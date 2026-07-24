कोल्हापूर

Forest Department Demolition : आजारी आई, पत्नीवर शस्त्रक्रिया अन् दिव्यांग मुलगा...; कोल्हापुरात वनविभागाच्या जेसीबीने तीन कुटुंबांचे संसार मोडले, असं घडलं काय?

Forest Department demolition in Dhangarwadi Kolhapur : भुदरगड तालुक्यातील धनगरवाड्यात वनविभागाच्या जेसीबी कारवाईत तीन कुटुंबांची घरे व भात-नाचणीचे तरवे उद्ध्वस्त झाल्याचा आरोप करण्यात आला असून शेतकऱ्यांनी आत्महत्येचा इशारा दिला आहे.
Forest Department action in Dhangarwadi Kolhapur

Forest Department action in Dhangarwadi Kolhapur

esakal

अरविंद सुतार
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गारगोटी (जि. कोल्हापूर) : मेघोलीपैकी धनगरवाडा (ता. भुदरगड) येथे वनविभागाने जेसीबीच्या मदतीने केलेल्या कारवाईत तीन धनगर कुटुंबांची घरे तसेच लागवडीसाठी तयार केलेले भात व नाचणीचे तरवे उद्ध्वस्त केल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला (Bhudargad farmers house demolition) आहे. या कारवाईमुळे उदरनिर्वाहाचे साधन हिरावल्याचा दावा करत धुळू मालू यमकर यांनी कुटुंबासह आत्महत्येचा इशारा दिला आहे.

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