरी, प्रत्यक्षात बाजारात वाढलेल्या दराने खत विक्री सुरू झाल्याचे चित्र आहे..खतांची दरवाढ दृष्टीक्षेपात (प्रति बॅग):२४:२४:२४ : २००० वरून २२०० (२०० वाढ),९:२४:२४ : २१०० वरून २२०० (१०० वाढ),२०:२०:०:१३ (कंपनी १) : १६५० वरून १८०० (१५० वाढ),२०:२०:०:१३ (कंपनी २) : १४०० वरून १८०० (४०० वाढ).आखाती युद्ध आणि घसरलेला रुपया याचे कारण पुढे करून खत दरवाढ लादली आहे. यात सामान्य शेतकऱ्याचा काय दोष? उत्पादन खर्च वाढला ,पण साखरेचे, आणि इथेनॉलचे दर वाढवले जात नाहीत. हे सरकार पूर्णपणे शेतकरी विरोधी धोरण राबवत आहे.— राजू शेट्टी, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना.