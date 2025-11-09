कोल्हापूर

Kolhapur Sugarcane : ऊसदर आंदोलनापासून १० वर्षे लांब राहिलेले माजी आमदार उल्हास पाटलांची अचानक एन्ट्री, 'आंदोलन अंकुश'ला पाठींबा; Video Viral

Sugarcane Rate : मागील १० वर्षांपासून ऊसदराच्या आंदोलनापासून दूर असलेले माजी आमदार उल्हास पाटील यांनी शिरोळ तालुक्यात सुरू असलेल्या ‘अंकुश’ संघटनेच्या ऊसदर आंदोलनाला दिला पाठींबा.
Ulhas Patil Kolhapur

मागील १० वर्षांपासून ऊसदराच्या आंदोलनापासून दूर असलेले माजी आमदार उल्हास पाटील यांनी शिरोळ तालुक्यात सुरू असलेल्या ‘अंकुश’ संघटनेच्या ऊसदर आंदोलनाला दिला पाठींबा.

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Shirol Sugarcane News : दत्त व गुरुदत्त या साखर कारखान्यांनी पंधरा दिवसांनंतर ३४०० व गाळप हंगाम संपल्यानंतर शंभर रुपये असा दर जाहीर केला आहे, हा दर ‘आंदोलन अंकुश’ संघटनेला मान्य नसल्याने ऊसतोड बंद आंदोलन सुरूच ठेवले आहे. शनिवारी दुपारी साखर कारखान्यांना नियमबाह्य ऊस वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना ‘आंदोलन अंकुश’चे कार्यकर्ते रोखत असताना कारखाना समर्थकांनी धनाजी चुडमुंगे यांना धक्काबुक्की केली. यानंतर शिरोळमध्ये दिवसभर वातावरण तणावपूर्ण बनले होते. रात्री उशिरा आंदोलक कार्यकर्त्यांना नोटीस लागू करून सोडून देण्यात आले.

Loading content, please wait...
Kolhapur
sugarcane
sugar
Sugar Factory
shirol
Sugar Factory Election
Sugar Crops
Cooperative Sugar Factories
political news kolhapur
ulhas patil
Sugar industry challenges 2025
Sugar production costs
Sugarcane FRP dispute
Kolhapuri

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com