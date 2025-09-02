कोल्हापूर

Kolhapur Political News : आमदार अशोकराव मानेंनी मराठा समाजाची जमीन घेतली, माजी आमदार राजू आवळेंचा जिल्हाधिकाऱ्यांसमोरच थेट सवाल

MLA Ashokrao Mane : जमीन गावाची असून, ती बेकायदेशीर पद्धतीने खोटी कागदपत्रे जोडून आणि फेरफार डायरीत खाडाखोड करून दिली असल्याचा आरोप वाठार ग्रामस्थांनी केला.
Kolhapur Political News
Kolhapur Political Newsesakal
Sandeep Shirguppe
Updated on

Ashokrao Mane vs Raju Awale : कोल्हापूर येथील बाळासाहेब माने शिक्षण प्रसारक मंडळ संस्थेला साडेसात एकर जमीन भाडेतत्त्‍वावर देऊ केली आहे. ही जमीन गावाची असून, ती बेकायदेशीर पद्धतीने खोटी कागदपत्रे जोडून आणि फेरफार डायरीत खाडाखोड करून दिली असल्याचा आरोप वाठार ग्रामस्थांनी केला. याबाबत बेमुदत उपोषण सुरू होते यावर काल उपोषणाचा १८ वा दिवस होता. तोडगा काढण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक झाली.

Loading content, please wait...
Kolhapur
dhairyashil mane
political news kolhapur
collector kolhapur
kolhapur city

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com