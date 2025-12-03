कोल्हापूर

Gadhinglaj scandal : मतदानाच्या दिवशीही बेधडक ‘लक्ष्मीदर्शन’; गडहिंग्लजच्या निवडणुकीत लोकशाहीला काळिमा

Voters Offered Money and Gifts : नगरपरिषदेची निवडणूक कधी नव्हे इतकी यंदा चुरशीची ठरली. वास्तविक मतदानाच्या आदल्या रात्री मतदारांना ‘लक्ष्मीदर्शन’ करण्याची पद्धत रूढ झालेली; परंतु यंदाच्या निवडणुकीत मात्र मतदानाच्या आधी चार दिवसांपासूनच त्याची सुरुवात करण्यात आली.
Voters Offered Money and Gifts

Voters Offered Money and Gifts

sakal

अजित माद्याळेसकाळ वृत्तसेवा
Updated on

गडहिंग्लज : येथील नगरपरिषद निवडणुकीसाठी झालेले मतदान प्रक्रिया ‘लक्ष्मीदर्शना’ने चांगलीच गाजली आहे. मतदानाला जातानाही वाटेत भेटून ‘लक्ष्मीदर्शन’ घडविण्याचा प्रकार शहराच्या संस्कृतीला काळिमा फासणारा ठरला.

Loading content, please wait...
Kolhapur
money
election
scam
Voters
Vote
nagarpalika
Voter fraud allegations

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com