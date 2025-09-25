Kolhapur Illegal Hoardings : फलकबाजीतून कोल्हापूरचे विद्रुपीकरण, उत्सवातून निवडणुकांच्या जोडण्या; बस थांबे, खांब, शासकीय इमारतींवर फलक

सण-उत्सवात राजकीय जाहिरातबाजी:आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अनेक इच्छुकांनी गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव यांसारख्या सणांचा वापर करून डिजिटल फलक, कमानी यामधून स्वतःचा प्रचार सुरू केला आहे.शहराचे विद्रुपीकरण व गैरसोय:वीज खांब, शासकीय इमारती, केएमटी बस थांबे यांच्यावर डिजिटल फलक व पोस्टर लावल्याने शहराचे सौंदर्य बिघडले असून प्रवाशांना व नागरिकांना गैरसोय होत आहे.वाहतूक व भाविकांवर परिणाम:मुख्य चौक, रस्ते व मंडळांच्या परिसरात उभारलेल्या कमानींनी वाहतुकीला अडथळा निर्माण केला असून, पादचारी मार्ग व बस थांबेही झाकले जात आहेत; यावर प्रशासन कारवाई करणार का याकडे लोकांचे लक्ष आहे..Political Banners Kolhapur : महापालिकेच्या इच्छुकांनी सण-उत्सवांचा इव्हेंट बनवत, प्रचाराचा धडाका सुरू केला आहे. चार सदस्यीय प्रभाग रचनेमुळे शेजारी भागात पोहोचण्यासाठी डिजिटल फलकांचा आधार घेतला जात आहे. मात्र, ज्या महापालिकेतून तुम्ही जनतेचे प्रश्न सोडविणार आहात, त्याच भागात डिजिटल फलकांद्वारे शहराचे विद्रुपीकरण सुरू आहे. काहींनी तर केएमटी बस थांबेच झाकून टाकल्याने प्रवाशांची गैरसोय होत आहे. वीज खांब, शासकीय इमारतीही पोस्टरबाजीतून सुटलेले नाहीत. प्रशासन यावर कोणती कारवाई करणार याकडे सर्वसामान्यांचे लक्ष लागले आहे..गणेशोत्सवातही मंडळांच्या आवारात उभारलेल्या कमानींमधून इच्छुकांची झलक दिसून आली होती. यापाठोपाठ आलेल्या नवरात्रोत्सवातही भावी नगरसेवकांनी आपले नाव सर्वदूर पोहोचविण्याचा खटाटोप सुरू ठेवला आहे. आजी-माजी नगरसेवकांसोबत कित्येक सामाजिक कार्यकर्त्यांनाही महापालिकेचे वेध लागल्याचे फलकांत स्पष्ट दिसते. पण, प्रभागाची व्याप्ती आता वाढल्याने कित्येक इच्छुकांना शेजारील भागात ओळख बनवावी लागत आहे. प्रत्येक सण-उत्सवाचा आधार घेत सुरू झालेल्या या पोस्टर वॉरने सध्या शहराचे मात्र विद्रुपीकरण सुरू केले आहे..Kolhapur Crime News : बोगस शिक्षण संस्था दाखवून पट्ट्याने ग्रामपंचायतीला केलं बदनाम, अभ्यासक्रमाच्या प्रस्तावासाठी केला सावळा गोंधळ.बस थांबाच दडलाशिवाजी पेठेतील जुना वाशी नाका, आठ नंबर शाळेसह भागात डिजिटल फलक उभारण्याची चढाओढ दिसून येते. एका सामाजिक कार्यकर्त्याने तर बस थांबाच झाकोळून टाकला आहे. कदाचित याचा परिणाम मतदारांच्या नाराजीत होईल, हे संबंधित इच्छुक विसरून गेला असावा. भागातील नागरिकांमधूनही याबद्दल नाराजी व्यक्त होत आहे. अधून-मधून पडणाऱ्या पावसाच्या सरींपासून बचावासाठी या बस थांब्यात जाणेही जवळपास मुश्कीलच बनले आहे..कमानींनी शहर व्यापलेशहरातील मुख्य चौक, वर्दळीचे रस्ते, मंडळांचे परिसर सध्या कमानींनी व्यापून टाकले आहेत. वाहतुकीला या कमानींचा अडथळा निर्माण झाला असून, याचा परिणाम भाविकांवर होऊ लागला आहे. रस्त्याच्या दोन्ही बाजू कमानींना काठ्यांचा आधार देत पादचारी मार्गही अडविल्याचे दिसून येते. अशावेळी महापालिकेत प्रवेशाआधीच या इच्छुकांचा त्रासच सहन करण्याची वेळ मतदारांवर आली आहे..🔹 सामान्य प्रश्नोत्तरे (FAQ)प्र.१ : इच्छुक प्रचार कसा करत आहेत?उ. – डिजिटल फलक, कमानी, पोस्टरबाजी आणि सामाजिक कार्याच्या नावाखाली सण-उत्सवात आपले नाव ठळक करून.प्र.२ : प्रशासनाची भूमिका काय आहे?उ. – सध्या प्रशासन यावर कोणती कारवाई करणार याकडे सर्वसामान्यांचे लक्ष लागले आहे; अद्याप ठोस कारवाई झालेली नाही.प्र.३ : हे कुठे जास्त जाणवते?उ. – शिवाजी पेठेतील जुना वाशी नाका, आठ नंबर शाळा परिसरासह मुख्य चौक व वर्दळीचे रस्ते, मंडळांचे परिसर..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.