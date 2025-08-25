Kolhapur: काेल्हापुरातील सिद्धार्थनगर दगडफेकप्रकरणी पाच जणांना अटक'; सीसीटीव्ही आधारे ३१ संशयितांची नावे निष्पन्न..

कोल्हापूर : सिद्धार्थनगर चौकात शुक्रवारी रात्री झालेल्या दगडफेकप्रकरणी पाच संशयितांना रविवारी रात्री अटक करण्यात आली. तौफिक शेख, निहाल शेख, सद्दाम महात, अश्पाक नायकवडी आणि इक्बाल सरकवास अशी त्यांची नावे आहेत. याप्रकरणी लक्ष्मीपुरी पोलिस ठाण्यात ४०० जणांवर गुन्हा दाखल झाला आहे..MP Dhananjay Mahadik: कोल्हापूरच्या विकासाआड काही विघ्नसंतोषी मंडळी: खासदार धनंजय महाडिक; हद्दवाढ, शक्तिपीठ होणारच.सिद्धार्थनगर चौकातील दोन गटांत झालेल्या वादानंतर शुक्रवारी रात्री दगडफेकीसह जाळपोळीचा प्रकार घडला. पोलिसांनी पहिल्याच दिवशी दोन्ही बाजूंच्या प्रत्येकी १५० ते २०० जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला. यापैकी ३१ संशयितांची नावे गुन्ह्यात निष्पन्न झाली होती..रविवारी दिवसभर या संशयितांचा शोध सुरू होता. रात्री उशिरा यातील पाच जणांना अटक करण्यात आली. सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे उर्वरितांचा शोध सुरू आहे. सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान, मनाई आदेशाचे उल्लंघन, शासकीय कर्मचाऱ्यांवर हल्ला, रस्ता अडवणे, शासकीय कामात अडथळा, बेकायदा जमाव, अशा कलमांतर्गत गुन्हे दाखल झाले असून, ५ ते ७ वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद आहे..दगडफेकीनंतर काही काळ या भागातील विद्युतपुरवठा खंडित झाला होता. यामुळे काहीवेळ गोंधळाचे वातावरण होते. परिसरात काही दुकानांबाहेर असलेल्या सीसीटीव्ही फुटेजमधून तसेच काही व्हिडिओच्या आधारे इतर संशयितांची नावे निष्पन्न करण्याचे काम सुरू होते..Kolhapur Dahihandi: ‘नृसिंह गोविंदा’ तीन लाखांचे मानकरी; सात मनोरे रचून फोडली धनंजय महाडिक युवा शक्तीची दहीहंडी.पहिल्या ३१ जणांच्या घरात जाऊन चौकशी केली. मात्र, केवळ पाच जण सापडले. तसेच काही जखमींवरही गुन्हा दाखल असल्याने त्यांच्यावरील उपचार पूर्ण झाल्यानंतर अटकेची कारवाई केली जाईल, असे पोलिसांकडून सांगण्यात आले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.