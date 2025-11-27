Gadhinglaj Politics : प्रभागातील मातब्बर, नवोदित आणि आघाड्या बदलल्याने गडहिंग्लज पालिका निवडणुकीत प्रत्येक वॉर्डची लढत रंगतदार...

गडहिंग्लज : चार दिवसांवर आलेल्या येथील पालिका निवडणुकीचा प्रचार शिगेला पोहोचला आहे. राष्ट्रवादी विरुध्द जनता दलाला भाजप, जनसुराज्य आणि शिंदे शिवसेनेने साथ दिल्याने रंगत वाढली आहे. .पण, नगराध्यक्षांऐवजी प्रभागातील मातब्बरांत होणाऱ्या लढतींचीच अधिक उत्कंठा आहे. प्रभागातील वलय असणाऱ्या नावाभोवतीच निवडणूक एकवटल्याचे चित्र आहे. त्यात मातब्बरांच्या प्रभागात नवोदितांनीही वातावरण तापविले आहे..Gadhinglaj Politics : तिजोरीची चावी आमच्याकडे नाही, तिजोरीचा मालक आमच्याकडे!’ गडहिंग्लजमध्ये चंद्रकांत पाटीलांचा पवार मुश्रीफांवर जोरदार टोला.अनुसूचित जातीसाठी नगराध्यक्षपदाचे आरक्षण आहे. त्यामुळे दिग्गजांची नावे मागे पडली. स्थानिक लिंगायत समाजाचे वर्चस्व लक्षात घेऊन दोन्ही आघाड्यांनी बेडा जंगम प्रवर्गातील उमेदवार देत नवा डाव खेळला आहे..त्यात राष्ट्रवादीचे विनोद बिलावर यांनी बंडखोरी करत अर्ज ठेवला आहे. लोकनियुक्त नगराध्यक्ष पद्धतीपासून पालिकेची निवडणूक अनेकदा या पदाभोवती फिरत राहायची. साहजिकच नगराध्यक्ष कोण होणार, याची चर्चा रंगायची. पण, आरक्षणामुळे चर्चेतील नावे गायब झाल्याने प्रभागातील वलय असणाऱ्या नावाभोवतीच निवडणूक एकवटली आहे. .नगराध्यक्षासह नगरसेवकसाठी रिंगणातील अपक्षांच्या कामगिरीचीही उत्सुकता आहे प्रभाग क्र. १ मध्ये राष्ट्रवादीचे किरण कदम विरुद्ध जनता दलाचे संजय रोटे, प्रभाग क्र. ४ मध्ये जनसुराज्यच्या बीना अनिल कुराडे, राष्ट्रवादीच्या सुरेखा गायकवाड व ठाकरे शिवसेनेच्या श्रद्धा सुनील शिंत्रे अशा तिरंगी चुरस होणार आहे. .Kolhapur Election: गडहिंग्लज निवडणुकीत ‘ज.द.-भाजप-जनसुराज्य’ आघाडीचे जागावाटप निश्चित; शिंदे शिवसेनेच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष!.प्रभाग क्र. ५ मध्ये जनता दलाच्या नेत्या स्वाती कोरी, माजी नगरसेवक नितीन देसाई विरोधात राष्ट्रवादीच्या नवोदित स्नेहा पाटील, राहुल शिरकोळेंचे आव्हान तग धरणार का? याचे औत्सुक आहे..प्रभाग क्र. ६ मध्ये बसवराज खणगावे विरुद्ध आप्पा शिवणे या मुकाबल्याचे कुतूहल आहे. प्रभाग क्र. ७ मध्ये नरेंद्र भद्रापर विरोधात नवोदित अनिकेत बेल्लद यांच्यातील लढतीची उत्सुकता आहे. राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष गुंडू पाटील यांना रोखण्यासाठी मैदानात आलेल्या माजी उपनगराध्यक्ष रमेश रिंगणे यांच्यातील लढत लक्षवेधी आहे. माजी नगराध्यक्ष राजेश बोरगावे, माजी नगरसेविका सुनीता पाटील यांना राष्ट्रावादीचे उदय परीट, मनसेच्या स्वाती चौगुले रोखणार का?, याचीही उत्कंठा आहे. .नव्या चेहऱ्यांकडे लक्ष११ प्रभागांतून २२ नगरसेवक निवडले जाणार आहेत. यंदा राष्ट्रवादी व जनता दल, भाजप, जनसुराज्य, शिंदे शिवसेना महायुती या दोन्ही आघाड्यांत बहुतांशी नवे चेहरे मैदानात आहेत. पालिकेच्या राजकारणात मातब्बर असणाऱ्यांचा काही प्रभागांत दबदबा आहे. अशा प्रभागांतच नव्या चेहऱ्यांनी हिमतीने दंड थोपटले आहेत. नगराध्यक्षपदासाठीही हीच अवस्था आहे. त्यामुळेच नवे चेहरे, नवा इतिहास निर्माण करणार का, याकडे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.