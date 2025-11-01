Prakash Abitkar : कोल्हापूरकरांसाठी दिलासा! अखेर गुळगुळीत रस्ते मिळणार; पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी ४०९ कोटींचा प्रस्ताव केला सादर

Smooth Roads for Kolhapur : कोल्हापूर शहरातील मुख्य रस्त्यांसह अन्य १६६ रस्ते करण्यासाठी ४०९ कोटींचे दोन प्रस्ताव महापालिकेने दिले आहेत. ते ‘मित्रा’ व राज्य सरकारकडे निधीसाठी सादर केले जाणार आहेत, असे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सांगितले. तोपर्यंत तातडीने डांबरी प्रकल्प भाडेतत्त्वावर घेऊन आठ दिवसांत खड्डे बुजविण्याच्या कामाला सुरुवात करा. दोन महिन्यांत नवीन डांबरी प्रकल्प सुरू झालाच पाहिजे, अशा सक्त सूचना महापालिकेला दिल्या असल्याचेही त्यांनी सांगितले. बैठकीतील आदेशामुळे आठ दिवसांत शहरात विविध सुविधांमध्ये फरक जाणवेल, असा विश्वास व्यक्त केला..शहरातील रस्ते, पाणी, स्वच्छता, आरोग्य, खुल्या जागा, वाहतुकीचे प्रश्न याबाबत पूर्वी दोन बैठका घेत पालकमंत्र्यांनी विविध आदेश दिले होते. त्यासंदर्भात आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा बैठक घेतली. त्यामध्ये परताळा, शालिनी सिनेटोन, आयसोलेशन येथील रुग्णालयाच्या अतिक्रमणांवर कडक कारवाई करा, असे आदेश पालकमंत्री आबिटकर यांनी दिले. यावेळी विविध विभागांनी सुधारणेचे, अत्याधुनिकीकरणाचे प्रस्ताव सादर केले. यावेळी आमदार राजेश क्षीरसागर, आमदार अमल महाडिक, जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, प्रशासक के. मंजुलक्ष्मी, अतिरिक्त आयुक्त रविकांत आडसूळ, शिल्पा दरेकर आदी उपस्थित होते..आबिटकर म्हणाले, ‘‘महापालिकेने सादर केलेल्या पहिल्या प्रस्तावात २५० कोटींचे १४६ रस्ते करण्याचे नियोजन केले आहे. अवजड वाहतूक तसेच वर्दळ असलेल्या रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण, तर अन्य रस्ते डांबरी केले जातील. दुसऱ्या प्रस्तावात १५९ कोटींचे २० रस्ते करण्यात येणार आहेत. हा प्रस्ताव शासनाकडे, ‘मित्रा’कडे पाठवला जाईल. त्यांच्याकडून प्रक्रिया पूर्ण होण्यास वेळ लागू शकतो. तोपर्यंत रस्त्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी पॅचवर्कच्या कामाला सुरुवात केली जाणार आहे.’’ दरम्यान, आमदार अमल महाडिक यांनी महाडिक ग्रुपतर्फे सी. एस. आर. फंडातून रस्त्यासाठी निधी देणार असल्याचे सांगितले..Kolhapur Faermers : ऊसदर आंदोलनाला हिंसक वळण आल्यास कठोर कारवाईचा शिरोळ पोलिसांचा इशारा.पाणीपुरवठा विभागाचाही १४५ कोटींचा प्रस्तावते म्हणाले, ‘‘पाणीपुरवठा विभागाने १४५ कोटींचा प्रस्ताव दिला आहे. त्यात पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी फ्लोमीटर, सेन्सर, नवीन पंप, उपसा केंद्र अद्ययावत करणे, विजेचा खर्च कमी करण्यासाठी १३ मेगावॅट क्षमतेचा सोलर प्लॅंट उभा करण्याचे नियोजन आहे. कचरा उठावापासून प्रक्रियेपर्यंतच्या सर्व टप्प्यांचे नियोजन केले आहे. कचरा पडणारी ठिकाणे निश्चित केली आहेत. माझ्यासह दोन आमदार कधीही अचानक पाहणी करणार आहेत. आयुक्तांसह, अधिकारीही पाहणी करतील. सर्व ठिकाणे स्वच्छच असली पाहिजेत, असे आदेश दिले आहेत.’’.खुल्या जागांवर नाव लावण्याची प्रक्रिया सुरूआबिटकर म्हणाले, ‘‘महापालिकेचे नाव १४० खुल्या जागांवर लावण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून, सर्वांना नोटिसा दिल्या आहेत. आठ दिवसांत त्याबाबतच्या हरकती येतील. त्यानंतर कार्यवाही गतीने होईल. रिंगरोडच्या जागा ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. दरम्यान, २० टीडीआरचे प्रस्ताव आले आहेत. इतर संबंधितांचे प्रस्ताव आले नाहीत, तर सक्तीने जागा संपादित करण्यास सांगितले आहे.तसेच बांधकामासाठीही या रस्त्यांसाठीचा टीडीआर उपलब्ध करून दिला जाईल. ब्ल्यू लाईनमधील जागांवरील रस्त्यांबाबत शासनाकडून मार्गदर्शन मागविले आहे. सरस्वती टॉकीज, व्हिनस कॉर्नर, गोकुळ हॉटेल येथील पार्किंगचे उद्घाटन केले जाणार आहे. पार्किंगच्या जागा व वाहतुकीच्या प्रश्नांबाबत आयुक्त व जिल्हा पोलिस अधीक्षकांनी बैठक घेतली आहे. त्यांच्याकडून उपाययोजनांचा प्रस्ताव सादर केला जाणार आहे. ट्रक टर्मिनससाठीची जागा ताब्यात आहे. त्याचाही विचार केला जाणार आहे.’’.आठ दिवसांत होणार उद्घाटन, भूमिपूजनशहरातील ४० हजार प्रॉपर्टींचा ड्रोन सर्व्हे सुरू केला जाणार आहे. त्यासाठी ९४ लाख उपलब्ध करून दिले आहेत. शिंगणापूर योजनेतील आपटेनगर उपसा केंद्रातील दोन पंपांसाठी तरतूद केली आहे. त्याचीही निविदा प्रक्रिया पूर्ण होत आली आहे. त्याचेही काम सुरू केले जाणार आहे. रंकाळा तलावात येणारी जलपर्णी तसेच प्रदूषण रोखण्यासाठी शाम सोसायटी नाल्यावर स्वतंत्र एसटीपी उभारण्यात येणार आहे. स्वच्छतेबाबतच्या उपाययोजना अशा साऱ्या कामांची आठ दिवसांत उद्घाटने केली जाणार असल्याचे आबिटकर यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.