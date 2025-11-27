कोल्हापूर

Gadhinglaj Politics : प्रभागातील मातब्बर, नवोदित आणि आघाड्या बदलल्याने गडहिंग्लज पालिका निवडणुकीत प्रत्येक वॉर्डची लढत रंगतदार...

Heavyweight Battles Shape : चार दिवसांवर आलेल्या येथील पालिका निवडणुकीचा प्रचार शिगेला पोहोचला आहे. राष्ट्रवादी विरुध्द जनता दलाला भाजप, जनसुराज्य आणि शिंदे शिवसेनेने साथ दिल्याने रंगत वाढली आहे.
Heavyweight Battles Shape

Heavyweight Battles Shape

sakal

दीपक कुपन्नावरसकाळ वृत्तसेवा
Updated on

गडहिंग्लज : चार दिवसांवर आलेल्या येथील पालिका निवडणुकीचा प्रचार शिगेला पोहोचला आहे. राष्ट्रवादी विरुध्द जनता दलाला भाजप, जनसुराज्य आणि शिंदे शिवसेनेने साथ दिल्याने रंगत वाढली आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
political
Muncipal corporation
Political Culture
political leader
Ward
Political Controversy
political news kolhapur
muncipal corporation election
Political Accountability
Political satire

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com