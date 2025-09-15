कोल्हापूर

Kolhapur Crime: 'महेश राख खूनप्रकरणी चौघांना अटक'; आणखीन काही नावे निष्पन्न, न्यायालयात हजर करणार

Breakthrough in Mahesh Rakh Murder: फुलेवाडी रिंगरोडवरील दत्त कॉलनीत राहणारा आदित्य गवळी याची पत्नी त्याला सोडून मागील वर्षभरापासून महेश राख याच्यासोबत राहत होती. राख याच्याविरोधातही खुनाचा प्रयत्न, मारामारीचे गुन्हे दाखल होते. वर्षभरापासून हद्दपार असलेल्या महेशची हद्दपारीची मुदत १० सप्टेंबरला संपली होती.
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : फुलेवाडी रिंगरोडवरील गंगाई लॉनच्या पिछाडीस झालेल्या महेश राजेंद्र राख (वय २३, रा. होळकरनगर, रिंगरोड) याच्या खूनप्रकरणी चौघांना पोलिसांकडून अटक झाली. पियुष अमर पाटील (२३, माजगावकरनगर), मयूर दयानंद कांबळे (२२, महालक्ष्मी कॉलनी, साने गुरुजी वसाहत), सोहम संजय शेळके (२२, रा. गजानन महाराज नगर) व बालाजी गोविंद देऊलकर (वय २५, रा. पाचगाव) अशी त्यांची नावे आहेत. पोलिसांनी पहिल्यादिवशी सात संशयितांची नावे समोर आली होती. तपासात आणखीन काही नावे निष्पन्न करण्यात आली आहेत.

