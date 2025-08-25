कोल्हापूर

Kolhapur: काेल्हापुरातील सिद्धार्थनगर दगडफेकप्रकरणी पाच जणांना अटक'; सीसीटीव्ही आधारे ३१ संशयितांची नावे निष्पन्न..

Siddharthnagar Violence: सिद्धार्थनगर चौकातील दोन गटांत झालेल्या वादानंतर शुक्रवारी रात्री दगडफेकीसह जाळपोळीचा प्रकार घडला. पोलिसांनी पहिल्याच दिवशी दोन्ही बाजूंच्या प्रत्येकी १५० ते २०० जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला. यापैकी ३१ संशयितांची नावे गुन्ह्यात निष्पन्न झाली होती.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : सिद्धार्थनगर चौकात शुक्रवारी रात्री झालेल्या दगडफेकप्रकरणी पाच संशयितांना रविवारी रात्री अटक करण्यात आली. तौफिक शेख, निहाल शेख, सद्दाम महात, अश्‍पाक नायकवडी आणि इक्बाल सरकवास अशी त्यांची नावे आहेत. याप्रकरणी लक्ष्मीपुरी पोलिस ठाण्यात ४०० जणांवर गुन्हा दाखल झाला आहे.

