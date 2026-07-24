Forest Department Demolition : आजारी आई, पत्नीवर शस्त्रक्रिया अन् दिव्यांग मुलगा...; कोल्हापुरात वनविभागाच्या जेसीबीने तीन कुटुंबांचे संसार मोडले, असं घडलं काय?

गारगोटी (जि. कोल्हापूर) : मेघोलीपैकी धनगरवाडा (ता. भुदरगड) येथे वनविभागाने जेसीबीच्या मदतीने केलेल्या कारवाईत तीन धनगर कुटुंबांची घरे तसेच लागवडीसाठी तयार केलेले भात व नाचणीचे तरवे उद्ध्वस्त केल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला (Bhudargad farmers house demolition) आहे. या कारवाईमुळे उदरनिर्वाहाचे साधन हिरावल्याचा दावा करत धुळू मालू यमकर यांनी कुटुंबासह आत्महत्येचा इशारा दिला आहे..धनगरवाड्यातील कुटुंबे अनेक वर्षांपासून या ठिकाणी शेती कसत असून, ही वडिलोपार्जित जमीन असल्याचा त्यांचा दावा आहे. चालू हंगामासाठी हजारो रुपये खर्च करून सुमारे दहा एकर क्षेत्रासाठी भात व नाचणीचे तरवे तयार केले होते. दोन-तीन दिवसांत लागवड सुरू होणार असतानाच वनविभागाने ही कारवाई केल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे..बुधवारी काही अधिकारी पाहणी करून गेल्यानंतर आज सुमारे ३० ते ४० वनकर्मचारी जेसीबीसह आले. त्यांनी भात व नाचणीचे तरवे, तसेच शेतातील घरे आणि मांगर पाडल्याचा आरोप केला. कारवाईत लक्ष्मण धोंडिबा गावडे व विठ्ठल जोतिबा कस्तुरे यांच्या शेतातील मांगर आणि सुमारे दोन एकर क्षेत्रासाठी तयार केलेले तरवेही नष्ट केल्याचे सांगण्यात आले..Ratnagiri Farmer Loan Waiver : रत्नागिरीतील 7,333 शेतकऱ्यांना 2 लाखांपर्यंत कर्जमुक्ती! पहिली यादी लवकरच प्रसिद्ध; पाहा ताजी अपडेट.धुळू यमकर यांच्या कुटुंबाची आर्थिक व सामाजिक परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. त्यांची आई आजारी असून, पत्नीवर हृदयविकाराची शस्त्रक्रिया झाली आहे. दहा वर्षांचा दिव्यांग मुलगाही दैनंदिन कामांसाठी इतरांवर अवलंबून आहे. त्यामुळे शेती व घरांचे नुकसान झाल्याने कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आल्याचे त्यांनी सांगितले..वन विभागाने पूर्वसूचना अथवा नोटीस न देता कारवाई केली आहे. झालेल्या नुकसानीची भरपाई व न्याय न मिळाल्यास कुटुंबासह विष पिऊन आत्महत्या करू.-धुळू यमकर, लक्ष्मण गावडे व विठ्ठल कस्तुरे, शेतकरीतीन धनगर कुटुंबांनी घरे, तसेच लागवडीसाठी तयार केलेले भात व नाचणीचे तरवे हे वन जमिनीवर केलेले आहे. त्यामुळे वन जमिनीवर अतिक्रमण केल्याने ते हटविले आहे.-अविनाश तायानक, वनक्षेत्रपाल, गारगोटी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.