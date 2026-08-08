Kolhapur House fire in Rui : डोळ्यादेखत घरं जळून खाक, हातात काहीच उरलं नाही; पण गावाच्या एका आवाहनाने लाखोंची मदत उभी राहिली

Rui Kolhapur fire incident : (मनोज अथणे) : कोल्हापूर जिल्ह्यातील हातकणंगले तालुक्यात रुई येथील हुल्ले गल्ली परिसरात शनिवारी पहाटे साडेपाचच्या सुमारास शॉर्ट सर्किटमुळे चार घरांना भीषण आग लागली. या दुर्घटनेत सुभाष हुल्ले, सुभाष धड्डे, पदुबाई हुल्ले आणि प्रकाश हुल्ले यांच्या घरांचे मोठे नुकसान झाले. तसेच भरत धड्डे यांचे संसारोपयोगी साहित्यही आगीत जळून खाक झाले. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. दरम्यान, घरात काहीच उरले नसल्याने गावकऱ्यांनी मदतीची हाक देताच गावातील लोकांसह अनेकांनी मदत केल्याने पिडीत कुटुंबियांसाठी अवघ्या ५ तासात लाखात रक्कम उभा करण्यात आली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, शनिवारी पहाटे एका घरात शॉर्ट सर्किट झाल्यानंतर काही क्षणांतच आगीने रौद्ररूप धारण केले. त्यानंतर आग शेजारील घरांमध्ये पसरली. पहाटेच्या वेळी लागलेल्या आगीमुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले..आगीची माहिती मिळताच स्थानिक नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेत आग विझविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, आगीची तीव्रता अधिक असल्याने अग्निशमन दलाला पाचारण करण्यात आले. अग्निशमन दलाच्या दोन गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्यानंतर जवानांनी अथक प्रयत्न करून आग आटोक्यात आणली..Ichalkaranji Firing Incident : कबनूरमध्ये रील बनवणं बेतलं जीवावर! हवेत फैरी झाडताना गोळी थेट कवटीत घुसली, रक्तबंबाळ होऊन नीलेश जागीच कोसळला.या आगीत चारही घरांतील संसारोपयोगी साहित्य, अन्नधान्य, भांडी, लोखंडी बेड, धान्याचे हौद आणि इतर मौल्यवान वस्तू जळून खाक झाल्या. त्यामुळे संबंधित कुटुंबांचे लाखो रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे.घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक प्रशासनाने घटनास्थळी पाहणी केली. नुकसानग्रस्त कुटुंबांना तातडीने शासकीय मदत मिळावी, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.