MPSC Exam Result : गावात एसटी वेळेत जात नाही, त्या गावची पोरगी आली एमपीएससीत राज्यात प्रथम, कोल्हापूरच्या पोरीने नाव कमावलं

हायलाइट्सतळंदगे गावातील साक्षी कागले हिने MPSC परीक्षेत EWS प्रवर्गातून राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावला.मध्यमवर्गीय कुटुंबातून आलेल्या साक्षीने शिस्तबद्ध अभ्यास, टेस्ट सीरिज आणि विषयवार क्लासेसच्या साहाय्याने पहिल्याच प्रयत्नात यश मिळवले.वडिलांचे प्रोत्साहन, शिक्षकांची प्रेरणा आणि NSS च्या कार्यातून समाजकारणाची ओढ यामुळे प्रशासनात काम करण्याचे स्वप्न साकारले..MPSC Result : अवघ्या ८ हजार लोकसंख्या असलेल्या ज्या गावात जाताना बस प्रवास करणेही कठीण आहे. त्या तळंदगेतील साक्षी कागले हिने एमपीएससीच्या ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातून राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावून केवळ आपलेच नव्हे तर गावाचे नाव महाराष्ट्रभर उंचावले आहे..मध्यमवर्गीय कुटुंबातील साक्षीचे प्राथमिक शिक्षण कन्या विद्यालयात, उच्च माध्यमिक शिक्षण विवेकानंद कॉलेजमध्ये आणि पदवी राजाराम महाविद्यालय, कोल्हापूर येथे घेतली. दोन वर्षे पुण्यात राहून तिने शिस्तबद्ध स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास केला. पहिल्याच प्रयत्नात तिने यश खेचून आणले..साक्षी म्हणाली, लहानपणापासून अभ्यासात आवड होती. वडिलांनी अधिकारी होण्याचं स्वप्न दाखवले आणि घरच्यांनी व शिक्षकांनी प्रेरणा दिली. एनएसएसमधील सहभागातून समाजकार्याची आवड निर्माण झाली आणि प्रशासनात काम करण्याची ओढ वाढली..२०२२ मध्ये पदवी पूर्ण केल्यानंतर तिने २०२३ मध्ये पुण्यात येऊन एपीएससीची तयारी सुरू केली. विज्ञान शाखेतून शिक्षण झाल्यामुळे इतिहास, भूगोल, राज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र हे विषय नव्याने शिकावे लागले. सुरुवातीला तीच अडचण होती; परंतु प्रत्येक विषयासाठी वर्ग घेऊन, नियमित अभ्यास करून आणि टेस्ट सीरिजच्या साहाय्याने तयारी अधिक परीक्षाभिमुख केली, असेही साक्षीने सांगितले..MPSC 2025: खुल्या प्रवर्गाने परीक्षा द्यायची नाही का? 'राज्य कर निरीक्षक' पदासाठी शून्य जागा; विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र नाराजी.FAQsQ1. साक्षी कागले कोणत्या गावची आहे?➡️ कोल्हापूर जिल्ह्यातील तळंदगे गावची.Q2. तिने शिक्षण कुठे केले आहे?➡️ प्राथमिक – कन्या विद्यालय,उच्च माध्यमिक – विवेकानंद कॉलेज,पदवी – राजाराम महाविद्यालय, कोल्हापूर.Q3. MPSC परीक्षेसाठी तिने तयारी कशी केली?➡️ पुण्यात दोन वर्षे राहून शिस्तबद्ध अभ्यास, विषयवार वर्ग आणि टेस्ट सीरिजच्या साहाय्याने.Q4. कोणत्या विषयांमुळे सुरुवातीला अडचणी आल्या?➡️ इतिहास, भूगोल, राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र हे विज्ञान शाखेपेक्षा वेगळे असल्याने सुरुवातीला अडचण आली.Q5. तिच्या यशामागे कोणते घटक महत्त्वाचे ठरले?➡️ वडिलांचे स्वप्न व पाठबळ, शिक्षकांची प्रेरणा, NSS मधून आलेली समाजकारणाची आवड आणि नियमित, शिस्तबद्ध अभ्यास.