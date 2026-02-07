Kolhapur ZP : महाडिक नावाची जादू! जिल्हा परिषदेत भाजपचा पहिला अध्यक्ष होण्याचा इतिहास घडला

जिल्हा परिषदेच्या इतिहासात काँग्रेसची सत्ता उलथवून टाकत भाजपचा पहिला अध्यक्ष होण्याचा मान सौ. शौमिका अमल महाडिक यांनी मिळविला. सर्वसाधारण पदासाठी आरक्षित असलेल्या या पदावर त्या विजयी झाल्या. त्यांच्या विजयामागे महाडिक-सतेज पाटील यांच्या संघर्षाबरोबरच ‘महाडिक’ नावामागे असलेले वलयच जास्त कारणीभूत ठरले. .पती अमल यांना याच निवडणुकीत डावलल्याचा बदलाही त्यांनी या निमित्ताने घेतला. सौ. महाडिक यांना अध्यक्षपदावर अडीच वर्षे संधी मिळाली. पण, त्यानंतरच्या निवडीत भाजपला जिल्हा परिषदेवर सत्ता राखता आली नाही.....तरीही भाजप नेत्यांवर आत्मपरीक्षणाची वेळ; विश्वजित, विशाल यांनी काँग्रेस सावरली, राष्ट्रवादीची ‘दादा’गिरी वाढली!.विधानसभेच्या २०१४ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत सौ. महाडिक यांचे पती व जिल्हा परिषदेचे काँग्रेसचे तत्कालीन सदस्य अमल महाडिक हे कोल्हापूर दक्षिणमधून भाजपच्या चिन्हावर विजयी झाले. त्यांनी आमदार सतेज पाटील यांचा पराभव केला..त्यानंतर झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या शिरोली पुलाची गटाच्या पोटनिवडणुकीत भाजपच्या चिन्हावर सौ. महाडिक पहिल्यांदा जिल्हा परिषदेत पोहोचल्या. त्यांना सदस्य म्हणून अडीच वर्षांचा कालावधी मिळाला. २०१७ ची जिल्हा परिषद निवडणूक लागली आणि त्यातही शिरोली गटातून त्या भाजपच्या चिन्हावर विजयी झाल्या..Kolhapur Zilla Parishad : बदललेली समीकरणे आणि महायुतीची ताकद; कोल्हापूर जिल्हा परिषदेत काँग्रेसची कसोटी.२०१७ च्या पहिल्याच सभागृहातील अध्यक्षपद हे खुल्या प्रवर्गासाठी आरक्षित होते. राज्यात आणि केंद्रातही भाजपची सत्ता, त्यात पालकमंत्री म्हणून चंद्रकांत पाटील, भाजपचे आमदार अमल महाडिक अशी दिग्गज मंडळी होती. जिल्हा परिषदेवरही सत्ता मिळवायची यासाठी नेत्यांनी चंग बांधला. त्यासाठी अध्यक्षपदासाठी सौ. महाडिक यांचे नाव पुढे आले. .त्यांना जनसुराज्यसह स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, आवाडे गट, शिवसेनेचे चंद्रदीप नरके, ताराराणी आघाडीसह एका अपक्षाने पाठिंबा दिला. शिवसेनेते ऐनवेळी फूट पडून दहापैकी सात सदस्य सौ. महाडिक यांच्या बाजूने, तर तीन सदस्य काँग्रेससोबत गेले. .काँग्रेसकडून अध्यक्षपदासाठी कै. बंडा माने यांचा अर्ज दाखल झाला. सभागृहात मतदान झाले आणि त्यात सौ. महाडिक यांना ३७ मते पडली आणि त्या विजयी झाल्या. कै. माने यांना २८ मते मिळाली. विशेष म्हणजे सौ. महाडिक हातकणंगले तालुक्यातून निवडून आल्या होत्या. त्यामुळे हातकणंगले तालुक्यातील सर्वच पक्षांच्या ११ सदस्यांनी सौ. महाडिक यांना मतदान केले ही त्यावेळची विशेष नोंद..उच्चशिक्षित असलेल्या सौ. महाडिक यांनी आपल्या अडीच वर्षांच्या कालावधीत अनेक उपक्रम राबविले. विशेषतः जिल्हा परिषद आवारात ‘नो पार्किंग’ झोन त्यांच्याच काळात झाला. स्वच्छ सुंदर शौचालय स्पर्धेत जिल्हा भारतात दुसरा, तर राज्यात पहिला येण्याचा मान त्यांच्याच कालावधीत मिळाला. ‘नमामि पंचगंगा’ उपक्रमाच्या माध्यमातून त्यांनी पंचगंगा प्रदूषण कमी करण्यावर भर दिला. .कार्यकाळ २१ मार्च २०१७ ते १ जानेवारी २०२०.पुन्हा काँग्रेससौ. महाडिक यांचा अडीच वर्षांचा कालावधी संपल्यानंतर सव्वा वर्षासाठी पुन्हा काँग्रेसचे बजरंग पाटील अध्यक्ष झाले. ते २ जानेवारी २०२० ते २३ जून २०२१ पर्यंत अध्यक्ष राहिले. सौ. महाडिक अध्यक्षपदाच्या उमेदवार असताना जी ‘फिल्डिंग’ भाजप नेत्यांनी लावली तशी यंत्रणा नंतर लागली नाही. .त्यामुळे पुन्हा काँग्रेसच्या ताब्यात जिल्हा परिषद गेली. सौ. महाडिक यांच्या निवडणुकीवेळी त्यांना मतदान केलेले शिवसेनेचे सातही सदस्य या निवडीणुकीत काँग्रेससोबत राहिले. पाटील यांनी अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत अरुण इंगवले यांचा ४१ विरुद्ध २४ मतांनी पराभव केला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.