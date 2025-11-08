Kolhapur Teacher Shortage : ‘वर्ग पाच आणि शिक्षक एक’, कोल्हापूर जिल्ह्यातील 'या' तालुक्यात शिक्षकच नाहीत

Kolhapur District Student : ‘वर्ग पाच आणि शिक्षक एक’ अशी कळंबे तर्फ कळे (ता. पन्हाळा) येथील जिल्हा परिषदेच्या शाळेची विचित्र आणि वेदनादायक परिस्थिती आहे. पहिली ते पाचवी अशी पाच वर्गांची शाळा; पण शिक्षक एकच असल्याने विद्यार्थांना शिक्षण हक्कापासून वंचित रहावे लागत आहे..कळंबे गावातील जिल्हा परिषदेच्या शाळेत केवळ एकाच शिक्षकावर संपूर्ण शाळेची जबाबदारी आहे. लहानग्या मुलांना ज्ञानाचे संस्कार देणारा गुरूच मिळत नसेल, तर शिक्षणव्यवस्थेचा पाया किती ढासळलेला आहे, याचा प्रत्यय येथे येत आहे. शाळा व्यवस्थापन समितीने परिस्थिती सुधारावी म्हणून पंचायत समितीकडे धाव घेतली..मात्र, पंचायत समितीकडून ‘हा विषय जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीत आहे,’ असे उत्तर मिळाले. त्यानंतर समितीने जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाशी संपर्क साधला. तिथून पुन्हा पंचायत समिती कार्यवाही करेल, असे सांगण्यात येत आहे. परस्परांना बोट दाखवण्याच्या खेळात दिवस जात आहेत आणि विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारात ढकलले जात आहे..शाळेत पहिली ते पाचवीपर्यंतच्या मुलांची एकत्र वर्गपद्धती तयार करण्यात आली आहे. एकाच शिक्षकाने पाच वर्ग, पाच अभ्यासक्रम आणि पंच्चावन्नपेक्षा अधिक विद्यार्थी हाताळणे ही अक्षरशः अशक्य गोष्ट आहे. परिणामी, शिकवण्यात सातत्य नाही, अभ्यासाचा दर्जा खालावण्याचा धोका आहे. अनेक मुले शाळा चुकवू लागली आहेत. पालकांच्या नाराजीला आता संतापाचे स्वरूप आले आहे..गेल्या मार्च २०२५ पासून या शाळेत अतिरिक्त शिक्षकाची मागणी केली जात आहे. पण, ना पंचायत समिती हलते, ना जिल्हा परिषदेचा शिक्षण विभाग जागा होतो. दोन्ही कार्यालये ‘आमच्या अखत्यारीत नाही’ अशी तांत्रिक उत्तरे देत बसली आहेत. ही टोलवाटोलवी म्हणजे केवळ प्रशासनातील उदासीनतेचेच नव्हे, तर ग्रामीण विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण हक्कावर गदा आणण्याचे काम केले जात आहे..Kolhapur News: भात आणि ऊस कापणीच्या काळात कोल्हापुरात ४० जणांचा सर्पदंशाने मृत्यू..‘कळंबे गावतील जिल्हा परिषदेच्या पहिली ते पाचवीच्या वर्गासाठी एकच शिक्षक आहेत. मार्च २०२५ पासून शिक्षण विभागाकडे शिक्षकांची वारंवार मागणी करूनही त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. विद्यार्थांचे नुकसान होत आहे, याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.विशाल पाटील, शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष, कळंबे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.