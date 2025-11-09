Kolhapur Sugarcane : ऊसदर आंदोलनापासून १० वर्षे लांब राहिलेले माजी आमदार उल्हास पाटलांची अचानक एन्ट्री, 'आंदोलन अंकुश'ला पाठींबा; Video Viral

Shirol Sugarcane News : दत्त व गुरुदत्त या साखर कारखान्यांनी पंधरा दिवसांनंतर ३४०० व गाळप हंगाम संपल्यानंतर शंभर रुपये असा दर जाहीर केला आहे, हा दर ‘आंदोलन अंकुश’ संघटनेला मान्य नसल्याने ऊसतोड बंद आंदोलन सुरूच ठेवले आहे. शनिवारी दुपारी साखर कारखान्यांना नियमबाह्य ऊस वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना ‘आंदोलन अंकुश’चे कार्यकर्ते रोखत असताना कारखाना समर्थकांनी धनाजी चुडमुंगे यांना धक्काबुक्की केली. यानंतर शिरोळमध्ये दिवसभर वातावरण तणावपूर्ण बनले होते. रात्री उशिरा आंदोलक कार्यकर्त्यांना नोटीस लागू करून सोडून देण्यात आले..यावेळी माजी आमदार उल्हास पाटील यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची व आंदोलकांची भूमिका सांगितली. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी ऊसतोडी स्वीकारल्या नाहीत. नियमबाह्य ऊस वाहतूक करत असलेल्या वाहनांवर प्रशासनाने कारवाई करावी म्हणून वाहने अडवली आहेत. या वाहनांवर प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांनी कारवाई करावी, अशी भूमिका मांडली..‘साखर कारखान्यांनी जो दर जाहीर केला आहे, तो स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने मान्य केला असला तरी ‘आंदोलन अंकुश’ संघटनेला दर मान्य नाही. शेतकरी या नात्याने हा दर मलाही मान्य नसल्याने, ‘आंदोलन अंकुश’च्या आंदोलनाला माझा पाठिंबा आहे. उद्यापासून आंदोलनात ताकदीने उतरणार असल्याचा इशारा माजी आमदार उल्हास पाटील यांनी पोलिसांसमोर दिला.’.दरम्यान, ज्या शेतकऱ्यांचा ऊस कारखान्यास जात होता, त्या शेतकऱ्यांनी शिरोळ पोलिसांमध्ये ‘आंदोलन अंकुश’च्या प्रमुखांसह काही कार्यकर्त्यांवर गुन्हा दाखल केला. या पार्श्वभूमीवर शिरोळ पोलिसांनी घटनास्थळी मोठा फौजफाटा बोलावला. पोलिसांनी आंदोलकांची धरपकड सुरू करताच वातावरण आणखी चिघळले. दरम्यान, जयसिंगपूर विभागाचे पोलिस उपाधीक्षक अमोल ठाकूर घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी आंदोलनकर्त्यांना बेकायशरीत्या आंदोलन करू नका, अन्यथा कायदा मोडल्याच्या कारणावरून कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा दिला..Kolhapur : ऊसदराचं आंदोलन चिघळलं, आंदोलकांना पोलिसांची धक्काबुक्की; कारखानदारांवर दडपशाहीचे आरोप, Video Viral.दत्त व गुरुदत्त या साखर कारखान्यांनी ३४०० व गाळप हंगाम संपल्यानंतर शंभर रुपये असा दर जाहीर केला आहे. हा दर ‘आंदोलन अंकुश’ संघटनेला मान्य नसल्याने ऊसतोड बंद आंदोलन सुरूच ठेवले होते. शनिवारी दुपारी ऊस वाहतुकीचा परवाना नसताना व प्रमाणापेक्षा जास्त ऊस घालून वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना रोखून धरण्याचा प्रयत्न करीत असताना कारखाना समर्थकांनी आंदोलकांना धक्काबुक्की केली. यामध्ये धनाजी चुडमुंगे यांना धक्काबुक्की झाल्यानंतर मोठ्या संख्येने जमाव गोळा झाला..कारवाई सुरू असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.पोलिस उपाधीक्षक ठाकूर यांनी ज्या आंदोलकांच्यावर गुन्हे दाखल झाले आहेत, त्यांनी पोलिस ठाण्यामध्ये यावे, अशी भूमिका मांडली. यावर सर्वच आंदोलनकर्ते पोलिस ठाण्यात आले. यावेळी पोलिसांनी गुन्हा दाखल झालेल्या कार्यकर्त्यांना नोटीस लागू करून रविवारी पोलिस ठाण्यात हजर राहण्यास सांगितले..शेतकऱ्यांनी ऊसतोडी स्वीकारू नयेत‘आंदोलन अंकुश’ने ठरवल्याप्रमाणे ऊस दराचा तोडगा छत्रपती शिवाजी महाराज तख्तामध्ये जोपर्यंत निघत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरू राहणार आहे. शेतकऱ्यांनी ऊसतोडी स्वीकारू नयेत. जे वाहनधारक नियमबाह्य ऊस वाहतूक करतील, त्यांच्यावर प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांनी कारवाई करावी; अन्यथा त्यांच्याविरोधातही आंदोलन करण्यात येईल, असा निर्णय ‘आंदोलन अंकुश’च्या बैठकीत रात्री उशिरा घेण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.