कोल्हापूर

Kolhapur House fire in Rui : डोळ्यादेखत घरं जळून खाक, हातात काहीच उरलं नाही; पण गावाच्या एका आवाहनाने लाखोंची मदत उभी राहिली

Kolhapur latest news : डोळ्यादेखत घरं जळाली आणि हातात काहीच उरलं नाही; मात्र रुई गावकऱ्यांनी मदतीचा हात पुढे करत आगीत नुकसान झालेल्या कुटुंबांना मोठा आधार दिला.
Kolhapur House fire in Rui

Kolhapur House fire in Rui

esakal

Sandeep Shirguppe
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Rui Kolhapur fire incident : (मनोज अथणे) : कोल्हापूर जिल्ह्यातील हातकणंगले तालुक्यात रुई येथील हुल्ले गल्ली परिसरात शनिवारी पहाटे साडेपाचच्या सुमारास शॉर्ट सर्किटमुळे चार घरांना भीषण आग लागली. या दुर्घटनेत सुभाष हुल्ले, सुभाष धड्डे, पदुबाई हुल्ले आणि प्रकाश हुल्ले यांच्या घरांचे मोठे नुकसान झाले. तसेच भरत धड्डे यांचे संसारोपयोगी साहित्यही आगीत जळून खाक झाले. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. दरम्यान, घरात काहीच उरले नसल्याने गावकऱ्यांनी मदतीची हाक देताच गावातील लोकांसह अनेकांनी मदत केल्याने पिडीत कुटुंबियांसाठी अवघ्या ५ तासात लाखात रक्कम उभा करण्यात आली आहे.

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