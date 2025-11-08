कोल्हापूर

Kolhapur Teacher Shortage : ‘वर्ग पाच आणि शिक्षक एक’, कोल्हापूर जिल्ह्यातील 'या' तालुक्यात शिक्षकच नाहीत

Kolhapur Students : कोल्हापूर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात शिक्षणाची बिकट अवस्था! एका शिक्षकावर तब्बल पाच वर्गांचा ताण आहे. शिक्षकांची पदे रिक्त असून विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर त्याचा गंभीर परिणाम होत आहे.
Kolhapur Teacher Shortage

कोल्हापूर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात शिक्षणाची बिकट अवस्था! एका शिक्षकावर तब्बल पाच वर्गांचा ताण आहे.

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Kolhapur District Student : ‘वर्ग पाच आणि शिक्षक एक’ अशी कळंबे तर्फ कळे (ता. पन्हाळा) येथील जिल्हा परिषदेच्या शाळेची विचित्र आणि वेदनादायक परिस्थिती आहे. पहिली ते पाचवी अशी पाच वर्गांची शाळा; पण शिक्षक एकच असल्याने विद्यार्थांना शिक्षण हक्कापासून वंचित रहावे लागत आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
student
teacher
teacher hearings

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com