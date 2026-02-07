कोल्हापूर

Kolhapur ZP : महाडिक नावाची जादू! जिल्हा परिषदेत भाजपचा पहिला अध्यक्ष होण्याचा इतिहास घडला

कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या राजकीय इतिहासात नवा अध्याय लिहिला गेला. काँग्रेसची सत्ता उलथवून टाकत भाजपचा पहिला अध्यक्ष होण्याचा मान सौ. शौमिका अमल महाडिक यांनी पटकावला. या विजयामागे राजकीय गणितांइतकेच ‘महाडिक’ नावाचे वलय निर्णायक ठरले.
Shaumika Mahadik after being elected

Shaumika Mahadik after being elected

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जिल्हा परिषदेच्या इतिहासात काँग्रेसची सत्ता उलथवून टाकत भाजपचा पहिला अध्यक्ष होण्याचा मान सौ. शौमिका अमल महाडिक यांनी मिळविला. सर्वसाधारण पदासाठी आरक्षित असलेल्या या पदावर त्या विजयी झाल्या. त्यांच्या विजयामागे महाडिक-सतेज पाटील यांच्या संघर्षाबरोबरच ‘महाडिक’ नावामागे असलेले वलयच जास्त कारणीभूत ठरले.

Loading content, please wait...
Kolhapur
political
ZP
president
political leader
Political Reservation
jilha parishad election news
Jilha Parishad
shaumika mahadik
Political Accountability
Political satire
Shoumika Mahadik

Related Stories

No stories found.