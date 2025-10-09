Raju Shetti : 'केंद्राकडून लाखो लिटर पामतेल आयात, सरकारी धोरणांमुळे सोयाबीनचे भाव पडले'

मुख्य ठळक मुद्दे (Highlights)सोयाबीन दरघटीस सरकार जबाबदार — केंद्र सरकारच्या पामतेल आयात धोरणामुळे सोयाबीनचा दर चार हजारांवर आला, असा गंभीर आरोप राजू शेट्टी यांनी केला.एफआरपीप्रमाणे सोयाबीन दर ठरवण्याची मागणी — ऊस पिकासारखा हमीभाव कायदा सोयाबीनलाही लागू करावा, अशी ठाम भूमिका माजी खासदारांची.सीमाभागात शेतकऱ्यांचे २५ कोटींचे नुकसान — विक्री केंद्रांच्या अभावामुळे शेतकऱ्यांना आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दर मिळत असल्याची माहिती संघटनेने परिषदेत दिली..Raju Shetti On Central Government : ‘केंद्र सरकारने पाम तेलाच्या आयातीवर निर्बंध घातले असते, तर सोयाबीनचा दर १२ हजारांवर गेला असता. अमेरिकेच्या धोरणाला सरकार बळी पडल्यास शेतकऱ्यांना दोन हजार रुपयांनी सोयाबीन विकावे लागेल. अशा विविध सरकारी धोरणांमुळे सोयाबीनचे भाव पडले आहेत’, असा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक, माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केला. दरम्यान, ऊस पिकासाठीच्या एफआरपी कायद्याप्रमाणे सोयाबीन पिकाचा दरही ठरवण्याची गरज असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले..हलकर्णी (ता. गडहिंग्लज) येथे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेतर्फे आयोजित सोयाबीन उत्पादकांच्या परिषदेत ते बोलत होते. दिगंबर धरणगुत्ती अध्यक्षस्थानी होते. संघटनेचे राज्य सचिव राजेंद्र गड्ड्यान्नावर यांची प्रमुख उपस्थिती होती.शेट्टी म्हणाले, ‘चार वर्षांपूर्वी सोयाबीनचा भाव नऊ हजारा'पर्यंत पोहोचला होता. परंतु, त्यानंतर उत्पादन खर्च दीडपटीने वाढला, तरीही दर मात्र चार हजारांपर्यंत खाली आला. याला सर्वस्वी सरकारचे धोरण जबाबदार आहे. सरकार हमीभावाने सोयाबीन खरेदी करत नाही. त्यामुळे पडेल त्या किमतीला शेतकऱ्यांना सोयाबीन विकावे लागते..मंत्री हसन मुश्रीफ, पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांना भेटून सरकारने तातडीने खरेदी केंद्रे सुरू करण्याची मागणी करणार आहे. शेतकऱ्यांच्या पदरात हमीभाव पडेपर्यंत आम्ही स्वस्थ बसणार नाही.’गड्ड्यान्नावर म्हणाले, ‘ऊस पिकानंतर सीमाभागातील सोयाबीन हे मुख्य पीक आहे. गडहिंग्लज, आजरा व चंदगडसह सीमाभागात ४० हजार एकरांत सोयाबीन आहे. सोयाबीनचे महत्त्वाचे केंद्र हलकर्णी आहे. म्हणूनच येथे परिषद घेतली. आधारभूत किमत ५ हजार ३०० रुपये असली, तरी विक्री केंद्र नसल्याने शेतकऱ्याला मिळेल ती किमत घेऊन सोयाबीन विकत आहेत. यातून शेतकऱ्यांचे किमान २५ कोटी'चे नुकसान होत आहे.’.Kolhapur Gold Silver : कोल्हापुरात सोन्या चांदीच्या दर वाढले की कमी झाले, सहा महिन्यांत दर किती वाढले?.राजेंद्र पाटील यांनी स्वागत केले. यावेळी बसवराज मुत्नाळे, तानाजी देसाई, तालुकाध्यक्ष दिलीप बेळगुद्री यांची भाषणे झाली. व्यासपीठावर इराप्पा हासुरे, धनाजी देसाई, विश्वनाथ स्वामी, चनबसू आगसगी उपस्थित होते.सरकारी धोरण, शेतकऱ्यांचे मरणशेट्टी म्हणाले, ‘एका उद्योगपतीला खूश करण्यासाठी सोयाबीनचे भाव पाडले आहेत. सरकारचे धोरण आणि शेतकऱ्यांचे मरण अशी परिस्थिती आहे. सोयाबीनचे भाव पाडून शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणीत आणण्याचे काम सरकार करीत आहे. लाखो लिटर पामतेल आयात करून सरकार लोकांच्या आरोग्याशी खेळण्याचे काम करत आहे. हे आयात तेल विविध प्रकारांच्या तेलात मिसळण्यास परवानगी दिल्याने शेतकऱ्यांची फसवणूक होत आहे.’.वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)Q1. सोयाबीनचे दर घसरले का?होय. उत्पादन खर्च वाढूनही सध्या सोयाबीनचा बाजारभाव चार हजार रुपयांवर आला आहे, जो मागील काही वर्षांच्या तुलनेत जवळपास निम्मा आहे.Q2. दरघटीस कोण जबाबदार आहे, असा आरोप झाला?राजू शेट्टी यांनी केंद्र सरकारवर आरोप केला की, पामतेल आयात वाढवल्याने आणि अमेरिकेच्या दबावाखाली घेतलेल्या धोरणांमुळे सोयाबीन दर पडले.Q3. शेट्टी यांनी काय उपाय सुचवला?त्यांनी ऊसासाठी असलेल्या एफआरपीप्रमाणे सोयाबीनसाठीही न्याय्य दर कायदा लागू करण्याची मागणी केली आणि हमीभावाने खरेदी केंद्रे सुरू करण्याचे आवाहन केले.Q4. परिषद कुठे झाली?गडहिंग्लज तालुक्यातील हलकर्णी येथे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेतर्फे सोयाबीन उत्पादक परिषद आयोजित करण्यात आली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.