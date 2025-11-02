कोल्हापूर

Whale Vomit 3 Crore : बाप रे! तब्बल ३ कोटींची व्हेलच्या उलटीची तस्करी, माशाची उलटी एवढी महाग का?

Seized Whale Vomit : व्हेल माशाच्या उलटीची तस्करी करताना ३ कोटींचा माल जप्त. ‘अँबरग्रीस’ म्हणून ओळखली जाणारी ही वस्तू परफ्यूम उद्योगात महागड्या सुगंधासाठी वापरली जाते.
Ratnagiri Crime News : रत्नागिरी एमआयडीसी परिसरात स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या पथकाने मोठी कारवाई केली. पथकाने व्हेल या लुप्तप्राय प्रजातीच्या माशाची उलटी तस्करी आणि विक्रीसाठी आलेल्या तिघा संशयितांना रंगेहाथ पकडले. रोहित रमेश चव्हाण (रा. आंबेशेत),​ आसिफ अस्लम मोरस्कर (पिंपरीबुद्रुक, चिपळूण), ​तेजस परशुराम कांबळे (रा. अडरे, चिपळूण) अशी तिघा संशयितांची नावे आहेत. त्यांच्याकडून उलटी जप्त केली. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत त्याची किंमत तब्बल ३ कोटी १० लाख ३० हजार आहे, अशी माहिती पोलिसांनी दिली.

