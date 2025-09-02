Kolhapur Political News : आमदार अशोकराव मानेंनी मराठा समाजाची जमीन घेतली, माजी आमदार राजू आवळेंचा जिल्हाधिकाऱ्यांसमोरच थेट सवाल

Ashokrao Mane vs Raju Awale : कोल्हापूर येथील बाळासाहेब माने शिक्षण प्रसारक मंडळ संस्थेला साडेसात एकर जमीन भाडेतत्त्वावर देऊ केली आहे. ही जमीन गावाची असून, ती बेकायदेशीर पद्धतीने खोटी कागदपत्रे जोडून आणि फेरफार डायरीत खाडाखोड करून दिली असल्याचा आरोप वाठार ग्रामस्थांनी केला. याबाबत बेमुदत उपोषण सुरू होते यावर काल उपोषणाचा १८ वा दिवस होता. तोडगा काढण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक झाली..याबैठकी दरम्यान आमदार अशोकराव माने आणि माजी आमदार राजू बाबा आवळे यांच्यात जोरदार खडाजंगी झाली. राजू आवळे यांनी मराठा समाजाची जमीन घेतल्याचा आरोप केल्यानंतर एकमेकांमध्ये जोरदार खंडाजंगी पहायला मिळाली. माजी आमदार राजू आवळे म्हणाले, ‘आमदारांनी मराठा समाजाची जमीन घेतली. आता ही जमीन तुमच्या नातेवाइकांना देणार आहात का?’ यावर अशोक माने यांनी आक्षेप घेतला. ते म्हणाले, ‘हा विषय इथे काढायचा नाही. ती जमीन मी घेतलेली नाही. आम्ही गावाच्या बाजूने आहोत.’ यावेळी त्यांच्यात शाब्दिक चकमक झाली..जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक सुरू असताना राजसंह भुजिंगे आमदार अशोकराव माने यांना म्हणाले, ‘तुमच्या प्रचारासाठी आम्ही गुडघ्याच्या वाट्या झिजवल्या. मात्र, तुम्ही आमची दखलही घेतली नाही. बापू हळूच गावात येतात. कुठेतरी बसतात आणि भजी खाऊन जातात. मात्र, आपल्या उपोषणाला भेट द्यायला त्यांना वेळ मिळाला नाही.’ भर मिटींगमध्ये असा थेट सवाल करण्यात आल्याने अशोकराव माने यांना काय बोलायचं यावर मार्ग सापडत नव्हता..Kolhapur Politics : वाठारकरांच्या एकजुटीचा 'विजय', गावची जमीन समन्वयाने गावाला मिळणार परत; विजयसिंह मानेंनी जमीन देण्याचे केले कबूल.सुरुवातीला गावातील २०० पेक्षा जास्त मंडळी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आली. त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनाबाहेर ठिय्या मारला. त्यानंतर त्यांना ताराराणी सभागृहात जाण्यासासाठी सांगण्यात आले. तेथे सरपंच सागर कांबळे, ॲड. विनायक पाटील, बाबासाहेब दबडे, महेंद्र शिंदे यांनी आंदोलनाची भूमिका मांडली. तसेच कशा प्रकारे फसवणूक केली ते सांगितले..यानंतर तेथे खासदार धैर्यशील माने, आमदार अशोक माने, माजी आमदार राजू आवळे, राजीव आवळे, शिवसेना (ठाकरे गट) जिल्हाध्यक्ष रविकिरण इंगवले आले. यावेळी महेंद्र शिंदे म्हणाले, ‘आम्ही पहिल्यांदा हा प्रश्न घेऊन खासदार माने यांच्याकडे गेलो होतो. त्यांनी याप्रश्नी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बरोबर बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले.मात्र, ही बैठक झालीच नाही. गावातून माझ्यामुळे तुम्हाला लिड मिळाले त्यामुळे अधिकाराने विचारण्याचा मला अधिकार आहे.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.