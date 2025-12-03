Gadhinglaj scandal : मतदानाच्या दिवशीही बेधडक ‘लक्ष्मीदर्शन’; गडहिंग्लजच्या निवडणुकीत लोकशाहीला काळिमा

गडहिंग्लज : येथील नगरपरिषद निवडणुकीसाठी झालेले मतदान प्रक्रिया ‘लक्ष्मीदर्शना’ने चांगलीच गाजली आहे. मतदानाला जातानाही वाटेत भेटून ‘लक्ष्मीदर्शन’ घडविण्याचा प्रकार शहराच्या संस्कृतीला काळिमा फासणारा ठरला. .चुरशीच्या लढतीमुळे उमेदवार व समर्थकांकडून उघडपणे झालेले हे कृत्य शहराच्या विकासाला इतकेच नव्हे तर, लोकशाहीलासुद्धा मारक ठरणारे असून, आचारसंहिता पथकाच्या डोळ्यावर पट्टी असल्याची स्थिती पहायला मिळाली. दरम्यान, जिल्ह्यातही अनेक ठिकाणी ‘लक्ष्मीदर्शना’चे प्रकार घडल्याचे चित्र होते..Gadhinglaj Strong Development Work : “सत्ता ही सेवा करण्याचे साधन” कोरे यांच्या संदेशाने प्रचारसभेत उत्साह; शहराच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी आवाहन.नगरपरिषदेची निवडणूक कधी नव्हे इतकी यंदा चुरशीची ठरली. वास्तविक मतदानाच्या आदल्या रात्री मतदारांना ‘लक्ष्मीदर्शन’ करण्याची पद्धत रूढ झालेली; परंतु यंदाच्या निवडणुकीत मात्र मतदानाच्या आधी चार दिवसांपासूनच त्याची सुरुवात करण्यात आली. .एकमेकांच्या विरोधातील उमेदवारांनी आपापल्या समोरच्याने किती वाटले, याचा अंदाज बांधत लक्ष्मीदर्शनाला सुरुवात केल्याची चर्चा रंगू लागली आहे. माघारीच्या आधीपासूनच बहुतांश उमेदवारांनी रोज पाचशे ते एक हजार नागरिकांच्या जेवणाचे नियोजन केले होते. .Gadhinglaj Politics : “पंधरवड्यात रिंगरोड सर्व्हेला परवानगी; ९० लाख निधी तयार” विनय कोरे यांची जाहीर सभा गाजली!.कुपन पद्धतीनुसार प्रत्येक हॉटेलमध्ये नागरिकांची विभागणी केली होती. याशिवाय साड्या, वॉशिंग मशीन, औक्षण आरती आदींची भेटही चर्चेत येत आहे. चुरशीच्या प्रभागातील मतदारांना अशा विविध वस्तूंच्या भेटीद्वारे खूश करण्याचा प्रयत्न अधिक झाला..आज सकाळी साडेसातपासून मतदान प्रक्रिया सुरू झाली. प्रत्येक उमेदवाराचे बूथ लावण्यात आले होते. यादीतील अनुक्रमांक, खोली क्रमांकाची माहिती घेण्यासाठी येणाऱ्या मतदारांना केंद्रात जाण्यापूर्वी लक्ष्मीदर्शन घडविले जात होते. .विरोधी उमेदवार व त्यांच्या समर्थकांच्या हा प्रकार लक्षात आल्यानंतर वादावादीही झाली. सर्वांच्या डोळ्यादेखत घडलेले हे एक प्रातिनिधीक उदाहरण. यानिमित्ताने जवळपास सर्वच प्रभागांमध्ये हा प्रकार सुरू असल्याची चर्चा रंगू लागली. .मतदानाला जाताना वाटेत गाठूनच मतदारांना लक्ष्मीदर्शन घडविण्याच्या अशा प्रकारावर संताप व्यक्त होत होता. चुरशीच्या लढतीने अंतिम टप्प्यात मतांचे दर हजारो रुपयांवर पोहोचल्याची चर्चा आहे. .नगरसेवक पदासाठी घरटी दीड ते दोन हजार, तर नगराध्यक्षपदासाठी स्वतंत्रपणे तीन ते चार हजारांचे पाकीट पोहोचविण्याची यंत्रणा आदल्या दिवशीच्या रात्री सर्वच प्रभागांत काम करत असल्याचे आज ठिकठिकाणी चर्चेत येत होते. पाकिटे वाटण्यासाठी ग्रामीण भागातूनही यंत्रणा पाचारण करण्यात आल्याची चर्चा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.