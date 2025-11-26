Kolhapur Politics : ‘गडहिंग्लजच्या विकासासाठी महायुतीला साथ द्या’ गोवा मुख्यमंत्री सावंत यांचे नागरिकांना थेट आवाहन!

गडहिंग्लज : ‘गडहिंग्लज शहराच्या विकासासाठी आवश्यक ते सहकार्य निश्चित करू. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या माध्यमातून शहरातील विविध प्रकल्पांच्या निधीसाठी माझ्याकडून शक्य तितकी मदत करणार आहे. .यामुळे गडहिंग्लजकरांनी महायुतीला साथ द्यावी’, असे आवाहन गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केले. डॉ. सावंत हे गडहिंग्लजच्या खासगी दौऱ्यावर होते. त्यावेळी नगरपरिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीच्या नेत्या स्वाती कोरी यांनी त्यांची भेट दिली..कोरी यांनी सावंत यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले. त्यावेळी सावंत यांनी वरील आवाहन केले. दरम्यान, कोरी यांच्याबरोबर सावंत यांनी गडहिंग्लज नगरपरिषद निवडणुकीतील चित्र, महायुतीची रचना आणि शहर विकासासंदर्भात चर्चा केली..कोरी म्हणाल्या, ‘गडहिंग्लज शहर हे गोव्याचे प्रवेशद्वार आहे. त्यातच आता संकेश्वर-बांदा महामार्ग गडहिंग्लज शहरातून गोव्याकडे गेला आहे. यामुळे या महामार्गावरून गडहिंग्लजमार्गे पर्यटक गोव्याकडे जात आहेत. परिणामी वाहतूक वाढली आहे..शहराला पर्यटकांचे डेस्टिनेशन बनविण्यासाठी पर्यटनाच्यादृष्टीने हॉटेलिंगसह इतर क्षेत्रांच्या विकासासाठी आवश्यक ते सहकार्य आपल्याकडून मिळावे. गडहिंग्लज नगरपरिषद निवडणुकीसाठी जनता दल, भाजप, जनसुराज्य व शिंदे शिवसेनेची महायुती रिंगणात आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मंत्री चंद्रकांत पाटील, आमदार विनय कोरे, खासदार धनंजय महाडिक, आमदार शिवाजी पाटील यांचे पाठबळ महायुतीमागे आहे.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.