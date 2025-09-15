Kolhapur Crime: 'महेश राख खूनप्रकरणी चौघांना अटक'; आणखीन काही नावे निष्पन्न, न्यायालयात हजर करणार

कोल्हापूर : फुलेवाडी रिंगरोडवरील गंगाई लॉनच्या पिछाडीस झालेल्या महेश राजेंद्र राख (वय २३, रा. होळकरनगर, रिंगरोड) याच्या खूनप्रकरणी चौघांना पोलिसांकडून अटक झाली. पियुष अमर पाटील (२३, माजगावकरनगर), मयूर दयानंद कांबळे (२२, महालक्ष्मी कॉलनी, साने गुरुजी वसाहत), सोहम संजय शेळके (२२, रा. गजानन महाराज नगर) व बालाजी गोविंद देऊलकर (वय २५, रा. पाचगाव) अशी त्यांची नावे आहेत. पोलिसांनी पहिल्यादिवशी सात संशयितांची नावे समोर आली होती. तपासात आणखीन काही नावे निष्पन्न करण्यात आली आहेत. .आनंदाची बातमी! 'गायीच्या दूध दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढ'; सातारा जिल्ह्यात सुमारे ५५ हजार दूध उत्पादकांना दिलासा.फुलेवाडी रिंगरोडवरील दत्त कॉलनीत राहणारा आदित्य गवळी याची पत्नी त्याला सोडून मागील वर्षभरापासून महेश राख याच्यासोबत राहत होती. राख याच्याविरोधातही खुनाचा प्रयत्न, मारामारीचे गुन्हे दाखल होते. वर्षभरापासून हद्दपार असलेल्या महेशची हद्दपारीची मुदत १० सप्टेंबरला संपली होती. याचवेळी त्याने आदित्य गवळी याला सोडून आलेल्या पत्नीवरून चिडवले होते. यातून दोन दिवसांपासून त्यांचा वाद धुमसत होता. याच रागातून आदित्यने भाऊ सिद्धांत गवळीसह दहा ते बारा जणांच्या टोळक्याला घेऊन महेश राखवर हल्ला केला. शुक्रवारी रात्री गंगाई लॉन परिसरात झालेल्या या हल्ल्यात महेशचा जागीच मृत्यू झाला..याप्रकरणी पोलिसांनी आदित्य गवळी, सिद्धांत गवळी, ऋषभ साळोखे, धीरज शर्मा, सद्दाम कुंडले, पियुष पाटील, मयूर कांबळे अशांसह आठ ते दहा जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. स्थानिक गुन्हे शाखेने आज मयूर कांबळे व सोहम शेळके या दोघांना अटक केली. तर करवीर पोलिसांनी पियुष पाटील व बालाजी देऊलकर अशा दोघांना पकडले. चौघांना सोमवारी जिल्हा न्यायालयात हजर करण्यात येणार आहे..महेश राखचा खुला वावर...महेश राखला जुना राजवाडा पोलिसांनी एक वर्षासाठी हद्दपार केले होते. यानंतरही त्याचा भागात वावर होता, असे स्थानिकांनी सांगितले. २०२४ मध्ये त्याच्यावर मारामारीचे गंभीर गुन्हे दाखल झाले होते. तसेच त्याच्यावर हद्दपारीचा भंग केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करत २८ ऑगस्टला त्याला नोटीस बजावण्यात आली होती. हद्दपारीबाबत पोलिसांकडून होणारे दुर्लक्ष यानिमित्ताने पुन्हा अधोरेखित झाले आहे..Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.हत्यारांचा शोध सुरू...संशयितांनी खुनासाठी तलवार, एडका, लोखंडी गज, फायटर सारखी हत्यारे वापरली आहेत. घटनेनंतर संशयित वेगवेगळ्या दिशेने पसार झाले होते. यातील चौघांना पकडण्यात आले असून, गुन्ह्यातील हत्यारे कोठे लपवली आहेत, याचा शोध पोलिसांकडून सुरू आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.